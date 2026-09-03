Ford remodeló una escuela en Chubut y realizó un encuentro con estudiantes de otra iniciativa educativa en su planta

En paralelo a su actividad industrial y comercial en el país, la filial local de Ford lleva adelante distintas iniciativas vinculadas con el desarrollo de las comunidades, entre ellas programas educativos que cuentan con décadas de trayectoria. Entre 1968 y 1982, la automotriz del óvalo y su red de concesionarios construyeron y donaron 41 escuelas rurales a lo largo del país mediante el programa “Ford para la Educación”.

A partir de 2003, la compañía inició una nueva etapa con “Educación para un Nuevo Mañana”, una iniciativa destinada a renovar y reinaugurar aquellas instituciones para adaptarlas a las necesidades actuales de sus comunidades educativas.

En esa línea, el 20 de agosto inauguró las obras de remodelación de la Escuela N° 95 Rodolfo Ragucci, ubicada en Telsen, provincia de Chubut, a 172 kilómetros de Puerto Madryn, como parte de este programa.

La escuela de Telsen se convirtió en la institución número 34 de las 41 escuelas rurales construidas originalmente por Ford

La inauguración reunió a autoridades provinciales y locales, representantes de Ford Argentina y del concesionario Pedro Corradi, padrino de la escuela, además de docentes, alumnos, familias y vecinos de Telsen. Las obras estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de seguridad, comodidad y sustentabilidad del establecimiento, con la incorporación de nuevos espacios destinados al aprendizaje, la recreación y el desarrollo de actividades para los estudiantes.

“Cuando una escuela se transforma, no cambia solamente su espacio físico, sino que se amplían las posibilidades de aprender, jugar, compartir y crecer”, señalaron desde el cuerpo docente de la escuela. La jornada concluyó con distintas presentaciones musicales a cargo de los estudiantes y una kermesse con actividades recreativas para los alumnos y sus familias.

Con esta intervención, la escuela de Telsen se convirtió en la institución número 34 de las 41 escuelas rurales construidas originalmente por Ford que fueron revitalizadas dentro de esta iniciativa.

Las obras mejoraron la seguridad, comodidad y sustentabilidad de la escuela

Las obras de renovación comenzaron a principios de 2026 y tuvieron como objetivo generar un espacio más seguro, confortable y sustentable para acompañar el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Entre las principales mejoras realizadas se encuentra la renovación del patio exterior, donde se demolió el piso existente y se ejecutó uno nuevo alisado, además de incorporar elementos deportivos para ampliar las posibilidades de uso del espacio.

Durante la ceremonia, Marcelo Ramos, gerente general de Comunicación de Ford Argentina, destacó el valor de la iniciativa y puso el foco en quienes utilizan diariamente las instalaciones.

“Estamos realmente muy contentos de llevar a cabo esta renovación, pero no perdamos de vista que lo más importante son los maestros y alumnos que van a disfrutar de las instalaciones. Los edificios no enseñan y los patios no aprenden. Lo más importante de todo esto son ustedes, los alumnos y maestros”, expresó.

Por su parte, Daiana, directora de la Escuela N° 95, destacó el impacto de las obras más allá de la infraestructura: “Estas acciones trascienden lo material, porque cada mejora que llega a una escuela representa una oportunidad y una apuesta concreta al futuro de nuestros estudiantes”.

Encuentro de estudiantes en su planta

En paralelo a la remodelación de las escuelas, Ford Argentina y Ford Philanthropy —el brazo filantrópico de Ford Motor Company a nivel global—, en conjunto con Fundación Forge, llevan adelante el programa Ford, que tiene como objetivo abrir caminos profesionales a los jóvenes y maximizar sus posibilidades de ingresar al mercado laboral tecnológico.

La iniciativa ya capacitó a más de 1200 jóvenes en la Argentina, Chile, Perú, Brasil y Colombia

Los jóvenes de entre 18 y 24 años que buscan tener su primera experiencia laboral son capacitados en habilidades tecnológicas con un formato 100% virtual y sin costo, en programas de una duración aproximada de un año.

Se trata de un programa regional que se lleva a cabo no solo en la Argentina, sino también en Chile, Perú, Brasil y Colombia, donde, en total, ya pasaron más de 1200 jóvenes por las capacitaciones.

Semanas atrás se realizó un encuentro para reconocer a los estudiantes que se encuentran en las etapas previas a graduarse del programa Ford, en una jornada pensada para reconocer su esfuerzo y acompañarlos en esta etapa de cara a su ingreso al mercado laboral tecnológico.

Este año, el foco estuvo puesto en los alumnos de los bootcamps de Automatización con IA y Data Analytics, quienes participaron de una jornada de charlas, reconocimientos y networking directo con ejecutivos de la familia del óvalo.