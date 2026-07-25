La zona que concentra casi la mitad de robos de autos que hay en Buenos Aires

Terminó el primer semestre de este año y persisten tendencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) respecto al robo vehicular que preocupan.

Según reporta el Indicador de Robo Vehicular (IRV), que es desarrollado por Ituran, empresa especializada en localización y recupero de unidades, hay una zona que concentra casi la mitad de los hechos delictivos.

Según el relevamiento, que tiene una muestra de más de 350.000 vehículos, es el oeste del Gran Buenos Aires el sector donde más robos de autos se producen. En el reporte, el 47,25% del total de los casos se registraron allí.

En segundo lugar quedó la zona sur, que reunió el 30,52% de los episodios. Más atrás se ubicaron la Ciudad de Buenos Aires, con el 12,11%, y la zona norte, con el 10,81%.

En otras palabras, las zonas oeste y sur juntas concentraron más de tres de cada cuatro robos relevados durante el período, consolidándose como los sectores con mayor incidencia del delito dentro del AMBA.

Marzo fue el mes con más robos de vehículos, impulsado por el regreso a clases Shutterstock

Además de la distribución geográfica, el informe también analizó las modalidades utilizadas por los delincuentes. El robo a mano armada volvió a ser el más frecuente, con el 68,39% de los casos, mientras que los hurtos representaron el 31,61%. En este contexto, la vía pública fue el escenario predominante: el 90,66% de los robos a mano armada ocurrió en calles y avenidas, frente al 9,34% registrado en garages.

“El robo a mano armada sigue siendo la modalidad predominante, lo que confirma que los delincuentes actúan cada vez con mayor violencia y en la vía pública, aprovechando el movimiento habitual de la calle. Por eso insistimos en la importancia de contar con sistemas de localización que permitan actuar en los primeros minutos, que son los más determinantes para lograr la recuperación del vehículo”, señaló Daniela Medina, gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.

En cuanto a los vehículos más afectados, los autos particulares continuaron siendo el principal objetivo de los delincuentes al representar el 57,41% de los robos registrados. Detrás se ubicaron las pickups, con el 22,30%; los utilitarios, con el 8,54%; las motos, con el 7,33%; y los camiones, con el 4,42%.

El estudio, a su vez, también identificó los momentos de mayor riesgo; la franja horaria comprendida entre las 18 y las 24 horas concentró el 40,33% de los robos, seguida por la mañana (22,09%), la tarde (21,56%) y la madrugada (16,01%).

El oeste del Gran Buenos Aires concentró el 47,25% de los robos de vehículos durante el primer semestre djedzura - iStockphoto

Por otra parte, los martes fueron el día con mayor cantidad de robos, al concentrar el 16,04% de los casos, apenas por encima de los miércoles (15,59%). Luego aparecieron los viernes (15,47%), los lunes (15,32%), los sábados (14,81%), los jueves (14,48%) y, finalmente, los domingos, que registraron el menor porcentaje, con el 8,30%.

Respecto de la cantidad de personas involucradas en cada hecho, casi la mitad de los robos fueron cometidos por dos delincuentes (45,32%). Les siguieron los episodios protagonizados por tres personas (20,02%) y por cuatro integrantes (18,66%). En contraposición, los casos con un solo delincuente representaron el 7,40%, mientras que las bandas de cinco y seis integrantes alcanzaron el 4,98% y el 2,83%, respectivamente.

Otro dato que reveló el IRV fue que marzo fue el mes con mayor cantidad de robos del semestre, un comportamiento que la compañía atribuye principalmente a la vuelta a clases, el incremento de los desplazamientos diarios y una mayor circulación de personas en la vía pública.

“Los datos del primer semestre confirman una tendencia que venimos observando hace tiempo: el delito se concentra en zonas y horarios puntuales, y eso nos permite anticiparnos con tecnología cada vez más precisa. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en innovación para que cada usuario cuente con las herramientas necesarias para proteger su vehículo y recuperarlo rápidamente en caso de robo”, concluyó Franco Taraborrelli, gerente general de Ituran Argentina.