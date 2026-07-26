Fueron pioneros y revolucionaron la industria: desde el primer SUV hasta el modelo que debutó en los deportivos

Hablar del primer auto, del primer SUV o del primer vehículo con airbag no siempre es fácil. La historia de la industria automotriz está llena de debates, ya que muchas innovaciones surgieron de manera simultánea o evolucionaron con el tiempo hasta convertirse en el estándar que hoy se conoce. Sin embargo, hay modelos que marcaron un antes y un después y quedaron en la memoria como verdaderos pioneros.

En más de un siglo de historia, la lista de hitos tecnológicos y conceptuales es inmensa. Desde el primer automóvil impulsado por un motor de combustión hasta el debut del airbag, el ABS o la propulsión híbrida, algunos modelos cambiaron para siempre el rumbo de la industria. Este repaso reúne a varios de esos vehículos que inauguraron tecnologías, segmentos o conceptos que hoy parecen imprescindibles.

El listado de los pioneros

El primer auto

Difícil es arrancar sin mencionar al que inició todo: el Benz Patent-Motorwagen de 1886 fue clave en el desarrollo de la industria automotriz. Estaba impulsado por un motor de combustión interna y tenía tres ruedas.

El primer automóvil de la historia, patentado por Karl Benz

Primer airbag

Posiblemente el invento más importante de la historia automotriz, fue patentado en 1952 por un norteamericano llamado John Hetrick, aunque unas décadas más tarde lo estrenó General Motors en su Oldsmobile (la división de lujo de GM) Toronado en el año 1973. Infelizmente no duró mucho porque ni la gente ni las leyes lo reclamaron como equipamiento.

La historia del airbag tiene también otro capítulo, ya que Mercedes-Benz solicitó una patente perfeccionada del invento en Alemania en 1971 y fue la primera automotriz en incorporar la innovación en sus vehículos de serie, a partir del Clase S de comienzos de los años 90. Luego, se impondría en el resto de los modelos.

Oldsmobile Toronado de 1973, primer modelo en la historia en incorporar el airbag

Primer cinturón de seguridad

¿Qué sería del airbag sin el complemento del cinturón de seguridad y viceversa? Aunque parezca una locura, casi la mitad de la historia sobre ruedas transcurrió sin este ítem clave de seguridad. La idea fue de un neurólogo, sorprendido por la cantidad de pacientes con lesiones de cabeza aunque a fines de los cuarenta Nash, una marca estadounidense extinta, los equipó por primera vez.

Al igual que con los airbags, no fueron muy reclamados por los clientes. El punto de inflexión fue en 1959, cuando el ingeniero de Volvo, Nils Bohlin, perfeccionó el de tres puntos y dejó la licencia abierta para ser usada a nivel mundial.

Volvo Amazon (1959)

Primer SUV

Hoy hay SUV por todos lados, pero en los comienzos no fue así. Por eso se considera al Chevrolet Suburban (de yapa uno de los pocos modelos que subsisten hasta hoy) el primer SUV de la historia. Oriundo de la década del 30, una de las grandes innovaciones fue su chasis de acero además, claro, de la posibilidad de transportar mucha gente en su habitáculo.

Y acá también hacemos la mención al primer SUV “purasangre”: el Jeep Willys sembró la semilla para los amantes de la tracción 4x4 en 1944, paradójicamente, con un origen militar que luego cascadeó al mundo civil.

El Jeep Willys, que nació con fines militares, resultó el antecesor de los 4x4

Primer deportivo

Pocas franjas del mercado más pasionales como la de los deportivos. En la investigación se encontraron diversos orígenes sobre el primer deportivo. Hay quienes argumentan que el primero fue el Vauxhall Sports Torpedo de 1914 que hace unos años fue subastado por casi US$700.000.

Otros afirman que fue el Mercedes-Benz 35 HP e incluso Henry Ford fabricó el suyo y lo denominó “Sweepstakes”. De todos modos, difícil no mencionar al Corvette, el primer deportivo estadounidense producido en serie y el Bugatti Veyron, uno de los deportivos de fabricación en serie más rápidos del mundo.

Chevrolet Corvette Stingray. El Corvette fue el primer deportivo producido en serie

Primer auto con ABS

En 2014 la Argentina reguló la obligatoriedad de usar el dispositivo antibloqueo, pero fue la fastuosa Clase S en 1978 la primera en incorporarlo. Se trata de una tecnología que viene de la industria aeronáutica y que también fue usada en los pesados. Lo que hace es prevenir el bloqueo de las ruedas en caso de frenada de emergencia.

Mercedes-Benz Clase S 1978

Primer auto con GPS

La navegación es una acción que data de hace siglos pero propiamente como se la conoce hoy fue algo que empezó a propagarse en estas últimas décadas. Desde hace cien años que la industria viene con la idea y fue Iter Avto, un invento español con mapas de papel, el que sentó las bases de la tecnología que hoy conocemos vía satélite.

Justamente esa tecnología empezó su desarrollo en los setenta, y una década más tarde, tras un desarrollo de Panasonic, fue el Mazda Eunos Cosmo, con tres satélites para determinar la ubicación del vehículo, una pantalla LCD de 7 pulgadas, un teclado y una guía de voz.

Mazda Eunos Cosmo, pionero en incluir GPS

Primer auto diésel

El Mercedes-Benz 260 D fue el primer auto diésel. Se presentó en el Salón del Automóvil de Berlín en 1936 y era un sedán de cuatro puertas con un motor de cuatro cilindros y 2.6 litros que producía 55 caballos de fuerza. El 260 podía alcanzar una velocidad máxima de 95 kilómetros por hora y tenía una autonomía de 1000 kilómetros.

Mercedes-Benz fue pionera en ofrecer un modelo diésel, en 1936

Primer auto con aire acondicionado

El Packard Custom Super Eight de 1940 fue el primero con tener algo que hoy en día es impensado que no esté. El sistema de aire acondicionado del Packard era un sistema mecánico que utilizaba un compresor, un condensador, un evaporador y un ventilador.

El sistema era bastante primitivo para los estándares modernos, pero era lo suficientemente efectivo como para mantener fresca la cabina del automóvil. El problema es que era una opción costosa: 275 dólares, una cantidad considerable de dinero en la época.

Packard Custom Super Eight de 1940, primer modelo en ofrecer aire acondicionado

Primer monovolumen

Hay mucho debate en torno a esta figura ya que muchos se aferran específicamente a lo geométrico mientras que otros al concepto. Si se define como un vehículo con un solo volumen que combina el compartimento del motor, la cabina y el baúl, entonces el primero fue el DKW F89 L, que se presentó en 1949.

Ahora bien, si se lo define como un vehículo familiar, con un interior espacioso y flexible, entonces el primer monovolumen fue el Renault Espace, que se presentó en 1984. Fue un éxito comercial y ayudó a popularizar el concepto de monovolumen en las últimas décadas.

El Renault Espace es considerado pionero en el segmento moderno de monovolumen

El primer híbrido

Por último, aunque la electrificación viene de hace varias décadas, el primer híbrido fue el Toyota Prius, que fue lanzado en 1997 y aproximadamente diez años más tarde en la Argentina. El Prius apeló casi siempre a una formula de HSD con un motor de combustión interna y uno eléctrico. Hoy sigue siendo uno de los más vendidos a nivel mundial.