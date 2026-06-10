Honda Wave vs. Gilera Smash: cuál conviene más para trabajar en app de delivery en 2026

El mercado de las motos sigue acelerando en la Argentina, ya que de acuerdo con los últimos datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre enero y mayo se patentaron 369.468 motovehículos, un 43,2% más que en el mismo período de 2025, y el sector proyecta cerrar el año por encima de las 800.000 unidades vendidas.

Gran parte de ese crecimiento está impulsado por las motos de baja cilindrada, un segmento que representa cerca del 80% del mercado y que tiene como principal atractivo su bajo costo de adquisición, consumo contenido y versatilidad para el trabajo diario, ya sea para repartos o mismo para la movilidad personal.

Dentro de ese universo sobresalen dos de las motos más elegidas por los argentinos: la Honda Wave 110S y la Gilera Smash 110. Según el ranking de la división de motovehículos de Acara, correspondiente al acumulado de 2026, la Honda Wave 110S lidera las ventas con 34.997 unidades patentadas, mientras que la Gilera Smash ocupa el segundo lugar con 32.616 unidades.

Honda Wave 110S vs. Gilera Smash 110: ¿qué ofrecen?

Ambos modelos compiten en el segmento de las cub de 110 cc, una categoría caracterizada por la simplicidad mecánica, la economía de uso y el bajo costo de mantenimiento.

La Honda Wave equipa un motor monocilíndrico de 109,1 cc, de cuatro tiempos, refrigerado por aire, que desarrolla 7,2 CV a 7000 rpm. Está asociada a una caja de cuatro velocidades y cuenta con arranque eléctrico y a patada. Entre sus principales características se destacan un peso en orden de marcha de 101 kg y un tanque de combustible de 3,7 litros.

Honda Wave

Por su parte, la Gilera Smash utiliza en toda su gama un motor monocilíndrico de 107 cc, también de cuatro tiempos y refrigerado por aire, con una potencia declarada de 7,2 CV a 7000 rpm.

Se combina con una transmisión manual de cuatro marchas y ofrece arranque eléctrico y por pedal. Su tanque tiene una capacidad de 4,1 litros, mientras que el peso en seco es de 100 kg.

Gilera Samsh

En materia de dimensiones, la Honda Wave registra 1897 mm de largo, 706 mm de ancho y una distancia entre ejes de 1257 mm. La Gilera Smash es apenas más larga, con 1900 mm, y cuenta con una distancia entre ejes de 1280 mm.

La mayor distancia entre ejes de la Gilera puede traducirse en una sensación de mayor estabilidad en línea recta, mientras que la Honda apuesta por una configuración que prioriza la agilidad para el tránsito urbano.

En el apartado de frenos, las diferencias dependen de la versión elegida. Tanto la Honda Wave como la Gilera Smash (110 Full) ofrecen variantes con frenos a disco, una solución sumamente importante que mejora la capacidad de frenado respecto de los tradicionales tambores.

Honda Wave

Más allá del sistema de frenos, la Honda Wave se destaca por su reconocida confiabilidad mecánica, amplia red de concesionarios y fuerte valor de reventa, mientras que la Gilera Smash apuesta a una propuesta más accesible y con una buena relación entre precio y equipamiento.

En lo que refiere a consumos, un detalle sumamente importante para utilizar la moto como herramienta de trabajo, ambos modelos rondan un consumo muy similar de 2 l/100 km.

Por último, en junio estos modelos tienen los siguientes precios de lista. Cabe aclarar que Honda publica los valores oficiales vigentes en su sitio web, mientras que para la Gilera Smash se tomó como referencia el precio de lista informado por un concesionario de la marca.

Honda Wave: $3.426.900 (con freno a tambor) y $4.020.800 (con freno a disco)

$3.426.900 (con freno a tambor) y $4.020.800 (con freno a disco) Gilera Smash: desde $1.840.000 (con freno a tambor)