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Los patentamientos volvieron a caer en agosto y estos fueron los 10 autos más vendidos

En agosto se patentaron 44.415 vehículos, un 19,1% menos que un año atrás; La Toyota Hilux volvió a liderar el ranking

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El mercado automotor argentino cerró agosto con 44.415 vehículos patentados, un 19,1% menos que en el mismo mes de 2025
El mercado automotor argentino cerró agosto con 44.415 vehículos patentados, un 19,1% menos que en el mismo mes de 2025OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

El mercado automotor argentino cerró agosto con 44.415 vehículos patentados, un 19,1% menos que en el mismo mes de 2025 y un 1,5% por debajo de julio.

A pesar del descenso cabe aclarar que agosto tuvo 20 días hábiles (uno menos frente a julio) y, medido por jornada, el promedio de operaciones creció 3,4%.

El Gobierno cerró 368 registros automotores y otras 14 delegaciones

En el acumulado, entre enero y agosto se registraron 385.091 vehículos, un 13,3% menos que durante los primeros ocho meses del año pasado, según los datos difundidos por Acara, la asociación de concesionarios.

Si se consideran exclusivamente automóviles y comerciales livianos —la categoría utilizada para elaborar los rankings de marcas y modelos—, fueron 41.752 unidades, 1,4% menos que en julio y 19,3% por debajo de agosto de 2025. Los automóviles retrocedieron 2,2% mensual, mientras que los comerciales livianos crecieron 0,8%.

Entre enero y agosto se registraron 385.091 vehículos patentados, un 13,3% menos que durante los primeros ocho meses del año pasado
Entre enero y agosto se registraron 385.091 vehículos patentados, un 13,3% menos que durante los primeros ocho meses del año pasadoShutterstock

Otro cambio que continúa profundizándose es el origen de los vehículos. Los importados representaron el 70% de los patentamientos de agosto y los de producción nacional, el 30%, una relación prácticamente inversa a la que mostraba el mercado algunos años atrás.

Los 10 autos más patentados de agosto

La Toyota Hilux mantuvo el liderazgo con 2616 unidades. Aunque retrocedió 9,2% frente a julio, patentó 9,9% más que un año atrás. Detrás quedó la Ford Ranger, mientras que el Toyota Yaris Cross subió al tercer puesto y desplazó al Ford Territory como el SUV más vendido en el mes.

  • Toyota Hilux: 2616 unidades
  • Ford Ranger: 1781
  • Toyota Yaris Cross: 1619
  • Ford Territory: 1601
  • Fiat Cronos: 1490
  • Volkswagen Amarok: 1405
  • Volkswagen Tera: 1166
  • Peugeot 208: 1141
  • Toyota Yaris: 1100
  • Chevrolet Onix: 1018
La Toyota Hilux se mantuvo como el modelo más patentado en la Argentina y experimentó un crecimiento interanual de un 9,9%
La Toyota Hilux se mantuvo como el modelo más patentado en la Argentina y experimentó un crecimiento interanual de un 9,9%

Entre los movimientos del mes se destacó el crecimiento del Yaris Cross, que avanzó 19,2%, y de la Amarok, que aumentó 16,4%. En sentido contrario, el Fiat Cronos redujo sus registros 33,8% respecto de julio. El Ford Territory mantuvo exactamente las mismas 1601 unidades del mes anterior y quedó cuarto.

Las 10 marcas que más patentaron

Toyota volvió a ser la marca líder, con 7247 unidades y 17,4% del mercado de autos y comerciales livianos. Volkswagen quedó segunda y Fiat completó el podio. Entre las diez primeras, Renault fue la que más creció contra julio, con un avance del 18%.

  • Toyota: 7247 unidades
  • Volkswagen: 5184
  • Fiat: 4718
  • Ford: 4101
  • Chevrolet: 3910
  • Renault: 2909
  • Peugeot: 2169
  • Citroën: 1493
  • BYD: 1389
  • Jeep: 1086
Renault fue la que más creció contra julio, con un avance del 18%
Renault fue la que más creció contra julio, con un avance del 18%

Los eléctricos más patentados

El mercado de vehículos 100% eléctricos cerró agosto con 665 patentamientos, por encima de los 620 de julio y muy lejos de las apenas 67 unidades registradas en agosto del año pasado. BYD concentró buena parte de las operaciones: el Dolphin Mini, líder del segmento, representó casi la mitad del total mensual.

  • BYD Dolphin Mini: 322 unidades
  • BYD Yuan Pro: 84
  • Chevrolet Spark: 66
  • JMEV Easy 3: 39
  • Arcfox S5: 36
  • Arcfox T1: 24
  • BAIC EU5: 20
  • Volvo EX30: 11
  • Geely EX5: 10
  • Arcfox T5: 9
El BYD Dolphin Mini es por mucha diferencia el auto eléctrico más vendido en la Argentina
El BYD Dolphin Mini es por mucha diferencia el auto eléctrico más vendido en la Argentina

Los híbridos más patentados

Los híbridos tuvieron un volumen considerablemente mayor, con 6991 unidades durante agosto, un 9,6% más que las 6381 de julio. Ford Territory encabezó el ranking con 806 patentamientos, seguido de cerca por el Toyota Yaris Cross.

  • Ford Territory: 806 unidades
  • Toyota Yaris Cross: 746
  • BAIC BJ30: 560
  • Toyota Corolla Cross: 540
  • BYD Atto 2: 428
  • Chery Tiggo 7: 393
  • Chevrolet Captiva: 382
  • BYD Seal U DM-i: 237
  • BYD Song Pro: 235
  • Haval H6: 215

Entre los diez primeros aparecen siete marcas distintas y varios modelos incorporados recientemente al mercado argentino. Toyota continúa siendo la marca con mayor volumen total de híbridos, con 1586 unidades en agosto, seguida por BYD con 983 y Ford con 824.

El Ford Territory Híbrido fue el vehículo con esa motorización más patentado en la Argentina en agosto
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