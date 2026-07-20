Las infracciones por las que pueden quitarte la licencia de conducir en la Argentina

Llegaron las vacaciones de invierno y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que desplegó controles fijos y dinámicos en los principales corredores viales de la Argentina. Además, realiza operativos sorpresa para fiscalizar alcoholemia, velocidad, documentación obligatoria y maniobras peligrosas hasta el 5 de agosto.

En ese contexto, es fundamental contar con toda la documentación al día, ya que algunas infracciones solo contemplan una sanción económica, mientras que otras pueden derivar en la retención del vehículo o de la licencia de conducir.

Sobre este último punto, la Secretaría de Transporte recordó meses atrás y a través de sus redes sociales, cuáles son las infracciones por las que puede retenerse la licencia de conducir durante un control vial.

Entre las situaciones señaladas se encuentra la de no llevar la cédula del vehículo, una falta que puede derivar en una infracción y en la retención del vehículo.

Otra de las situaciones mencionadas es no contar con la póliza de seguro vigente. Según el organismo, esta falta implica una infracción y puede derivar tanto en la retención de la licencia de conducir como del vehículo.

En el caso de que un conductor presente alcoholemia positiva, la Secretaría de Transporte indicó que la penalización contempla una infracción, la retención de la licencia de conducir y la imposibilidad de continuar circulando.

Dar positivo en un control de alcoholemia implica la retención de la licencia y prohíbe continuar con la marcha Ministerio de Transporte

A su vez, el organismo recordó que circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente también constituye una infracción y puede dar lugar a la retención de la licencia de conducir (aunque el conductor podría continuar circulando con un permiso provisorio).

Ahora bien, no contar con la licencia de conducir al momento del control no solo constituye una infracción de tránsito, sino que además impide al conductor continuar circulando.

Estas son las consecuencias previstas en los controles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Sin embargo, las sanciones pueden variar según la jurisdicción.

Un ejemplo es la Ciudad de Buenos Aires, donde la falta de la VTV vigente no implica la retención de la licencia de conducir (pero sí una multa económica), según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires.

La falta de VTV, en caso de que corresponda, deriva en la retención de la licencia de conducir

¿Y cuándo deriva en una retención del vehículo? No llevar la cédula del vehículo al momento de un control vial constituye una infracción que, según la Secretaría de Transporte, puede derivar en la retención del vehículo, por lo que el conductor no podrá continuar el viaje con el automóvil hasta regularizar la situación.

Otra de las infracciones que contempla la retención del vehículo es no contar con una póliza de seguro vigente (al igual que la falta de la licencia de conducir). En este caso, la penalización informada por el organismo incluye una infracción, la retención de la licencia de conducir y también la retención del vehículo.