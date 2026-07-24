Lanzan una pickup para competir con la Hilux y la Amarok: viene de Corea

Kia Argentina, representado en el país por Astara, presentó oficialmente la Tasman, su primera pickup de la historia. Con este lanzamiento, la firma surcoreana ingresó al competitivo segmento de las camionetas medianas, uno de los más demandados en la Argentina, con una propuesta que estará disponible en tres versiones: EX (nafta), EX (diésel) y X-Pro (nafta).

Según informó la automotriz, la Tasman (cuyo nombre hace referencia a la isla de Tasmania, conocida como la “isla de la inspiración”) fue desarrollada sobre un chasis de largueros y se ofrecerá exclusivamente con carrocería de doble cabina. La propuesta mide 5410 mm de largo, 1930 mm de ancho y 1870 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3270 mm. La suspensión delantera es independiente de doble horquilla, mientras que la trasera recurre a un eje rígido con elásticos.

Solo la versión tope de gama equipa un techo solar con apertura eléctrica

En materia de diseño busca romper con lo conocido y alejarse del lenguaje estético tradicional que históricamente caracterizó al segmento, ya que apuesta por una propuesta completamente diferente, con una imagen robusta e imponente.

En el frente se destacan una amplia parrilla y un paragolpes de líneas marcadas que refuerzan su presencia visual. A esto se suma la característica parrilla Tiger Nose, enmarcada por faros LED verticales, que le otorgan una identidad propia.

La versión X-PRO suma levas al volante

Debajo del capot, la gama contempla un motor naftero 2.5 turbo TGDI de 277 CV y 420 Nm de torque, además de un impulsor turbodiésel 2.2 CRDI de 207 CV y 440 Nm.

Ambas mecánicas se combinan con una caja automática de ocho velocidades, tracción 4x4 desconectable con reductora y modos 2H, 4A, 4H y 4L, además de diferencial trasero bloqueable.

Durante el evento de lanzamiento, LA NACION tuvo un primer contacto con la Tasman en un circuito off-road con distintos tipos de superficie, subidas exigentes, sectores de vadeo y obstáculos. En ese recorrido, la pickup mostró un desempeño sólido y respondió con solvencia en las diferentes situaciones planteadas.

En cuanto a sus capacidades, la pickup declara un despeje de 224 o 252 mm (depende la versión), una profundidad de vadeo de 800 mm y ángulos de 32,2° de ataque, 25,8° ventral y 26,2° de salida. Su caja de carga admite hasta 1058 kg y la capacidad máxima de remolque alcanza los 3500 kg.

Ambos motores se combinan con una caja automática de ocho velocidades

Puertas adentro incorpora una pantalla triple de 30 pulgadas (12,3″ + 12,3″ + 5″), compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, tanto inalámbricamente como por cable, cargador inalámbrico para celulares y múltiples puertos USB-C. También suma funciones de apertura y encendido sin llave, arranque remoto y apertura eléctrica del portón trasero desde la Smart Key.

En materia de confort ofrece tapizados en cuero ecológico, asientos delanteros con regulación eléctrica, calefacción y ventilación, climatizador automático bizona y techo solar.

En las plazas traseras, Kia destaca un sistema de regulación de la inclinación y deslizamiento longitudinal de los asientos, una solución que, según la marca, es exclusiva dentro del segmento.

El interior cuneta con una pantalla triple integrada

La dotación de seguridad incluye seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque y descenso en pendiente, alerta de atención del conductor, sistema de freno automático postcolisión y anclajes ISOFIX.

A esto se suma un paquete de asistencias a la conducción que cuenta con frenado autónomo de emergencia con función de giro, mantenimiento y seguimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go, alerta de salida segura, monitoreo de punto ciego, asistencia ante tráfico cruzado trasero, entre otras.

La versión tope de gama agrega asistencia de precolisión para maniobras de estacionamiento, monitor de punto ciego (BVM) y sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Un dato no menor para este apartado es que este modelo obtuvo la máxima calificación en seguridad en las pruebas de ANCAP.

En las plazas traseras ofrece un buen nivel de confort y espacio

Por último, en lo que refiere a los precios, la automotriz informó los siguientes valores y adelantó que próximamente comunicará sus líneas de financiación. Toda la gama cuenta con una garantía de fábrica de cinco años o 100.000 kilómetros: