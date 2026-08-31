Los patentamientos volvieron a caer en agosto y estos fueron los 10 autos más vendidos

En agosto se patentaron 44.415 vehículos, un 19,1% menos que un año atrás; La Toyota Hilux volvió a liderar el ranking
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El mercado automotor argentino cerró agosto con 44.415 vehículos patentados, un 19,1% menos que en el mismo mes de 2025 y un 1,5% por debajo de julio.
A pesar del descenso cabe aclarar que agosto tuvo 20 días hábiles (uno menos frente a julio) y, medido por jornada, el promedio de operaciones creció 3,4%.
En el acumulado, entre enero y agosto se registraron 385.091 vehículos, un 13,3% menos que durante los primeros ocho meses del año pasado, según los datos difundidos por Acara, la asociación de concesionarios.
Si se consideran exclusivamente automóviles y comerciales livianos —la categoría utilizada para elaborar los rankings de marcas y modelos—, fueron 41.752 unidades, 1,4% menos que en julio y 19,3% por debajo de agosto de 2025. Los automóviles retrocedieron 2,2% mensual, mientras que los comerciales livianos crecieron 0,8%.
Otro cambio que continúa profundizándose es el origen de los vehículos. Los importados representaron el 70% de los patentamientos de agosto y los de producción nacional, el 30%, una relación prácticamente inversa a la que mostraba el mercado algunos años atrás.
Los 10 autos más patentados de agosto
La Toyota Hilux mantuvo el liderazgo con 2616 unidades. Aunque retrocedió 9,2% frente a julio, patentó 9,9% más que un año atrás. Detrás quedó la Ford Ranger, mientras que el Toyota Yaris Cross subió al tercer puesto y desplazó al Ford Territory como el SUV más vendido en el mes.
- Toyota Hilux: 2616 unidades
- Ford Ranger: 1781
- Toyota Yaris Cross: 1619
- Ford Territory: 1601
- Fiat Cronos: 1490
- Volkswagen Amarok: 1405
- Volkswagen Tera: 1166
- Peugeot 208: 1141
- Toyota Yaris: 1100
- Chevrolet Onix: 1018
Entre los movimientos del mes se destacó el crecimiento del Yaris Cross, que avanzó 19,2%, y de la Amarok, que aumentó 16,4%. En sentido contrario, el Fiat Cronos redujo sus registros 33,8% respecto de julio. El Ford Territory mantuvo exactamente las mismas 1601 unidades del mes anterior y quedó cuarto.
Las 10 marcas que más patentaron
Toyota volvió a ser la marca líder, con 7247 unidades y 17,4% del mercado de autos y comerciales livianos. Volkswagen quedó segunda y Fiat completó el podio. Entre las diez primeras, Renault fue la que más creció contra julio, con un avance del 18%.
- Toyota: 7247 unidades
- Volkswagen: 5184
- Fiat: 4718
- Ford: 4101
- Chevrolet: 3910
- Renault: 2909
- Peugeot: 2169
- Citroën: 1493
- BYD: 1389
- Jeep: 1086
Los eléctricos más patentados
El mercado de vehículos 100% eléctricos cerró agosto con 665 patentamientos, por encima de los 620 de julio y muy lejos de las apenas 67 unidades registradas en agosto del año pasado. BYD concentró buena parte de las operaciones: el Dolphin Mini, líder del segmento, representó casi la mitad del total mensual.
- BYD Dolphin Mini: 322 unidades
- BYD Yuan Pro: 84
- Chevrolet Spark: 66
- JMEV Easy 3: 39
- Arcfox S5: 36
- Arcfox T1: 24
- BAIC EU5: 20
- Volvo EX30: 11
- Geely EX5: 10
- Arcfox T5: 9
Los híbridos más patentados
Los híbridos tuvieron un volumen considerablemente mayor, con 6991 unidades durante agosto, un 9,6% más que las 6381 de julio. Ford Territory encabezó el ranking con 806 patentamientos, seguido de cerca por el Toyota Yaris Cross.
- Ford Territory: 806 unidades
- Toyota Yaris Cross: 746
- BAIC BJ30: 560
- Toyota Corolla Cross: 540
- BYD Atto 2: 428
- Chery Tiggo 7: 393
- Chevrolet Captiva: 382
- BYD Seal U DM-i: 237
- BYD Song Pro: 235
- Haval H6: 215
Entre los diez primeros aparecen siete marcas distintas y varios modelos incorporados recientemente al mercado argentino. Toyota continúa siendo la marca con mayor volumen total de híbridos, con 1586 unidades en agosto, seguida por BYD con 983 y Ford con 824.