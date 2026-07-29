Es argentino, vendió su primer auto a los 16 y hoy tiene una agencia con modelos que “nadie quiere”

La historia de Jerónimo Burgos quizás sirva de inspiración para quienes tienen la ambición de transformar una pasión y un proyecto personal en su propia empresa.

Vendió su primer auto a los 16 años y se reconvirtió en formador de vendedores de autos. Hoy, dirige Flipping Cars, una agencia de compraventa de vehículos usados que tiene un stock cercano a las 150 unidades y que hizo del reacondicionamiento de las unidades una parte esencial del negocio.

Empezó en Mar del Plata y ahora, en Buenos Aires, tiene el desafío de moverse en un mercado que experimenta altibajos y nuevas reglas de juego tras la llegada de las automotrices chinas al país.

“Flipping surge en 2023 como una formación que doy para vendedores de autos. Los empecé a formar porque veía una necesidad de gente que quería aprender del rubro, pero no sabía cómo. Fui incursionando de forma autodidacta hasta que fui creando algo en base a los autos, mucha marca personal en redes. Lancé una formación y dije: ‘Bueno, doy el gran salto, voy a Buenos Aires a poner mi agencia de autos’”, recordó de sus días en La Feliz.

Jerónimo afirmó haber hecho de todo en su vida, más allá de la venta de autos

“Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Me mudé por una cuestión lógica”, dijo. Para concretar ese proyecto vendió los negocios que tenía en Mar del Plata y se instaló en el norte del conurbano bonaerense. En mayo de 2024 abrió su primera agencia en San Fernando, aunque esa etapa duró poco.

“A los tres meses cerré porque el lugar me quedó chico. Me fui a General Pacheco a un predio más grande para meter el triple de autos y empezar a armar la estructura de empresa”, explicó. El crecimiento fue acelerado. La agencia comenzó con apenas 20 unidades y, poco más de un año después, exhibe alrededor de 150 vehículos y emplea a más de 35 personas.

El proyecto comenzó en Mar del Plata pero por volumen de trasladó a la provincia de Buenos Aires

“Hoy tenemos cerca de 150 autos. El 95% son usados; hacemos algo de 0km, pero nuestro fuerte es claramente el usado”, señaló. Uno de los conceptos que Jerónimo busca derribar es el mito del kilometraje como único indicador del estado de un vehículo. “El cliente tiene que entender que un auto con 300.000 kilómetros no vale lo mismo que uno con 100.000, porque el desgaste es diferente”, sostuvo.

Sin embargo, aclara que esa variable no es la única que determina la condición de una unidad. “También pasa que un auto con más de diez años y muy poco kilometraje puede haber estado mucho tiempo parado y eso también genera problemas. Hay piezas que se deterioran más por la falta de uso que por el uso mismo”, afirmó.

A eso se suma el mantenimiento que haya recibido el vehículo durante su vida útil. “Es fundamental que se hayan respetado los cambios de aceite y los servicios. Y, por supuesto, también hay modelos que, por su calidad de fabricación, se preservan mejor que otros con el paso del tiempo”, agregó.

Un negocio que va más allá de vender autos

Aunque la compraventa de vehículos es el eje de la empresa, una parte interesante del modelo de negocios gira alrededor de las permutas y del reacondicionamiento de las unidades que ingresan a la agencia.

Según explicó Jerónimo, cada vez son más los clientes que prefieren entregar su auto como parte de pago antes que venderlo de manera particular. “Hoy a la gente le cuesta mucho vender su auto de forma particular. Entonces lo entrega, nosotros le damos plata por su usado y financiamos la diferencia para que pueda acceder al próximo vehículo”.

Ese esquema le permite incorporar constantemente nuevas unidades al stock. Sin embargo, muchas de ellas requieren distintos trabajos antes de volver al mercado.

“Reacondicionamos muchísimo. Arreglamos gran parte de los autos que vendemos”, agregó. El proceso incluye trabajos de mecánica, chapa, pintura y estética realizados junto con talleres y proveedores especializados. La lógica es comprar bien, invertir en la recuperación del vehículo y ofrecerlo nuevamente en condiciones competitivas.

En el concesionario no sólo venden autos

Entre los cerca de 150 vehículos que integran el stock también aparecen modelos poco habituales en el mercado, aquellos que suelen ser difíciles de comercializar pero que, cuando se compran al precio correcto, pueden convertirse en grandes oportunidades.

“Generalmente tratamos de no tomar este tipo de unidades porque son más difíciles de vender. Pero cada tanto aparecen buenas oportunidades y, con un buen precio y las herramientas correctas para comercializarlos, se puede hacer un gran negocio”, dijo.

Uno de los casos más llamativos es un Kia Opirus, una berlina de lujo muy poco frecuente en la Argentina. La unidad llegó como parte de pago y había pertenecido a una embajada.

El desafío no fue únicamente restaurarlo, sino conseguir los repuestos necesarios para devolverlo a su mejor estado.

Kia Opirus, una berlina de lujo muy poco frecuente en la Argentina

“Tuvimos que buscar por todos lados para conseguir piezas. Le hicimos un preparado completo y hoy es uno de los autos más consultados. Todavía no se vendió”, detalló.

Otra historia tiene como protagonista una Volkswagen Amarok modelo 2023 que había sufrido un importante choque frontal. Aunque el daño era considerable desde el punto de vista estético, la mecánica prácticamente no había resultado afectada.

Su propietario decidió desprenderse de la pickup porque el accidente le traía malos recuerdos y optó por llevarse otra Amarok disponible en la agencia.

Después del trabajo de reparación, el resultado sorprendió incluso a los propios vendedores. “Se vendió mientras todavía estaba en el taller, sin haber entrado al salón de exposición”, narró.

Los ejemplos continúan con un Seat Ibiza adquirido a muy bajo precio porque su dueño no conseguía venderlo, un Hyundai i30 que necesitó un importante trabajo de mecánica, chapa y pintura; un Rover SLI recibido como parte de una operación y un Subaru Legacy restaurado por el propio Jerónimo cuando todavía vivía en Mar del Plata, que con el tiempo terminó siendo adquirido por uno de los empleados de la empresa.

Aunque reconoce que este tipo de vehículos no suele ser el objetivo principal de la agencia, sostiene que representan oportunidades cuando aparecen en el momento indicado.

Algunos autos los compran para repararlos y luego venderlos

“Son autos que normalmente evitamos tomar porque tienen un mercado más reducido. Pero cuando aparecen a buen precio y sabemos cómo ponerlos nuevamente en valor, pueden convertirse en excelentes negocios”, finalizó.