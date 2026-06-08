La nueva pickup con foco en el fuera de pista que se lanzará en julio

En el marco de una renovación de gama, Chevrolet exhibió en AgroActiva la avant premiere de una nueva versión para su pickup S10. Se trata de la Trail Boss, que tiene fecha de lanzamiento para julio y que promete una mayor capacidad off-road que las demás de la gama.

“Es un proyecto desarrollado en colaboración con la división de alto rendimiento de General Motors. Esto significa que las modificaciones en la suspensión y la geometría del vehículo están calibradas para ofrecer el mejor equilibrio entre capacidad todoterreno, comodidad, seguridad y eficiencia en el uso diario", definió Andrés Carfagna, director Comercial de General Motors Argentina, Paraguay y Uruguay.

Todavía no se conocen demasiados detalles del vehículo, pero se informó que tendrá un paquete de equipamiento “centrado en los elementos más valorados por los consumidores” y con “un alto nivel de personalización”.

La nueva Chevrolet S10 se lanza en julio

Tendrá una configuración de suspensión técnica exclusiva, resortes y amortiguadores delanteros y traseros calibrados específicamente para esta configuración, que elevan la parte delantera de la unidad en 30mm.

Incorporará neumáticos Scorpion All Terrain de 18 pulgadas y una nueva parrilla delantera y paragolpes trasero con acabado negro brillante, guardabarros más pronunciado y llantas de diseño exclusivo. También explicaron, en un comunicado distribuido a la prensa, que el interior tendrá también un diseño dedicado para esta versión.

El interior de la nueva Chevrolet S10

Se sumarán, además, otros detalles como un emblema en la carrocería y el nuevo logo de Chevrolet. El revestimiento de caja y de la barra antivuelco, específicos de esta versión, son de serie.

Suspensiones exclusivas para esta versión

En cuanto al motor, equipa un turbodiésel 2.8L que entrega 207 CV de potencia a 3200rpm y 510Nm de torque a 200 rpm. Todo eso, asociado a una caja automática de ocho velocidades, tracción 4x4 y suspensiones exclusivas. En cuanto al apartado de seguridad, se destacan los siguientes elementos:

Control electrónico de estabilidad (ESC).

Control de tracción (TCM).

Asistente de salida en pendiente (HSA).

Control de descenso de pendientes (HDC).

Control de estabilidad de tráiler (TSC).

Seis airbags (frontales, laterales y de cortina).

Cámara de visión trasera HD con guías de trayectoria.

Faros delanteros LED automáticos.

Frenado autónomo de emergencia a bajas velocidades.

Detector de peatones delantero.

Alerta de colisión frontal.

Asistente de mantenimiento de carril con corrección del volante.

Alerta de punto ciego.

Alerta de tráfico cruzado trasero.

Control de velocidad crucero.

El precio no fue informado

De esta manera, la nueva Chevrolet S10 Trail Boss se incorpora a la gama compuesta por las High Country, LTZ y WT cabina simple y doble. El precio no fue informado.