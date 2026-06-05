La Corte Suprema confirmó las extradiciones a Brasil del “mayor contrabandista de armas” y de su esposa, una exmodelo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las extradiciones a Brasil del empresario argentino Diego Dirisio, considerado “el mayor contrabandista de armas de Sudamérica”, y de su esposa, la exmodelo paraguaya Julieta Nardi Aranda.

Dirisio y Nardi Aranda habían sido detenidos en Córdoba por detectives del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) en febrero de 2024. La Justicia de Brasil los acusó de acusados de protagonizar operaciones de tráfico de armas a gran escala, por un valor de 230 millones de dólares.

Ambos estaban prófugos desde fines de noviembre de 2023, cuando desaparecieron de Asunción, en Paraguay, donde vivían. Para ese tiempo, autoridades paraguayas y brasileñas dieron a conocer la denominada Operación Dakovo, por la ciudad turca donde se adquiría parte del armamento. En el operativo se detuvo a 12 sospechosos y se secuestró un arsenal.

Las armas secuestradas en Paraguay

La sospecha es que las armas que llegaban a Paraguay de contrabando terminaban en grupos criminales brasileños, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

“Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti analizaron los recursos presentados por las defensas de Dirisio y Nardi Aranda, que hablaban de una persecución judicial motivada en razones políticas, y también de la Procuración General de la Nación, que solicitaba confirmar la extradición. En su fallo, la Corte Suprema ordenó confirmar la sentencia que da vía libre a la extradición. Ahora la decisión final está en manos del Poder Ejecutivo”, informaron fuentes del máximo tribunal.

Dirisio se había instalada en Paraguay donde, primero, se dedicó a la importación de vehículos de alta gama. Pero después se cambió de rubro y comenzó a dedicarse al negocio de las armas, que importaba de manera legal a Paraguay desde Turquía, Serbia, República Checa y Eslovenia.

Diego Dirisio fue detenido por detectives del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) PFA

En los papeles las operaciones de Dirisio y Nardi parecían legales, salvo que para lograr la autorización de esas compras pagaba millonarios sobornos a militares que “controlaban” la Dirección de Material Bélico (Dimabel), según confirmó, en su momento, a LA NACION la fiscal paraguaya Fabiola Molas.

Las pistolas y fusiles –a los que les adulteraban la numeración en Ciudad del Este- terminaron en manos del PCC y Comando Vermelho.

“El negocio no era el abastecimiento de armas al mercado legal a nivel local, sino que el destino final de las armas eran los grupos criminales brasileños”, explicó Molas a LA NACION, tras la detención de los sospechosos.

Según la representante del Ministerio Público paraguayo, entre 2021 y 2023, el empresario argentino adquirió unas 43.000 armas por un valor de unos 240 millones de dólares. La operación se realizaba con la firma International Auto Supply SA.

Como se dijo, la Justicia de Brasil ordenó la detención del empresario y de su esposa, que figuraba como directiva en la firma, en noviembre de 2023. Pero cuando allanaron el domicilio, la pareja ya no estaba. Se sospecha que habían sido alertados del procedimiento.

Finalmente, tres meses después, fueron ubicados y detenidos en Cerro Las Rosas, en Córdoba.

La Justicia de Brasil acusó a Dirisio de los delitos de tráfico internacional de armas de fuego, organización criminal transnacional y blanqueo de capitales, y a su esposa de integrar una “organización criminal transnacional”.