Lanzan una pickup extrema con blindaje militar y preparada para cualquier terreno

El modelo está basado en la Ford F-150 Raptor, desarrolla hasta 850 CV y puede equiparse con protección balística, visión nocturna y un completo kit de supervivencia; cuáles son todas sus características y precio
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La firma estadounidense Rezvani Motors presentó el nuevo Fortress 2027, un vehículo de producción limitada que lleva al extremo el concepto de pickup todoterreno de altas prestaciones.
Desarrollado sobre la base de la Ford F-150 Raptor, el modelo combina una mecánica de hasta 850 CV, preparación para conducción extrema fuera del asfalto y un completo paquete opcional de seguridad con soluciones inspiradas en aplicaciones militares.
Fundada en California, Rezvani se especializa en la creación de vehículos de nicho con estética agresiva, capacidades todoterreno avanzadas y altos niveles de personalización. Sus modelos suelen partir de plataformas ya existentes, que posteriormente reciben profundas modificaciones mecánicas, estructurales y de diseño para convertirse en productos prácticamente únicos dentro del mercado.
En este caso, la base elegida fue la Ford F-150 Raptor, una de las pickups deportivas más reconocidas de Estados Unidos. Sin embargo, el Fortress incorpora una carrocería específica con pasos de rueda ensanchados, paragolpes reforzados, iluminación LED auxiliar, componentes fabricados en materiales compuestos y una imagen que remite más a un vehículo táctico que a una pickup convencional.
La oferta mecánica contempla dos alternativas. La versión de entrada utiliza un motor V6 biturbo de 3,5 litros con 450 CV, mientras que la configuración más extrema recurre a un V8 5.2 litros sobrealimentado capaz de desarrollar hasta 850 CV y 881 Nm de torque. Ambas variantes están asociadas a una transmisión automática de 10 velocidades y a un sistema de tracción integral permanente.
El apartado offroad es uno de los pilares del proyecto. El Fortress incorpora suspensión de largo recorrido, amortiguadores FOX Live Valve, estructura reforzada, mayor despeje al suelo y neumáticos de hasta 40″. También dispone de diferentes programas de conducción para arena, barro, nieve, roca y manejo diario, junto con bloqueo electrónico de diferenciales y ayudas específicas para circulación fuera del asfalto.
Según la marca, puede ofrecer hasta 38 centímetros de despeje, un ángulo de ataque de 38°, un ángulo de salida de 29° y capacidad para vadear cursos de agua de más de un metro de profundidad.
Como ocurre con otros modelos de Rezvani, una de las características más llamativas es el paquete opcional de protección balística. Este conjunto agrega blindaje de grado militar, cristales resistentes a disparos, protección inferior contra explosivos, neumáticos run-flat, paneles de kevlar para componentes críticos y suspensión reforzada para soportar el incremento de peso.
La lista de equipamiento especial incluye además visión nocturna térmica, manijas electrificadas, cerraduras magnéticas, sistema de generación de humo, luces estroboscópicas de alta intensidad, sirena con megafonía, protección contra pulsos electromagnéticos (EMP) y un kit de supervivencia con máscaras antigás y elementos de primeros auxilios.
Puertas adentro, el modelo busca combinar ese carácter extremo con una propuesta de lujo. La compañía ofrece múltiples configuraciones de tapizados y asientos personalizados, además de distintos niveles de terminación para adaptar cada unidad a los requerimientos de su propietario.
Rezvani informó que el Fortress 2027 tendrá un precio inicial de US$285.000 antes de sumar las diferentes opciones de personalización, potencia y protección disponibles para cada cliente.
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