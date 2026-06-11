La Toyota Hilux, pickup fabricada en la Argentina, es líder en más de 40 países

Si bien los fabricantes de autos están ampliando su oferta de vehículos eléctricos e híbridos, el mapa de los autos más vendidos del mundo muestra una realidad muy diferente. En más de 40 países, el vehículo más vendido en 2025 fue la Toyota Hilux, una camioneta asociada con el trabajo pesado, la durabilidad mecánica y el uso en terrenos difíciles.

El perfil se elaboró ​​a partir de datos recopilados por la consultora Car Industry Analysis, especializada en estadísticas del sector automotriz. La encuesta revela que las preferencias de los consumidores varían significativamente según las condiciones económicas, geográficas y culturales de cada mercado.

Así luce la nueva Toyota Hilux que se comercializa en otros mercados

Toyota se consolida como el fabricante con mayor presencia entre los líderes de ventas nacionales, ocupando el primer lugar en aproximadamente 40 países. Renault, Volkswagen y Suzuki también tienen una presencia destacada, pero en un número considerablemente menor de mercados.

La fortaleza del fabricante japonés radica en sus modelos dirigidos a diferentes perfiles de consumidores. Sin embargo, ninguno destaca tanto como la Hilux. Esta camioneta lidera las ventas en países de Sudamérica, Centroamérica, África y Oceanía, incluyendo mercados como la Argentina, Chile, Ghana, Namibia y Nueva Caledonia.

El rendimiento refleja la importancia que muchos consumidores aún otorgan a la resistencia mecánica, la capacidad de carga y el uso en terrenos difíciles. En muchas regiones, factores como la infraestructura limitada y las necesidades profesionales específicas siguen influyendo en la elección de vehículos.

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Otros modelos exitosos en el mundo

En los principales mercados europeos, el panorama es diferente. Los modelos compactos siguen estando entre los favoritos de los consumidores. En Francia, vehículos como el Renault Clio, el Peugeot 208 y el Dacia Sandero se mantienen entre los más vendidos. En Alemania, el Volkswagen Golf conserva una posición destacada, mientras que en Japón, el liderazgo lo ostenta el Honda N-Box, un minicoche desarrollado según las normas específicas del segmento conocido como kei car.

La encuesta también muestra el auge de los vehículos utilitarios deportivos (SUV). Los SUV lideraron las ventas en más de 40 países en 2025. Entre ellos, el Toyota Yaris Cross fue el modelo más vendido en mercados como Finlandia, Grecia, Letonia y Lituania.

El nuevo Toyota Yaris Cross llegó a la Argentina este año Toyota Argentina

La creciente presencia de fabricantes chinos también se evidencia en el mapa. En Albania, el auto eléctrico BYD Seagull fue el más vendido del año y representó por sí solo alrededor del 12% del mercado nacional. Este éxito contribuyó a posicionar a BYD entre las marcas más relevantes del país y se considera un ejemplo de la estrategia de expansión de los fabricantes chinos en mercados europeos más pequeños.

En otras regiones, las características locales siguen influyendo en las decisiones de compra de los consumidores. En países del Golfo como Qatar, Bahréin y Kuwait, el Toyota Land Cruiser lideró las ventas, impulsado por la demanda de vehículos robustos para largas distancias y condiciones de operación difíciles. En Brunéi, el Toyota Fortuner fue la opción preferida.

La encuesta también registra casos inusuales. En Andorra, el Porsche 911 se posicionó como el automóvil más vendido del país, resultado de las particularidades de un mercado pequeño con un alto poder adquisitivo.

La distribución de los modelos más vendidos evidencia que el mercado automotriz global dista mucho de seguir una única trayectoria. Mientras que algunos países priorizan los vehículos compactos para la circulación urbana, otros siguen apostando por los SUV, las camionetas pickup y los SUV de gran tamaño. En este contexto, la Toyota Hilux se mantiene como el modelo con mayor alcance global, liderando las ventas en varios países a los que ningún competidor ha logrado llegar en 2025.