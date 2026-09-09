Extraditaron a Diego Dirisio, el empresario acusado de ser “el mayor contrabandista de armas de Sudamérica”

Lo señalan como “el mayor contrabandista de armas de Sudamérica”. El armamento supuestamente terminaba en poder del Primer Comando Capital (PCC) y del Comando Vermelho, las dos megaorganizaciones criminales de Brasil. Hoy, el empresario argentino Diego Dirisio fue extraditado a ese país.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad Nacional. Dirisio fue entregado en el Aeroparque Jorge Newbery a las autoridades policiales de Brasil para ser trasladado a la ciudad de San Pablo.

“Dirisio, un objetivo criminal de alto perfil, había sido detenido por la Policía Federal Argentina (PFA) en febrero de 2024 en Córdoba. Tenía pedido de captura internacional y notificación de ‘Índice Rojo’ de Interpol por orden de la Justicia brasileña”, informaron desde la cartera conducida por la ministra Alejandra Monteoliva en un comunicado de prensa.

Primero, personal de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional del Departamento Interpol de la PFA trasladó a Dirisio desde Córdoba hacia el Aeroparque metropolitano. Después fue entregado a las autoridades policiales de Brasil.

“Atrapado y extraditado. Así terminó Diego Dirisio, el mayor traficante de armas de Sudamérica, acusado de abastecer al PCC y al Comando Vermelho, dos de las organizaciones narcocriminales más peligrosas de la región. Intentó escapar de la Justicia de ese país y esconderse en la Argentina. Lo encontramos, lo detuvimos y hoy lo sacamos de nuestro país. Chau. Se fue. Ley y Orden”, escribió en X la ministra Monteoliva.

El empresario Diego Dirisio y Julieta Nardi Aranda, cuando todavía no estaban acusados de contrabando de armas Extra

En junio pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las extradiciones a Brasil de Dirisio y de su esposa, la exmodelo paraguaya Julieta Nardi Aranda.

La Justicia de Brasil los acusó de protagonizar operaciones de tráfico de armas a gran escala, por un valor de 230 millones de dólares.

Ambos estuvieron prófugos desde fines de noviembre de 2023, cuando desaparecieron de la ciudad de Asunción, donde vivían. Para ese tiempo, autoridades paraguayas y brasileñas dieron a conocer la denominada Operación Dakovo, en referencia a la ciudad turca donde se adquiría parte del armamento. En el operativo se detuvo a 12 sospechosos y se secuestró un arsenal.

Fueron atrapados en Córdoba en febrero de 2024. La sospecha es que las armas que llegaban a Paraguay de contrabando terminaban en manos de grupos criminales brasileños, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

“Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti analizaron los recursos presentados por las defensas de Dirisio y Nardi Aranda, que hablaban de una persecución judicial motivada por razones políticas, y también de la Procuración General de la Nación, que solicitaba confirmar la extradición. En su fallo, la Corte Suprema ordenó confirmar la sentencia que da vía libre a la extradición. Ahora la decisión final está en manos del Poder Ejecutivo”, informaron oportunamente fuentes del máximo tribunal del país.

Dirisio se había instalado en Paraguay, donde inicialmente se dedicó a la importación de vehículos de alta gama. Pero después cambió de rubro y comenzó a ocuparse del negocio de las armas, con la importación de manera legal a Paraguay desde Turquía, Serbia, República Checa y Eslovenia.

Diego Dirisio fue detenido por personal del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) PFA

En los papeles las operaciones de Dirisio y Nardi parecían legales, salvo que para lograr la autorización de esas compras pagaba millonarios sobornos a militares que “controlaban” la Dirección de Material Bélico (Dimabel), según confirmó, en su momento, a LA NACION la fiscal paraguaya Fabiola Molas.

“El negocio no era el abastecimiento de armas al mercado legal a nivel local, sino que el destino final de las armas era equipar a los grupos criminales brasileños”, explicó Molas a LA NACION, tras la detención de los sospechosos.

Según la representante del Ministerio Público paraguayo, entre 2021 y 2023, el empresario argentino adquirió unas 43.000 armas por un valor de unos 240 millones de dólares. La operación se realizaba a través de la firma International Auto Supply SA.