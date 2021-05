La sorpresa que se llevó el primer cliente en retirar un SUV Bronco

Después de un mes de preventa, las unidades del nuevo SUV Ford Bronco empezaron a llegar a los concesionarios con el fin de ser retiradas por sus dueños. Para la primera entrega, prevista en una agencia de la zona sur de GBA, la marca del óvalo decidió hacerlo de una manera fuera de lo convencional.

Cuando el nuevo dueño llegó al concesionario, todo parecía muy normal. Ingresó y fue recibido por un representante de Ford. Minutos después, mientras éste le comentaba los detalles finales de la operación, comenzó a escucharse el estrepitoso ruido de un helicóptero, que terminó aterrizando en el mismísimo playón de la agencia, paralizando por unos minutos la zona mientras los vecinos, sorprendidos por el acontecimiento, se acercaban a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando la nave finalmente estuvo posada en tierra, el representante de Ford le entregó la llave del Bronco al dueño y lo acompañó afuera para invitarlo a subir al helicóptero.

El helicóptero aterrizando en el playón del concesionario Prensa Ford

Después de unos minutos de viaje, aterrizaron en medio de un descampado todo embarrado y ahí fue donde el cliente de Ford vio su Bronco por primera vez. Se bajó sorprendido, puso en marcha su nueva adquisición y, mientras el helicóptero se alejaba, el nuevo dueño emprendió el regreso a casa, no sin antes disfrutar de algunos derrapes y “coleadas” en el barro.

El backstage de la primera entrega

El renacido Ford Bronco es reconocido en el mundo como un ícono de aventura para disfrutar sin límites de la vida al aire libre. El nuevo SUV de Ford conjuga todas las prestaciones off-road con características innovadoras para acometer los terrenos más diversos y extremos.

Este año llegó a la Argentina y desde el 4 de marzo los más fanáticos participaron de un proceso de preventa. Como parte de este proceso, Ford eligió a un cliente para entregarle el vehículo de una manera fuera de lo convencional y a la altura de la leyenda del modelo.

El primer cliente en recibir la nueva Ford Bronco estaba ansioso en llevarse su vehículo y al ir a retirarla del concesionario jamás pensó que iba a vivir una experiencia todoterreno desde el primer momento en que encendía el motor.

Se le avisó que se documentaría la entrega, pero lo que jamás se imaginó fue que lo iban a llevar 80 km en helicóptero hasta un descampado para entregarle el vehículo y poder experimentar al máximo toda la versatilidad y prestaciones off-road desde el inicio.

Entrega de la primera unidad del nuevo Ford Bronco en el país

Al llegar, no pudo contener su emoción y se sacó una selfie con el vehículo. Una vez que se subió liberó toda su adrenalina y emprendió el regreso a casa con su nuevo SUV. Pero, para salir del lugar en el que se la entregaron, debió conectar el modo Lodo, uno de los siete que posee el sistema de gestión de terrenos (G.OA.T. Goes Any Terrain), que optimiza la performance del Bronco Sport y permite al usuario aventurarse en cualquier desafío.

