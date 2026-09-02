Los autos importados pisan el acelerador: estos son los 10 modelos más vendidos en lo que va del año

El mercado automotor de la Argentina acumuló 385.091 ventas entre enero y agosto, lo que representó un 13,3% menos que en el mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 444.256 vehículos, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Sin embargo, la caída de los patentamientos no es el único cambio que atraviesa el mercado. En los últimos años también se modificó la composición de las ventas según el origen de los vehículos, con un crecimiento sostenido de la participación de los modelos importados.

El punto de inflexión se produjo hacia fines de 2024, cuando los vehículos importados comenzaron a recuperar terreno frente a los de producción nacional, según Acara. Desde entonces, la tendencia se profundizó y los modelos provenientes del exterior pasaron a representar una porción cada vez mayor de los patentamientos.

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La diferencia se hizo todavía más pronunciada durante el año pasado y este 2026, ya que actualmente los vehículos importados representan alrededor del 70% de los patentamientos, mientras que los modelos de producción nacional concentran el 30%. Esto implica que, pese a la menor cantidad de patentamientos acumulados en el año, siete de cada diez vehículos patentados tienen origen importado.

Los 10 autos importados más vendidos

Dentro del universo de vehículos importados, el Ford Territory es el modelo más exitoso, con 13.830 patentamientos acumulados entre enero y agosto. El C-SUV de la firma del óvalo azul se produce en China y se ubica además en el quinto puesto del ranking general de modelos más vendidos.

Nuevo Ford Territory Platinum

A continuación, se encolumnan otros nueve modelos importados que completan el ranking de los 10 vehículos de origen extranjero más patentados en la Argentina durante 2026: siete de ellos son producidos en Brasil, uno en México (Volkswagen Taos) y restante (el mencionado Ford Territory), en China.

Ford Territory: 13.830 (ventas en el año)

13.830 (ventas en el año) Volkswagen Tera: 10.658

10.658 Chevrolet Onix: 9279

9279 Toyota Yaris: 8310

8310 Toyota Corolla Cross: 7503

7503 Toyota Yaris Cross: 7474

7474 Volkswagen Polo: 7233

7233 Volkswagen Taos: 6888

6888 Renault Kwid: 6795

6795 Renault Kardian: 5002

El Volkswagen Tera es el segundo modelo importado más exitoso en ventas

Un dato para destacar es que, aunque los vehículos importados representan cerca del 70% de los patentamientos, los cuatro modelos más vendidos en lo que va del año son de producción nacional.

La Toyota Hilux, el Fiat Cronos, la Ford Ranger y el Peugeot 208 ocupan los primeros cuatro lugares del ranking, lo que demuestra que, pese al avance de las unidades de origen extranjero, los modelos fabricados en la Argentina todavía tienen un fuerte peso entre los vehículos de mayor volumen.

La Toyota Hilux, líder del mercado con 21.116 patentamientos, el Fiat Cronos, con 15.894, la Ford Ranger, con 14.052, y el Peugeot 208, con 13.975, encabezan las ventas. Recién en el quinto puesto aparece el Ford Territory, con 13.830 patentamientos, como el primer modelo importado del ranking.

A partir de allí, el top 10 de los más vendidos en los ocho primeros meses del año se completa con la Volkswagen Amarok (10.728), Volkswagen Tera (10.658), Chevrolet Tracker (9619), Chevrolet Onix (9279) y Toyota Yaris (8310).