Lionel Messi: así es la colección de autos que muestra su pasión por los autos

Uno de los bienes materiales que las personas con mucho poder adquisitivo fantasean con coleccionar son los autos, y los futbolistas no son la excepción. A esta realidad se suma la de las redes sociales, que hace que la información textual y audiovisual se multiplique y viralice cada vez más rápido. Este fenómeno facilita el seguimiento constante, a veces obsesivo, de las decisiones de compra de las personalidades públicas.

En este sentido, Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, no se salva de esta suerte de registro virtual. Más allá de mantener un perfil más bajo que el de otros futbolistas como Cristiano Ronaldo, el número 10 tiene un amplio catálogo de autos, desde descapotables a vehículos familiares y todoterreno.

Algunos son más pequeños y accesibles, como el Mini Cabrio; otros, en cambio, son más exclusivos, deportivos y costosos, como el Maserati GranTurismo MC Stradale. La colección, además, está distribuida por distintas ciudades que marcaron la carrera del capitán argentino.

Varios vehículos viajaron de Barcelona a París tras su pase al PSG y luego a Miami, mientras que otros permanecen en la ciudad donde construyó gran parte de su legado. También hay ejemplares que se encuentran en la Argentina. Estos son algunos de los modelos más destacados:

Range Rover

Es el SUV con el que más veces se lo vio llegando a Barcelona; y personalizó al modelo con llantas negras aftermarket. Messi es fanático declarado de la marca británica de todoterrenos. La versión del Range 100% eléctrica se espera para 2024.

Messi es fan de Land Rover

Cadillac Escalade

Este es, de lejos, uno de los vehículos que Messi usa para trasladarse en familia, con su mujer Antonella Roccuzzo, y sus tres hijos Mateo, Tiago y Ciro. La camioneta de lujo cuenta con siete lugares, y ya va por su cuarta generación. Sus enormes dimensiones -más de cinco metros de largo, dos de ancho y casi dos de alto- delatan su impronta estadounidense, que además se caracteriza por tener una caja automática, con convertidor de par de seis velocidades.

En más de una oportunidad se vio a Messi y a su familia transportarse en la Cadillac Escalade, que cuenta con siete asientos

Este todoterreno es, de hecho, el mismo que usaba Barack Obama para sus traslados durante su mandato presidencial. Aunque podría presumirse que la versión de Messi no cuenta con el mismo blindaje que la del del político estadounidense, sigue tratándose de una especie de tanque que nunca podría pasar desapercibida.

MINI Cabrio

Con esta elección confirma que lo suyo quizá no sea lo extravagante, pero sí lo cómodo y estiloso. El MINI Cabrio es un auto que nunca va mal, ni se ve mal. Su valor es de 27.250 euros; tiene un propulsor de 102 CV y alcanza una velocidad máxima de 190 kilómetros por hora. Como dirían los porteños, “tranca”. El delantero del PSG cuenta con una de las versiones más potentes del modelo en blanco.

El Mini Cabrio es uno de los modelos más "normales" que tiene Messi

Audi SQ7

Este fue uno de los autos con los que más se lo vio públicamente. El modelo llegó a sus manos gracias al vínculo que tuvo la marca alemana con el Barcelona. Se trata del SUV deportivo de la casa de los anillos que acelera de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos. No es el único Audi que pasó por el garage del jugador. Antes también se lo vio con un A7 Sportback, con un RS6 Avant y un R8.

Durante una temporada, Audi patrocinó al Barcelona, y Messi pudo usar varios de sus modelos

Audi RS Q8

Ahora bien, desde su llegada a Miami para jugar en la Major League Soccer (MLS), se lo ha visto circular por las calles a bordo de un Audi RS Q8, un SUV de altas prestaciones capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos y desarrollar una potencia máxima de 640 CV.

Messi al llegar a un entrenamiento del Inter Miami Imagen de TV

Porsche Panamera

El astro argentino dejó en claro que tiene afinidad con los todoterreno. En este sentido, no sorprende toparse en su repertorio, con un hijo de la reconocida firma alemana; y qué menos que con el modelo con el que Porsche volvió al segmento de los sedanes de más de tres puertas. La Panamera es un vehículo que además de ser un lujo, es espaciosa y permite viajes en familia.

Porsche Panamera

Aunque no se lo vio mucho con este modelo, se confirmó que el exclusivo sedán deportivo de la marca alemana también es parte de la colección de autos de Messi, en su versión Turbo S, el tope de gama del modelo, con un motor V8 de 4,8 litros, que ofrece una potencia de 550 CV a 6.000 rpm. Se distingue del resto de la gama en detalles específicos, como sus llantas de aleación Turbo II y el alerón regulable en cuatro posiciones.

Ferrari F430 Spider

Como muchos harían en su lugar, Messi usó parte de su capital para reconectar con sus raíces italianas, y puso en marcha su solicitud a las oficinas de Maranello. Fue así como comenzó su historia de amor con el legado de Enzo Ferrari. En particular, con una de sus nietas: la F430 Spider.

Este descapotable italiano tiene un diseño inconfundible, y un motor de 4,3 litros y 8V, con una potencia de 490 CV, que alcanza los 311 kilómetros por hora, y puede ir de 0 a 100 km/h en 4.1 segundos. Su valor es de aproximadamente los 200.000 euros.

Ferrari F430 Spyder Brando

Maserati Gran Turismo MC Stradale

Messi también tuvo un Maserati Gran Turismo en color blanco. Este modelo, como la Ferrari F430 Spider, ronda los 200.000 euros, y cuenta con un motor V8 de 4,7 litros que ofrece 460 CV, pasa de 0 a 100 km/h en solo 4,6 segundos, y alcanza una velocidad máxima de 303 km/h.

Entre los muchos elementos que posee esta joya automotor, destacan su sistema de frenos, que utiliza unos grandes discos ventilados de 380 mm de diámetro y fabricados en cerámica; y las enormes ruedas con llantas de 20 pulgadas. Su precio de base es de de 180.800 euros.

Esta coupé italiana cuenta con un potente motor V8 que alcanza una velocidad máxima de casi 300 km/h Maserati

Aunque no son los primeros ni serán los últimos, los modelos que integran este catálogo de joyería automotor sirven, en algún punto, como herramientas para interpretar las prioridades y preferencias de la joya de fútbol argentino y mundial. Al final del listado, podría concluirse que, más allá de sus múltiples inversiones, Messi sigue siendo una persona que entre fama y glamour, o familia y confort, se queda con el segundo combo.