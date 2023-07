La increíble colección de autos de Brad Pitt: Mercedes-Benz, Lamborghini y más

escuchar

Brad Pitt es uno de los actores cuyo brillo hollywoodense permanece intacto con el pasar de los años. Reconocido por su talento en escena y codiciado por su carisma en y fuera de la pantalla, participó en más de 80 películas desde su debut cinematográfico en “Hunk”, estrenada en 1987. Como cualquier persona común y corriente haría con un patrimonio neto de US$400 millones, la estrella sabe darle espacio a sus placeres materiales y uno de ellos es, sin dudas, el coleccionismo de autos.

El hombre es un sabido entusiasta del mundo del motor y su conexión con los rodados tiene larga trayectoria. Ya en su juventud se lo vio en películas como “Thelma & Louise”, “Ocean’s Eleven” y “The Mexican”, disfrutando del mando del volante de algunos emblemas del automovilismo. El patrón se repite más tarde en largometrajes como “Once Upon a Time in Hollywood”, y en 2015 fue el narrador del documental “Hitting the Apex”, que cuenta la historia de seis pilotos del Campeonato del Mundo de MotoGP.

Hoy, la tensión entre Pitt y la adrenalina de andar sobre ruedas escaló un nivel más con la noticia de que está rodando “Apex”, film que en el que le va a dar vida a Sonny Hayes para retratar la vida alrededor del circo de la Fórmula 1, y tiene de asesor a nadie menos que Lewis Hamilton. En este sentido, vale la pena, para calentar los motores, hacer un repaso de la colección de autos que forjó a lo largo de sus casi 60 años de vida.

Brad Pitt en el set de rodaje de Apex, la película sobre la vida de los conductores de Formula 1. Christian Bruna - Pool EPA

La colección de autos de Brad Pitt

A la hora de elegir autos, el interés del actor no solo radica en su diseño, sino también en su ingeniería y rendimiento técnico. Desde clásicos estadounidenses de los años 50 y 60, como el emblemático Chevrolet Corvette, hasta joyas exclusivas de marcas de alta gama como Porsche y Ferrari, sus autos reflejan su inclinación por lo elegante, bello y potente.

Aston Martin Vanquish

Primero en la lista de las conquistas fierreras de Brad Pitt está el Aston Martin Vanquish Carbon Edition. La unidad del actor es parte de una edición limitada que estuvo disponible en solo dos colores y viene con equipamiento especial: llantas de 20 pulgadas, detalles interiores en fibra de carbono y tapizado de cuero.

Aston Martin Vanquish Carbon Edition

Su mecánica cuenta con un poderoso motor V12 de 6.0 litros que genera 576 caballos de fuerza y 630 Nm de par gestionados por una caja automática de ocho velocidades que le permite pasar de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 323 km/h. Los fanáticos que siguen el historial de adquisiciones de Pitt aseguran que se trató de un regalo de su ex esposa, Angelina Jolie, y que le costó alrededor de 223.000 euros.

Lamborghini Aventador

También dentro del rubro de los deportivos de alta gama está el Lamborghini Aventador en su versión LP 700-4. En el mercado llegó como sustituto del Lamborghini Murciélago en 2011. Está equipado con un V12 de 6.5 litros que desarrolla 700 caballos de fuerza, asociado a una caja automática y tracción en las cuatro ruedas que garantizan una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y una velocidad máxima de 350 km/h. Su valor ronda los 340.000 euros.

Lamborghini Aventador LP 700-4

Mercedes-Benz G 55 AMG

No puede faltar en el garage de todo coleccionista el nombre Mercedes, y más si se trata de un amigo de Hamilton. Pitt cuenta con un Mercedes-Benz G 55 AMG, una versión potenciada del clásico y popular Clase G de la firma germana, y que fue descontinuada y reemplazado por modelos más recientes.

Mercedes-Benz G 55 AMG

La unidad del actor incluye un motor V8 sobrealimentado de 5.5 litros que desarrolla 507 caballos de fuerza y 700 Nm de par, asociados a una caja automática de cinco velocidades y tracción total que le dan las condiciones necesarias para lograr una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos. Por tratarse de un todoterreno, su velocidad máxima estaba limitada electrónicamente a 210 km/h. Su precio rondaba los 123.000 euros.

BMW Hydrogen 7

Este modelo es uno de los más extravagantes de la colección de la estrella de “Bullet Train”. Del BMW Hydrogen 7 solo se fabricaron 100 unidades en el marco de un proyecto de la automotriz con un enfoque más experimental que comercial. De hecho, nunca se comercializó en el mercado y se entregó a personalidades e instituciones seleccionadas para promover la tecnología de hidrógeno y la sostenibilidad.

Basado en el BMW Serie 7, se trata de un auto impulsado por hidrógeno que fue presentado como un vehículo de prueba de concepto por BMW en la década del 2000. En ese entonces, la tecnología del hidrógeno estaba en una etapa inicial de desarrollo. Cuenta con un motor V12 de 6.0 litros con 260 caballos de fuerza alimentado optativamente por hidrógeno o nafta (con un tanque de 170 litros de capacidad), cosa que le permite unos 700 kilómetros de autonomía.

Tesla Model S

En línea con la ambición de sostenibilidad que, cada día más, es más importante sea parte del estándar ético, y más aún cuando se habla de personas con influencia masiva, Brad Pitt tiene un auto 100% eléctrico y el elegido para cumplir este rol fue un Tesla Model S en su versión estándar, también conocido como Long Range.

El Tesla Model S.

Se trata de un sedán de alta gama y de alto rendimiento equipado con dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero, lo que proporciona tracción en las cuatro ruedas y una potencia máxima de alrededor de 670 caballos de fuerza, una aceleración de 0 a 100 km/h en 3.1 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h.

Con una batería de iones de litio y una capacidad de 100 kWh, su autonomía es de 663 kilómetros por carga, cosa que lo sitúa entre los EVs con mayor autonomía disponibles en el mercado. Su valor ronda los 107.490 euros.

Chevrolet Camaro SS

En el ranking de los que no pueden faltar también entra el Camaro SS de Chevrolet, un icónico muscle car estadounidense conocido por su potencia y estilo rocker. En su radiografía exhibe un motor delantero V8 LT1 de 6.2 litros colocado longitudinalmente y de tracción trasera, que da una potencia de 455 caballos de fuerza y permite una velocidad máxima de 250 km/h y un trance de 0 a 100 km/h en solo 5,2 segundos. Para comprarlo invirtió una suma de US$40.000.

Muscle car. El Camaro Coupé SS será una de las atracciones del stand de Chevrolet

Chevrolet Tahoe

Pasando a la SUV Era del actor, el siguiente integrante de la lista es un Chevrolet Tahoe del año 2014. Es un SUV de 5,18 metros de largo y 2,5 toneladas, fiel a la cultura automotor de Estados Unidos. Está equipado con un motor V8 de 6.2 litros que desarrolla 426 caballos de fuerza, con caja automática y tracción a las cuatro ruedas. Su valor estimado es US$54.200.

Chevrolet Tahoe

Audi Q7

También parte del equipo de SUVs de Pitt, el último modelo de la lista es el Q7 de la firma alemana de alta gama. Con 5,06 metros de largo, se trata del todoterreno más grande de Audi. Actualmente está a la venta con un valor de base de 74.470 euros.

Audi Q7

