Gastos mensuales: mantener un auto 0km cuesta lo mismo que alquilar un monoambiente en CABA

Antes de embarcarse en la compra de un 0km hay que contemplar cuánto costará mantenerlo. Si bien las variables son meramente referenciales y, como en casi todo, se puede conseguir un precio más bajo, no hay que dejar de tener estos números presentes para una vez concretada la compra. En resumidas cuentas, se estima que mantener un vehículo 0km cuesta, en promedio, lo mismo que alquilar un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires.

Acorde al informe emitido por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz (CESO), la mediana del valor del alquiler de los departamentos de un ambiente en CABA ronda los $45.000. Claro está, ese precio se ve alterado según la zona donde se busque alquilar. Pero en lo que respecta a un auto, no importa en qué parte de la ciudad se compre, el valor será el mismo.

El precio de lista de un Fiat Cronos, el modelo más vendido en lo que va del año, es de $2.873.400 y una vez pagada esa suma más todos los costos extra de la compra de un 0km, empieza el mantenimiento mensual. Gasto ineludible: la patente. Se estima que cuesta aproximadamente un 5% del valor del vehículo; por lo que en este caso sería de $143.670 anuales, $11.972 mensuales.

El Fiat Cronos fue, en los primeros seis meses del año, el modelo más vendido en Argentina

No se puede conducir sin asegurar el auto y ahí las opciones son varias. Una póliza mínima -contra terceros- ronda los $9635 mientras que una contra todo riesgo alcanza los $11.947 en promedio, según los datos compartidos a LA NACION por Libra Seguros y Seguros Sura. Hay que saber que esos son números de referencia dado que para tasar un seguro se contemplan muchas variables que pueden alterar los valores finales.

Pero eso no es todo, la nafta es sumamente necesaria y en el caso el Cronos hay que enfrentarse a un tanque de 48lts de capacidad. Llenarlo cuesta $7070 si se carga combustible tipo Premium o $5744 si es Súper. Además, hay que contemplar los gastos de lavado -que varía según el lavadero pero no baja de los $1500- y la cochera. Aquellos que no tienen un lugar propio donde guardar el auto tienen que alquilar un espacio. En ese punto, hay dos opciones: estacionamiento móvil -por $8500 aproximadamente- o fijo -ronda los $13.000 según la zona-.

Ahora sí, con el desglose terminado, es hora de hacer números. Al sumar todos los gastos obligatorios para mantener un auto, se llega a la suma de $45.489, apenas un poco más que el precio de un monoambiente promedio.