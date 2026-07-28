GP de Hungría en Hungaroring: la historia del circuito que desafió al Telón de Acero y creó leyendas de la Fórmula 1

El auto parecía deslizarse más que avanzar. Durante unos segundos, Nelson Piquet dejó de obedecer los manuales. Con el Williams cruzado, las ruedas traseras levantando una nube de polvo y Ayrton Senna apenas unos centímetros por delante, eligió el lado que casi nadie hubiera imaginado. El sobrepaso llegó por el exterior, con una maniobra tan audaz que todavía hoy aparece en cualquier conversación sobre los adelantamientos más extraordinarios de la Fórmula 1. La escena ocurrió en agosto de 1986.

El circuito apenas acababa de nacer. Resultaba difícil encontrar un lugar más improbable para semejante postal. Mientras buena parte de Europa seguía dividida por la Guerra Fría, Hungría se convertía en el primer país situado detrás de la Cortina de Hierro en recibir a la máxima categoría del automovilismo. La Fórmula 1 acababa de atravesar una frontera mucho más profunda que cualquier límite geográfico. La historia había comenzado unos meses antes. Bernie Ecclestone llevaba tiempo convencido de que el campeonato debía mirar hacia el este europeo. Su idea inicial apuntaba hacia Moscú, aunque las conversaciones terminaron orientándose hacia Budapest. La capital húngara atravesaba una etapa de apertura económica y cultural que la diferenciaba del resto del bloque socialista.

El contexto parecía ideal para una apuesta que mezclaba deporte, diplomacia y negocios. Primero se pensó en un circuito urbano, aprovechando las avenidas de la ciudad. Finalmente, la decisión fue todavía más ambiciosa. A unos veinte kilómetros del centro de Budapest, cerca del pequeño pueblo de Mogyoród, comenzó la construcción de un autódromo permanente que debía estar listo en tiempo récord. Las obras avanzaron durante apenas ocho meses. El resultado fue un circuito acomodado sobre un valle natural, rodeado por suaves colinas que permitían observar gran parte del recorrido desde cualquier tribuna. Ese detalle, casi anecdótico al principio, terminó convirtiéndose en uno de sus grandes atractivos. Pocas pistas ofrecen una visión tan amplia de la competencia. El debut reunió a cerca de doscientas mil personas. Muchas llegaban desde países vecinos en los que asistir a una carrera de Fórmula 1 todavía parecía un privilegio inalcanzable. Familias enteras viajaron desde Checoslovaquia, Polonia, Alemania Oriental y Yugoslavia para vivir un acontecimiento que excedía largamente al deporte. Hungaroring nació como un símbolo de velocidad, aunque también de apertura.

El circuito pronto comenzó a desarrollar una personalidad completamente distinta a la de otros escenarios europeos. Mientras Monza invitaba a acelerar y Spa mezclaba coraje con desniveles infinitos, el trazado húngaro proponía otra clase de desafío. Curvas enlazadas, frenadas constantes y escasas oportunidades de adelantamiento obligaban a los pilotos a pensar cada movimiento con varios segundos de anticipación. Cada vuelta parecía transcurrir sin respiro. Cada sector conducía inmediatamente al siguiente, casi sin permitir que el auto descansara.

Hungaroring fue el primer circuito de F1 detrás de la Cortina de Hierro

Los ingenieros descubrieron muy pronto que una puesta a punto equilibrada valía mucho más que algunos kilómetros extra de velocidad final. Los pilotos entendieron algo parecido. Ganar allí dependía tanto de la paciencia como del talento. El calor completaba la prueba. Cada verano, las altas temperaturas convertían el habitáculo en un horno. El polvo acumulado sobre un circuito con escasa actividad durante el resto del año reducía la adherencia durante las primeras tandas y modificaba el comportamiento del asfalto conforme avanzaba el fin de semana. La pista cambiaba sesión tras sesión, obligando a equipos y estrategas a reinterpretar cada dato. Las curvas creadoras de leyendas Si existe un circuito capaz de convertir una estrategia en una obra de arte, ese es Hungaroring. La velocidad pura rara vez se alcanza.

Cada intento de adelantamiento exige paciencia, precisión y, muchas veces, una dosis de imaginación. Por esa razón, las victorias conseguidas en el trazado húngaro suelen ocupar un lugar especial en la memoria de los pilotos. Allí el talento aparece desnudo, sin demasiadas posibilidades de esconder errores detrás de la potencia del motor. Nigel Mansell entendió esa lógica antes que nadie. En 1987 parecía tener la victoria asegurada cuando una tuerca defectuosa provocó que una rueda trasera se desprendiera de su Williams a pocas vueltas de la bandera a cuadros. La imagen del británico observando cómo se escapaba un triunfo inevitable quedó grabada en la historia del circuito. Cinco años después regresó para escribir un desenlace completamente distinto.

En Hungaroring se aseguró matemáticamente el campeonato mundial de 1992 y selló una de las temporadas más dominantes de la Fórmula 1. Tres años antes había protagonizado otra actuación que todavía provoca admiración. En 1989 largó desde la duodécima posición, una condena casi definitiva para un circuito famoso por la dificultad para superar rivales. Curva tras curva comenzó una remontada paciente, sin maniobras desesperadas. Cuando alcanzó a Ayrton Senna, el brasileño perdió apenas un instante detrás de un rezagado.

