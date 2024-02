Ya está confirmado. Un comunicado oficial de la Scuderia Ferrari a través de su cuenta de X (ex Twitter) reveló que Lewis Hamilton correrá para Ferrari a partir de 2025 “con un contrato de varios años”. Los rumores que se habían instalado en las últimas horas finalmente tuvieron confirmación, pese a que no se brindaron mayores precisiones en torno al pase más destacado de la Fórmula 1.

Siendo uno de los pilotos mejores pagos del mundo, cuenta con una colección de autos fantástica, digna de un corredor que cosecha más de 100 victorias en competiciones en toda su carrera. Su repertorio de rodados incluye desde superdeportivos y clásicos, hasta areneros y motos. “No sé nada de vino, y poco de arte; pero sí sé de autos y soy muy exigente con ellos”, dijo Hamilton en varias entrevistas.

Se estima que la colección privada tiene un valor aproximado de casi US$18 millones y cuenta, por casualidades o afinidades, con dos Ferraris de lujo, escudería a la que representará a partir del año próximo. Otro dato curioso respecto a su colección es que no está ubicada en el mismo lugar, sino que la divide entre Mónaco, Londres y Los Ángeles.

McLaren P1

Este modelo demuestra que el amor va más allá de las diferencias. Hamilton se separó del equipo de McLaren en la Fórmula 1, pero decidió quedarse con algo más que un pasado en común. En 2015, un P1 cotizado en US$2,7 millones, y pintado con un azul eléctrico que no pasa inadvertido, pasó a formar parte de de su stock de rodados.

En un azul eléctrico, el deportivo de Hamilton es una suerte de recuerdo de sus épocas de F1 con McLaren

El modelo cuenta con un motor naftero V8 biturbo de 3,8 litros, acoplado con uno eléctrico, habilitándolo a tener una potencia de 903 CV, y alcanzar una velocidad máxima de 347 kilómetros por hora, pudiendo acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 2,7 segundos.

Mercedes SLS Black Series

Es el sucesor del SL 65 Black Series, y solo se fabricaron 350 ejemplares. Uno de ellos está en su versión roja y descansa en el garage de Hamilton. En el mundo de la firma alemana, se refieren a él como el más radical de la historia del SLS, e incluso como uno de los mejores Mercedes. Cuenta con un motor V8 de 6,2 litros, capaz de rendir 631 CV, pasar de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos, y alcanzar los 315 km/h. El modelo edición limitada tiene una carrocería 70 kilos más ligera que la de serie, y una aerodinámica superadora.

Lógicamente, Mercedes es una de las marcas más repetidas en el repertorio automotor de Hamilton

Mercedes-AMG GT R

Siguiendo en la sintonía Mercedes, este es la segunda variante más potente del AMG GT para calle. Con 585 CV, es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 318 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos. Hamilton usa este deportivo biplaza en su versión blanca para desplazarse cuando está en su casa de Los Ángeles. Su coeficiente aerodinámico de 0,35 es el más bajo del AMG GT.

El AMG GT R es uno de los modelos estrella de Mercedes, y se destaca por su coeficiente aerodinámico

Ferrari 599 GTO

Como cualquier apasionado de los fierros, era de esperarse que Hamilton contara con una de las creaciones de la sede de Maranello, y no es cualquiera, ni la última en su colección. La 599 GTO está catalogada como una de las mejores Ferrari de la historia. Combina una elegante carrocería con un motor V12 atmosférico que se lleva todas las miradas al entrar en escena. Su valor supera el medio millón de dólares.

Ferrari 599 GTO

Ferrari LaFerrari

Si se sumaran los conceptos “exclusividad” más “Ferrari”, este sería el resultado. Tener un Ferrari LaFerrari en la lista de adquisiciones es motivo para alardear. El de Hamilton está pintado en un Rosso Fuoco, uno de los rojos más característicos de la firma italiana.

Desde su debut en la F1, Hamilton no tuvo otra que catalogarse como contrincante de Ferrari, pero como marca el dicho “from enemies to lovers”, el amor floreció; y Mercedes no se sintió en condiciones de impedirle al número 1 darse un gustito mediterráneo.

La 599 GTO no fue la única de Hamilton, y con su Ferrari LaFerrari se consagró como cliente de Maranello

El modelo cuyo valor supera el millón de dólares, es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 347 km/h, y en su salida puede pasar de 0 a 100 km/h en solo 2,4 segundos, convirtiéndose oficialmente en el auto más rápido que el británico tiene en su garage.

Shelby Cobra

Lejos de despegarse de los filtros de fama y exclusividad, el Shelby Cobra es uno de los modelos más replicados de la historia automotriz. Por eso, tener uno 100% original es casi imposible, salvo que se cuente con la condición de ganador consecutivo de Fórmula 1; y se tenga en mano más de cinco millones de dólares.

Una de las joyas emblemáticas, y más caras, de la colección de británico

El de Hamilton es un Shelby Cobra 427 del año 1966, en su clásico color negro. Siguiendo su propia lógica, este ícono estadounidense también reside en su casa de Los Ángeles. Su motor V8 de origen Ford tiene 7 litros y alcanza los 431 CV.

Pagani Zonda 760LH

Este es uno de los emblemas de la colección de Hamilton, aunque ya no sea parte de ella. En un púrpura hecho especialmente para el príncipe de la F1, combinado con una carrocería de fibra de carbono, la unidad fue un encargo personal a Pagani, el argentino diseñador de hiperdeportivos de lujo.

Con un motor V12 atmosférico de 7,3 litros y 760 CV, está dotado de cambio manual por expreso deseo del piloto. Durante los 10 años que fue suyo, el bebé de Hamilton fue cliente regular del service técnico de Pagani en San Cesario sul Panaro, donde lo revisaban anualmente y se aseguraban que tanto la mecánica como la carrocería esté más que bien.

Hamilton encargó el modelo al diseñador argentino con residencia en Italia en un púrpura exclusivo

McLaren F1

El McLaren F1 es un superdeportivo coupé de dos puertas diédricas triplaza, diseñado por Gordon Murray y Peter Stevens. Las versiones de competición participaron en las 24 horas de Le Mans y fue el primer auto en ganar la prueba en su debut. Se dice que nació para matar el aburrimiento y su nombre viene de una broma hacia la Ferrari F40; aunque una vez terminado el producto, resultó ser todo lo contrario a un chiste, y llegó a ser, en su momento, el auto de producción más rápido del mundo. El de Hamilton es el chasis 44, en honor a su dorsal en la F1. Pintado en color plata, se lo vio circular con la joya en Los Ángeles.

El McLaren F1 nació como una broma a uno de los modelos de Ferrari