Guillermo Ortelli, el adiós a las pistas del último ídolo

Poco después de las 14 del domingo 17 de abril pasado, Guillermo Ortelli recibió por última vez la bandera de cuadros arriba de un auto de competición. Minutos más tarde, y tras una extensa vuelta de honor en el circuito del autódromo “Provincia de La Pampa” de Toay, el saltense de 48 años llegó a los boxes y detrás de él gran parte de las 40.000 personas que le dieron un marco acorde al evento y lo acompañaron en su despedida. Celulares en mano retrataron la procesión final del ídolo acompañada por banderas, mucho cántico; pero, sobre todo, agradecimiento.

El 16 de noviembre de 2021, en la sede de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Ortelli brindó una conferencia de prensa en la que anunció que había tomado la determinación de retirarse como piloto. “Es el día más difícil de mi carrera, me tiemblan las manos, estoy muy nervioso. Siento una emoción enorme. Me di el gusto de correr con mis ídolos, con los hijos de mis ídolos y con los nietos de mis ídolos. Me genera tranquilidad la decisión que tomé porque lo hago sin ninguna presión. Estoy tranquilo porque siempre entregué el 100%, nunca me guardé nada”, aseveró visiblemente emocionado aquella tardecita de martes, mientras una multitud lo esperaba sobre la calle Bogotá al 100, en el barrio porteño de Caballito. El piloto comenzaba a darle paso a la leyenda.

El séptuple y sus autos campeones. Guillermo Ortelli delante de los cinco Chevrolet que lo llevaron a conquistar siete coronas en el Turismo Carretera ACTC

“El automovilismo es una etapa de mi vida que disfruté muchísimo. Hasta el último momento. Como estoy tan seguro de la decisión que tomé, hoy vivo con mucha alegría y tranquilidad todo lo que se está generando”, afirmó el bonaerense, quien luego de 408 competencias en el Turismo Carretera –es el piloto con más carreras disputadas hasta el momento en la categoría– dijo adiós. Con él, sin duda, el TC pierde a una de sus máximas referencias históricas, la más fuerte de las últimas tres décadas.

Nacido para triunfar

Marcado desde el inicio para trascender, su primera presentación fue el 11 de septiembre de 1994, como piloto invitado del tandilense Fabián Acuña (Ford) en las 2 Horas de Buenos Aires. Aquel domingo, Ortelli tuvo su estreno en el escalón más alto del podio. Significó la primera de sus 32 victorias en el TC, donde hoy ocupa la 7º posición en la estadística de la especialidad. Con un lugar ganado dentro de los más grandes del deporte motor en la Argentina es, de los pocos, que con solo nombrarlo automáticamente se hace referencia al automovilismo y el receptor sabe de quién se habla.

Su origen automovilístico, como el de la mayoría de los pilotos de su camada, tras pasar por el karting, se produjo en la Fórmula Renault Argentina. En ella debutó en 1992 y al año siguiente fue subcampeón de Juan Manuel Silva, otro de los referentes del automovilismo nacional, quien aún no disputó su última carrera en TC pese a haber anunciado ya su retiro a fines de 2020. Y aunque también compitió y se destacó en otras categorías como el Turismo Competición 2000 y el Top Race (campeón en 2001 y 2005), su lugar deportivo fue el Turismo Carretera. Por eso, su última presentación como piloto fue en el TC.

Un joven Ortelli en Olavarría en marzo de 1999 ya con el N°1; antes, en 1994, debutó con una victoria Laura Cano

“Siento que mi despedida y mi última carrera fueron en San Juan (5 de diciembre de 2021 en el circuito El Villicum). Ahí me pude despedir de mis colegas en la pista, como yo quería. Ahora quiero hacerlo con el público. El año pasado fue un momento difícil porque estábamos saliendo de la pandemia y la gente no podía asistir a los autódromos como ahora”, afirmó Ortelli en la conferencia de prensa previa a la cita en Toay. Aquel joven que llegó con la inseparable compañía de su papá Hugo, quien lo acompañó hasta que su salud se lo permitió, hoy se marcha con la de su hijo Mateo. Una clara evidencia del tiempo que transcurrió.

De Ford a Chevrolet

Aunque su debut –y también los primeros tres triunfos– lo hizo con Ford, el paso del tiempo convertiría a Ortelli en el ídolo de Chevrolet. Incluso, hay quienes lo posicionan como el máximo referente de la marca en la categoría desplazando de dicho privilegio, entre otros, al balcarceño Juan Manuel Fangio, quien fue el primer campeón con el moño en TC en 1940, logro que repitió en 1941 antes de la pausa producto de la Segunda Guerra Mundial. Luego su camino, glorioso por cierto, estuvo en la Fórmula 1. Por su parte, Ortelli tras correr con el Falcon de la peña OlaFord en 1995, en el que lo reemplazó Omar Martínez (su máximo rival a la postre y con quién mantuvo vivo el duelo histórico de marcas), y con el del equipo de Trepat Competición al año siguiente, para la temporada 1997 el saltense decide cambiar de bando y con un Chevrolet atendido por Alberto Canapino empezó su derrotero con la marca del moño. Rápidamente llegaron los primeros títulos.

Rumbo al triunfo. En Centenario, Neuquén, en febrero de 2014. Sobre 408 competencias obtuvo 32 victorias en el TC Laura Cano

En 1998, y con apenas 25 años, pocos para esa época, logró su primer halago. Aquella temporada doblegó a figuras históricas del TC como Juan María Traverso, Emilio Satriano y el propio Acuña, quien le abrió las puertas de la categoría. Luego, el tricampeonato obtenido entre 2000 y 2002 lo terminó de consagrar y su figura se transformó en bandera para los hinchas chivos. Con temporadas algo irregulares, sumó las coronas de 2008 (cuando se implementó, de manera controversial, la Copa de Oro), de 2011 y de 2016, tras aquella desafortunada definición en La Plata en la que Mariano Werner chocó a Matías Rossi, el gran candidato, a metros del final.