Nelson Piquet protagonizó allí uno de los sobrepasos más recordados de la F1

Mansell aprovechó ese espacio mínimo y completó un adelantamiento que terminó conduciéndolo hacia una de las victorias más celebradas de su carrera. El propio Senna dejó páginas memorables en Hungría, incluso cuando el resultado final quedó en manos de otro piloto. En 1990 sostuvo durante casi toda la competencia una presión constante sobre Thierry Boutsen. El belga defendió el liderazgo durante decenas de vueltas sin cometer un solo error. Cada frenada parecía anunciar un intento del tricampeón brasileño. Cada salida de curva encontraba nuevamente al Williams ocupando el lugar exacto.

Aquella resistencia terminó convirtiéndose en una clase magistral sobre conducción defensiva. Michael Schumacher encontró en Hungaroring otro camino hacia la gloria. Durante el Gran Premio de 1998, Ferrari apostó por una estrategia que muchos consideraban demasiado arriesgada. Ross Brawn imaginó una carrera basada en tres detenciones en boxes, una decisión inusual para la época. El plan exigía que Schumacher girara durante varias vueltas en un ritmo prácticamente de clasificación.

El circuito está ubicado a unos 20 kilómetros de Budapest, cerca de Mogyoród

El alemán respondió con una secuencia perfecta, enlazando vueltas velocísimas mientras el resto administraba neumáticos y combustible. Cuando el ciclo de paradas terminó, Ferrari había transformado una apuesta táctica en una de las victorias estratégicas más admiradas de la categoría. Jean Alesi también quedó unido para siempre al circuito, aunque por motivos muy distintos. En 1995 sufrió un violento accidente en la undécima curva. El impacto fue tan recordado que ese sector terminó siendo identificado por aficionados y especialistas con el apellido del francés, una rareza que refleja la capacidad de Hungaroring para conservar la memoria de quienes dejaron allí una parte de su historia. Otra jornada destinada a permanecer ocurrió en 2003. Fernando Alonso tenía apenas 22 años cuando cruzó la meta en primer lugar y se convirtió en el ganador más joven de la historia de la Fórmula 1 hasta ese momento.

El español dominó la carrera con una madurez impropia de su edad, incluso llegando a sacar una vuelta al mismísimo Michael Schumacher. Aquella tarde marcó el nacimiento definitivo de una estrella que pocos años más tarde alcanzaría dos títulos mundiales. El verano de 2006 rompió otra tradición. Durante dos décadas el Gran Premio de Hungría parecía inmune a la lluvia. Finalmente las nubes cambiaron el paisaje y regalaron una competencia caótica, llena de incidentes, cambios estratégicos y sorpresas. En medio de ese escenario apareció Jenson Button para conseguir la primera victoria de su carrera en Fórmula 1.

Después de más de un centenar de Grandes Premios, el británico encontró en Hungaroring el lugar donde comenzó a escribir el capítulo más exitoso de su trayectoria. Un desafío que trasciende el asfalto Lewis Hamilton suele repetir que Hungaroring exige girar con la precisión de un reloj. La comparación resulta acertada. Cada curva desemboca inmediatamente en la siguiente, cada frenada condiciona la aceleración posterior y cada centímetro fuera de la trayectoria ideal cuesta un tiempo que rara vez vuelve a recuperarse.

Fernando Alonso logró en Hungría su primera victoria en la Fórmula 1

Esa combinación convirtió al trazado húngaro en uno de los exámenes técnicos más exigentes de la Fórmula 1. La pista, de 4,381 kilómetros, alterna curvas lentas con cambios de dirección permanentes que castigan los neumáticos y obligan a encontrar un equilibrio delicado entre carga aerodinámica, velocidad y tracción. Las rectas apenas ofrecen respiro. La clasificación suele adquirir un valor decisivo porque avanzar durante la carrera representa una tarea compleja, incluso con las modernas zonas de DRS. Las reformas introducidas en 2003 buscaron favorecer los adelantamientos mediante la modificación de algunos sectores y la ampliación de la recta principal.

El espíritu del circuito, sin embargo, permaneció intacto. Hungaroring sigue premiando la inteligencia estratégica por encima de la agresividad, una característica que lo distingue dentro de un calendario cada vez más dominado por circuitos urbanos y largas rectas. Franco Colapinto también comenzó a escribir allí una página propia. Durante la temporada 2024 de Fórmula 2 consiguió un valioso sexto puesto después de sostener un ritmo competitivo frente a varios de los pilotos llamados a protagonizar el futuro inmediato de la Fórmula 1. Aquella actuación volvió a confirmar una vieja tradición del circuito: Hungaroring suele señalar talentos.

Fuera del autódromo, el paisaje cambia de velocidad. Mogyoród conserva el aire tranquilo de una pequeña localidad rodeada de viñedos, senderos rurales y suaves colinas desde las que, en días despejados, la silueta de Budapest parece quedar al alcance de la mano. Durante el Gran Premio, las calles multiplican idiomas y banderas. Apenas cae la bandera a cuadros, el pueblo recupera el ritmo pausado que caracteriza a esta región del centro de Hungría. La cercanía con la capital amplía todavía más la experiencia. El Parlamento reflejado sobre el Danubio, el Castillo de Buda, el Bastión de los Pescadores, los puentes iluminados al caer la tarde y las célebres termas convierten la visita en un viaje que excede ampliamente al automovilismo. Budapest conserva esa rara capacidad de combinar la monumentalidad imperial con una intensa vida cultural, gastronómica y nocturna.