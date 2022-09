Horacio Pagani: “Tenemos que crear productos que sean emocionales”

En el marco de la segunda entrega del evento de Movilidad, “Las tendencias y los anticipos de un futuro que acelera”, organizado por LA NACION, Horacio Pagani compartió una entrevista exclusiva con José Del Río, secretario general de Redacción. Además del repaso de su historia y un breve recorrido por los lanzamientos de su empresa, el célebre diseñador de autos se animó a mirar hacia adelante y adelantar un futuro donde, sueña, su compañía pueda seguir sin él.

“Siempre tuve esta fuerte pasión por los autos deportivos y ya cuando era muy pequeñito empecé a diseñar y construir maquetas”, recordó el empresario. Fueron su relación con Juan Manuel Fangio y un concurso de diseño de vehículos los condimentos que necesitó para encaminar su sueño. “Mi idea era venir a trabajar a Italia. Llegué con 27 años y con mi esposa de 19 a trabajar como obrero de Lamborghini, con nada fui creciendo internamente hasta llegar a crear mi propia compañía que el próximo año cumple 25 años”, añadió.

Su fuerza salió siempre de la misma ideología, dijo: sacrificio, trabajo y no rendirse. “No veo otra receta que no sea esa: trabajar muy duro, hacer un sacrificio y renunciar cuando es necesario. Hay que seguir la propia intuición, trabajar y no rendirse”, sintetizó quien hoy vende autos súper exclusivos a sus clientes por todo el mundo. Se describe como una persona que disfruta lo que tiene y no piensa en lo que tendrá una vez logrado el objetivo; reconoce siempre “haber disfrutado lo que tenía” y vivir “intensamente la parte bella y también la parte de sufrimiento, sacrificio y dolor”. Hizo historia y la sigue haciendo. “Hay que trabajar todos los días. Mayor son los logros, mayor es la responsabilidad”, sostuvo como máxima.

Así es Utopia, el nuevo hiperdeportivo de lujo de Pagani Automobili

Hace poco y desde Milán (Italia), Pagani Automobili lanzó el modelo Utopia, la más reciente creación de su equipo de trabajo. Un proyecto que le llevó varios años y hoy ve la luz. Pero más allá de los autos, su empresa -que también brinda servicios de diseño e innovó en el uso de materiales en la industria, como la fibra de carbono- tiene la vista puesta en inversión y desarrollo tecnológico. “En un año hemos logrado invertir hasta el 20% de lo facturado, que en una compañía pequeña es realmente mucho ¿Dónde va [la empresa]? En nuestro caso, tenemos que crear productos que sean emocionales, si no le das un toque de emoción no tiene sentido comprarlo”, dijo.

El cambio de la industria automotriz hacia la electrificación fue otro de los puntos que tocó durante la entrevista. “Hoy también preguntan si estamos trabajando en un auto eléctrico y sí, tenemos un equipo que trabaja sobre proyectos eléctricos y partners como AMG y Mercedes-Benz que han trabajado mucho también. Pero al momento, el auto eléctrico de Pagani no lo quiere nadie. Hace cuatro años estamos sobre este proyecto y ningún cliente quiere comprarlo”, comentó. “Es difícil para nosotros pero también entusiasmante”, añadió.

En paralelo a todo esto, están las ya mencionadas tecnologías. Internamente, la empresa de Horacio Pagani trabaja con materiales que van desde el titanio hasta aleaciones de aluminio y acero así como la parte de ingeniería electrónica. “No cierro la puerta a ningún tipo de tecnología. También tenemos un equipo que se ocupa de proyectos que no son automóviles, como el mundo de materiales compuestos. Tenemos más de 40 que son nuestros y lo estamos ofreciendo a todos los que necesitan este tipo de productos para bajar el peso”, advirtió. Ese sector de su empresa ha colaborado con otras compañías en la venta de materiales que ayudan a, por ejemplo, aeronaves y helicópteros.

Desde Italia ve a la Argentina como un país que tiene mucha energía y recursos pero que no logra “bajar a tierra una situación estable”. La comparó con Japón, tercer economía mundial en una zona sísmica y sin los recursos naturales argentinos y volvió a remarcar que es gracias a la disciplina que llegan los logros. Reconoció también que la pandemia cambió muchas cosas pero es un fiel creyente de que “hay que volver un poco a los orígenes”. “Todos quieren trabajar con una computadora en la casa pero los ladrillos se ponen con la mano”, sintetizó.

Con 66 años, el objetivo de Pagani está en formar un buen equipo que pueda continuar con la empresa el día que decida retirarse Fabián Malavolta

Sin embargo, su sueño va más allá, señaló. Tiene 66 años y ahora no piensa tanto en un nuevo auto sino en conformar un buen equipo de trabajo. “Estoy contento porque la edad media de Pagani es 32 años y [espero] que sean los encargados de llevar adelante la compañía sin Horacio. Me hace sentir más tranquilo porque puedo dedicarme a otras cosas que me gustan. Soy un estudioso de la vida de Leonardo [Da Vinci] y me gusta toda la parte del cuerpo humano, me divierto con eso también”, cerró.