Los números del ídolo de Salto en el TC

7

TÍTULOS

Sumó en el Turismo Carretera.

Los obtuvo en 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016, siempre con Chevrolet.

En este rubro solo lo supera Juan Gálvez, quien fue campeón nueve veces.

32

VICTORIAS

Logró en sus 408 competencias.

Los triunfos los obtuvo con Chevrolet (29)

y Ford (3). La última celebración fue

el 2 de octubre de 2016 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La primera fue el día de su debut en el TC, el 11 de septiembre de 1994, cuando ganó junto con Fabián Acuña las 2 Horas de Buenos Aires.

Paradójicamente, luego de la gloria llegaría una sequía atípica para la fructífera trayectoria deportiva de Ortelli. Desde su celebración en Concepción del Uruguay el 2 de octubre de 2016 no pudo volver a lo más alto del podio. Pasaron cinco temporadas, 75 carreras con la del domingo último. Incluso llegó a plantearse la opción del retiro. “En el momento que me retire voy a considerar que es una etapa terminada. El día que no tenga más ganas de ir a las carreras, me voy a retirar. Pero hoy no es una opción”, afirmó en su momento. Pese a ese presente adverso, el idilio de la gente nunca estuvo en duda. Por el contrario, el apoyo pareció redoblarse y sus cambios deportivos en pos de revertir la mala racha generaron mucha expectativa.

“Lo primero que quiero hacer es decirle gracias al TC por lo que me ha hecho vivir, por lo que me ha dado. Quizás no encuentro el término justo para agradecer todo lo que me dio. Lo que viví en estos casi 30 años que he participado en la categoría, y en este último fin de semana como piloto, es increíble. Sé que me pongo el casco y quiero andar bien, pero hoy trato de separar y de disfrutar otro tipo de cosas”, expresó Ortelli poco antes de subirse, por última vez, a un auto de TC. En su última competencia, y aunque fue especial porque tuvo el cambio de neumáticos derechos obligatorios, Guillermo lideró un puñado de vueltas. Finalmente, y tras largar 28vo., finalizó decimosegundo.

Última corona. Ortelli lidera en Concordia 2016 sobre Matías Rossi, al que finalmente le ganaría el título de esa temporada Laura Cano/Telam

Con el retiro consumado de Ortelli ya no quedan pilotos que hayan corrido en la ruta con el Turismo Carretera, un ícono para la popular categoría. La última prueba, al momento, de la especialidad en un circuito semipermanente sucedió el 16 de febrero de 1997 en el Triángulo del Tuyú (Santa Teresita), y fue ganada por Eduardo Ramos (Ford). Ese día Ortelli tuvo su segunda experiencia en este tipo de competencias. Luego, en busca de mayor seguridad, pasó a correrse exclusivamente en autódromos (con la excepción de Potrero de los Funes, un trazado especialmente diseñado para la competencia). De todos los volantes en actividad, ninguno había debutado en el TC y muchos, incluso, no habían nacido…

La vorágine con la que se vive en la actualidad y con la que se suceden los hechos diariamente provocan que ciertos momentos no se dimensionen de la manera que lo merecen. El adiós de Guillermo Ortelli a su condición de piloto logró, al menos, romper esa burbuja en la que se aloja el automovilismo nacional y trascendió. Con seguridad, el correr de los días hará que su nombre ocupe un lugar más especial del que ya tiene ganado. Así como hoy se habla de Juan y Oscar Gálvez, de Dante y Torcuato Emiliozzi, de Rubén Luis Di Palma, del “Flaco” Traverso, de Roberto Mouras o de Oscar Castellano, por nombrar algunos ídolos, en un tiempo el apellido Ortelli se sumará a esa lista.

De cara al futuro

En paralelo a su profesión de piloto, Ortelli descubrió una actividad que lo fue cautivando hasta convertirse en una pasión, como él mismo lo definió. “Si bien siempre estuvimos ligados a los caballos por el trabajo en el campo, lo que estamos haciendo ahora con los caballos criollos me apasiona. Con mi hermano nos encargamos de la cría y luego vamos a las exposiciones. Le dedicamos mucho tiempo”, contó en su momento el séptuple campeón del TC. Esta actividad le permite, además, compartir más tiempo con su esposa Analía y su hijo Mateo, algo que se replanteó en 2020 durante la pandemia por el Covid-19.

Pasión. El domingo último en Toay, Ortelli aclamado junto a los integrantes del podio, sus pupilos, Agustín Canapino y Santiago Mangoni, y el tercero, Benvenuti Julián Ernesto Varela/Télam

Además, Guillermo también continúa ligado al automovilismo, aunque ahora en su condición de director deportivo del equipo JP Carrera, estructura con la que logró dos de sus títulos (2008 y 2016). “Estoy disfrutando mucho esta etapa, pero es intenso estar acá, de este lado. Trato de estar con todos los chicos, pero a veces se superpone y estás de un lado al otro. Quiero aportar desde mi lugar, tratando de que los chicos puedan resolver sus cosas de la mejor forma y estén lo más adelante posible”, aseguró Ortelli sobre su nueva experiencia laboral. Allí trabaja con Agustín Canapino y Santiago Mangoni, ambos representantes de Chevrolet, quienes, precisamente, lograron el “1-2″ en su carrera despedida en La Pampa. Un capítulo más de esos que solo entrega el Turismo Carretera.