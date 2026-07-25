La insólita idea que tuvo una automotriz para despedir a uno de sus modelos emblemáticos

Volkswagen está nuevamente en la 138° Exposición Rural de Palermo. Y como suele suceder en este tipo de eventos, aprovechó la ocasión para lanzar la Amarok V6 Unlimited, una serie especial limitada de 500 unidades numeradas que, de alguna forma, representa el comienzo de la despedida de la exitosa pickup, que se vende en nuestro país desde 2010.

El modelo, que lleva más de 800.000 unidades fabricadas en el país en la planta de General Pacheco, dejará de producirse en los próximos meses y será reemplazado por la nueva generación (en su oferta habrá variantes híbridas) durante el primer trimestre de 2027.

“La Exposición Rural es uno de los eventos más importantes para encontrarnos con nuestros clientes y acompañar a uno de los sectores productivos más relevantes del país. Este año estamos especialmente orgullosos de presentar la Amarok V6 Unlimited, una edición exclusiva que refleja el espíritu de nuestra pickup que se ha convertido en un verdadero ícono para nuestros clientes y que reafirma nuestro compromiso con el desarrollo continuo de Amarok en Argentina”, expresó Martín Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina.

La Amarok V6 Unlimited conserva la misma mecánica de la variante más potente de la gama

Esta Unlimited está basada en la Hero, pero con una personalización única. Por ejemplo, cuenta con overfenders en negro brillante, la grilla frontal también en negro, al igual que los estribos ovales y el paragolpes trasero. En el lateral exhibe los stickers distintivos.

Las particularidades no terminan ahí, pues incorpora accesorios exclusivos que suman confort, practicidad y diferenciación, como los amortiguadores para el capot y para la tapa de caja de carga, la lona marítima, nuevas luces de bienvenida en las puertas delanteras y alfombras de goma específicas de la edición.

Finalmente, cada unidad cuenta con una insignia interior V6 Unlimited numerada, que refleja el carácter único de una serie especial concebida para quienes entienden que los grandes desafíos no tienen límites.

A nivel mecánico no hay cambios: tiene el conocido motor turbodiésel V6 de 3.0 L, que genera 258 CV a 4000 rpm y 59,1 kgm (580 Nm) de par desde 1800 rpm, asociado a una caja automática de 8 velocidades; la tracción es la integral 4Motion.

No se informó el precio, pero la versión Hero actual se vende a $92.427.900. Sí se supo que la comercialización comenzará el mes próximo.

Además, en el stand se exhiben varios de los modelos de la marca (el SUV Tera, la camioneta chica Saveiro, el camión Meteor y diferentes versiones de la Amarok). También se puede conducir un simulador que permite manejar la Amarok V6 Unlimited, pero a control remoto en una divertida pista off-road, de la mano de Shell Helix.