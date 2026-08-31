Los patentamientos volvieron a caer en agosto y estos fueron los 10 autos más vendidos

El mercado automotor argentino cerró agosto con 44.415 vehículos patentados, un 19,1% menos que en el mismo mes de 2025 y un 1,5% por debajo de julio.

A pesar del descenso cabe aclarar que agosto tuvo 20 días hábiles (uno menos frente a julio) y, medido por jornada, el promedio de operaciones creció 3,4%.

En el acumulado, entre enero y agosto se registraron 385.091 vehículos, un 13,3% menos que durante los primeros ocho meses del año pasado, según los datos difundidos por Acara, la asociación de concesionarios.

Si se consideran exclusivamente automóviles y comerciales livianos —la categoría utilizada para elaborar los rankings de marcas y modelos—, fueron 41.752 unidades, 1,4% menos que en julio y 19,3% por debajo de agosto de 2025. Los automóviles retrocedieron 2,2% mensual, mientras que los comerciales livianos crecieron 0,8%.

Entre enero y agosto se registraron 385.091 vehículos patentados, un 13,3% menos que durante los primeros ocho meses del año pasado Shutterstock

Otro cambio que continúa profundizándose es el origen de los vehículos. Los importados representaron el 70% de los patentamientos de agosto y los de producción nacional, el 30%, una relación prácticamente inversa a la que mostraba el mercado algunos años atrás.

Los 10 autos más patentados de agosto

La Toyota Hilux mantuvo el liderazgo con 2616 unidades. Aunque retrocedió 9,2% frente a julio, patentó 9,9% más que un año atrás. Detrás quedó la Ford Ranger, mientras que el Toyota Yaris Cross subió al tercer puesto y desplazó al Ford Territory como el SUV más vendido en el mes.

Toyota Hilux: 2616 unidades

2616 unidades Ford Ranger: 1781

1781 Toyota Yaris Cross: 1619

1619 Ford Territory: 1601

1601 Fiat Cronos: 1490

1490 Volkswagen Amarok: 1405

1405 Volkswagen Tera: 1166

1166 Peugeot 208: 1141

1141 Toyota Yaris: 1100

1100 Chevrolet Onix: 1018

La Toyota Hilux se mantuvo como el modelo más patentado en la Argentina y experimentó un crecimiento interanual de un 9,9%

Entre los movimientos del mes se destacó el crecimiento del Yaris Cross, que avanzó 19,2%, y de la Amarok, que aumentó 16,4%. En sentido contrario, el Fiat Cronos redujo sus registros 33,8% respecto de julio. El Ford Territory mantuvo exactamente las mismas 1601 unidades del mes anterior y quedó cuarto.

Las 10 marcas que más patentaron

Toyota volvió a ser la marca líder, con 7247 unidades y 17,4% del mercado de autos y comerciales livianos. Volkswagen quedó segunda y Fiat completó el podio. Entre las diez primeras, Renault fue la que más creció contra julio, con un avance del 18%.

Toyota: 7247 unidades

7247 unidades Volkswagen: 5184

5184 Fiat: 4718

4718 Ford: 4101

4101 Chevrolet: 3910

3910 Renault: 2909

2909 Peugeot: 2169

2169 Citroën: 1493

1493 BYD: 1389

1389 Jeep: 1086

Renault fue la que más creció contra julio, con un avance del 18%

Los eléctricos más patentados

El mercado de vehículos 100% eléctricos cerró agosto con 665 patentamientos, por encima de los 620 de julio y muy lejos de las apenas 67 unidades registradas en agosto del año pasado. BYD concentró buena parte de las operaciones: el Dolphin Mini, líder del segmento, representó casi la mitad del total mensual.

BYD Dolphin Mini: 322 unidades

322 unidades BYD Yuan Pro: 84

84 Chevrolet Spark: 66

66 JMEV Easy 3: 39

39 Arcfox S5: 36

36 Arcfox T1: 24

24 BAIC EU5: 20

20 Volvo EX30: 11

11 Geely EX5: 10

10 Arcfox T5: 9

El BYD Dolphin Mini es por mucha diferencia el auto eléctrico más vendido en la Argentina

Los híbridos más patentados

Los híbridos tuvieron un volumen considerablemente mayor, con 6991 unidades durante agosto, un 9,6% más que las 6381 de julio. Ford Territory encabezó el ranking con 806 patentamientos, seguido de cerca por el Toyota Yaris Cross.

Ford Territory: 806 unidades

806 unidades Toyota Yaris Cross: 746

746 BAIC BJ30: 560

560 Toyota Corolla Cross: 540

540 BYD Atto 2: 428

428 Chery Tiggo 7: 393

393 Chevrolet Captiva: 382

382 BYD Seal U DM-i: 237

237 BYD Song Pro: 235

235 Haval H6: 215

Entre los diez primeros aparecen siete marcas distintas y varios modelos incorporados recientemente al mercado argentino. Toyota continúa siendo la marca con mayor volumen total de híbridos, con 1586 unidades en agosto, seguida por BYD con 983 y Ford con 824.