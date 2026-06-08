Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en junio 2026

El Toyota Corolla Cross se consolidó el año pasado como el Sport Utility Vehicle (SUV) más vendido del mercado el año pasado. Sin embargo, durante los primeros cinco meses de 2026 cayó del primer puesto en el segmento tras acumular 4809 patentamientos, una baja del 40% frente al mismo período de 2024, cuando había alcanzado las 8116 unidades vendidas, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Esta caída en el modelo es más pronunciada que la del mercado en general, que registró 247.187 patentamientos hasta mayo inclusive de este año, con una baja del 9,7% respecto de los primeros cinco meses del año pasado.

En el caso del Corolla Cross, la caída en ventas podría explicarse por una mayor oferta dentro del segmento, impulsada por la apertura del mercado, o incluso por el lanzamiento de nuevos modelos dentro de la propia marca, como el Yaris Cross, que igualmente se ubica en un segmento más chico, el B.

Entonces, para que este SUV mediano vuelva a lo más alto del segmento, Toyota, como parte de su estrategia comercial, volvió a congelar sus precios de lista en junio, manteniendo los mismos valores que el mes anterior:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

$51.918.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000

$55.944.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000

$57.355.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000

$61.732.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000

$63.684.000 Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000

Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos en la Argentina

Cuáles son los SUV más vendidos en 2026

Como se mencionó previamente, el Toyota Corolla Cross fue el SUV más vendido en 2025, un dato no menor tratándose de un modelo del segmento C (mediano) y compitiendo con opciones de segmentos más chicos que tienen precios más bajos.

Ahora bien, en lo que va de este año el ranking de los modelos más comercializados muestra cambios respecto del año anterior. Estos son los 10 SUV más vendidos, sin distinción de segmentos al cierre de mayo:

Ford Territory: 8983 (ventas anuales)

8983 (ventas anuales) Volkswagen Tera: 7082

7082 Chevrolet Tracker: 6457

6457 Peugeot 2008: 5204

5204 Volkswagen Taos: 4913

4913 Toyota Corolla Cross: 4809

4809 Renault Kardian: 3547

3547 Toyota Yaris Cross: 3385

3385 Jeep Compass: 3313

3313 Baic BJ30: 3306