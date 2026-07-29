Ford disminuirá la producción de la Ranger por una caída de la demanda regional

Ford reducirá el volumen diario de producción de la Ranger para adaptarlo al nivel de demanda que registra actualmente en la región. La decisión contempla una disminución en la velocidad de la línea de la planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber LA NACION, la reducción se ubicaría en torno al 17%. Sin embargo, el porcentaje todavía no fue definido y desde la compañía se encuentran evaluando cuál será la magnitud final del ajuste. Esto se da porque gran parte de la producción de Pacheco se exporta, por lo que la variación es dinámica en función de la demanda.

Desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), por su parte, señalaron que en los próximos días se llevarán adelante reuniones entre las partes para analizar la situación y determinar los pasos a seguir.

La reducción de la producción se ubicaría en torno al 15%

Por el momento, la automotriz no brindó precisiones sobre cuándo comenzaría a aplicarse el nuevo ritmo de fabricación ni durante cuánto tiempo se mantendría. La explicación oficial se limita a la necesidad de equilibrar la cantidad de vehículos producidos con la evolución de la demanda regional.

La Ranger es uno de los principales productos industriales de Ford en América del Sur. Se fabrica en la Argentina no solo para abastecer al mercado local, sino también para exportarse a otros países de la región. Por ese motivo, el desempeño de mercados como Brasil tiene una incidencia directa sobre la actividad de la planta bonaerense.

El ajuste ocurre en un contexto en el que la industria automotriz regional enfrenta un escenario de mayor competencia. A las marcas tradicionales se sumó durante los últimos años una oferta creciente de fabricantes chinos, que ampliaron su presencia con nuevos modelos y distintas tecnologías de propulsión.

La reducción se da como una consecuencia de la caída en la demanda regional

Este fenómeno se observa tanto en la Argentina como, principalmente, en Brasil, el mercado automotor más grande de América del Sur y uno de los principales destinos de los vehículos producidos en el país.

En la Argentina también aumentó la presencia de vehículos provenientes de China, con una oferta que comenzó a extenderse por diferentes segmentos. Si bien ese avance todavía tiene una escala distinta de la alcanzada en Brasil, suma presión competitiva en un mercado en el que conviven modelos nacionales e importados.

La modificación de la velocidad de la línea aparece así como una herramienta para evitar que la fabricación avance por encima de las necesidades actuales del mercado. El alcance definitivo de la medida quedará sujeto a las evaluaciones que realizará la compañía y al resultado de las próximas conversaciones con el gremio.