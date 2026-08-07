Subastan un icónico auto de fines de los 90 que perteneció a un miembro de Pink Floyd

Un McLaren F1 GTR de 1996 que durante un cuarto de siglo formó parte de la colección de Nick Mason, baterista y cofundador de Pink Floyd, saldrá a subasta con una valuación por encima de los US$35 millones. Se trata de una unidad única por su historia, configuración y decoración de fábrica, lo que la convirtió en uno de los vehículos más reconocibles de la marca británica.

El auto será ofrecido el sábado 15 de agosto durante la subasta que RM Sotheby’s realizará en Monterey, California, uno de los encuentros más importantes del año para el mercado internacional de vehículos de colección. La casa no publicó una estimación tradicional con valores mínimo y máximo, sino que indicó que su valor se encuentra “por encima de los US$35 millones”.

La cifra responde, principalmente, a la procedencia del vehículo. Identificado por su número de chasis 10R, fue el primer McLaren F1 GTR construido con las especificaciones desarrolladas para la temporada de 1996 y uno de apenas nueve ejemplares fabricados ese año. También es uno de los dos prototipos de carrocería corta —conocidos como Short Tail— que fueron conservados inicialmente por McLaren.

Fue el primer McLaren F1 GTR construido con las especificaciones desarrolladas para la temporada de 1996 (foto RM Sotheby´s) Alex Penfold ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

El otro es el chasis 01R, que obtuvo la victoria general en las 24 Horas de Le Mans de 1995. Aquel resultado fue especialmente significativo porque el F1 había sido concebido originalmente como un auto de calle y no como un modelo de competición. Sin embargo, el pedido de algunos clientes impulsó a McLaren a desarrollar una variante para carreras.

En su debut en Le Mans, el F1 GTR no solo se impuso dentro de su categoría, sino que ganó la competencia absoluta y ocupó cuatro de las primeras cinco posiciones. La propia compañía recuerda aquel triunfo como uno de los resultados más inesperados de su historia, cuando el vehículo derrotó a prototipos creados específicamente para competir y completó la denominada Triple Corona del automovilismo para McLaren.

McLaren F1 GTR de 1996 que fue de Nick Mason de Pink Floyd (foto RM Sotheby´s) Alex Penfold ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

El primer McLaren F1 GTR de 1996

El auto que ahora será subastado salió de la planta de Woking en diciembre de 1995 y fue utilizado por McLaren para desarrollar la evolución de la temporada siguiente. Los cambios buscaban responder a la llegada de rivales concebidos directamente como vehículos de carrera, entre ellos el Porsche 911 GT1.

Frente al modelo de 1995, el F1 GTR actualizado incorporó extensiones en los extremos delantero y trasero de la carrocería, un divisor frontal más agresivo y diferentes modificaciones para aumentar la carga aerodinámica. La transmisión recibió una carcasa de magnesio y componentes internos reforzados. Según la información difundida por la casa de subastas, el conjunto permitió reducir el peso en 38 kilogramos.

El F1 GTR de 1996 incorporó extensiones en los extremos delantero y trasero de la carrocería, un divisor frontal más agresivo y diferentes modificaciones para aumentar la carga aerodinámica (foto RM Sotheby´s) Alex Penfold ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

El chasis 10R participó de las pruebas de invierno realizadas en Magny-Cours, Francia, y posteriormente completó otras 12 horas de ensayos como parte de la preparación para las 24 Horas de Le Mans de 1996. También intervino en la sesión de preclasificación de la carrera, conducido por el piloto oficial David Brabham.

Allí terminó octavo en su categoría y vigésimo en la clasificación general, aunque finalmente McLaren eligió al chasis 11R para disputar la competencia. Por lo tanto, la unidad que se ofrecerá en Monterey giró en el circuito francés durante las pruebas oficiales, pero no participó de la carrera propiamente dicha.

La unidad que se ofrecerá en Monterey giró en el circuito francés durante las pruebas oficiales (foto RM Sotheby´s) Alex Penfold ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

Además de su condición de prototipo, el vehículo se distingue por ser el único F1 GTR que recibió una decoración creada directamente por McLaren y no por un equipo de competición o un patrocinador. Su carrocería roja, combinada con gráficos amarillos y la inscripción “96 GTR”, le valió el sobrenombre de “The Pop Art F1″.

El vínculo con Pink Floyd

McLaren conservó el auto hasta 1999, cuando lo vendió directamente a Nick Mason. El baterista de Pink Floyd es reconocido también por su extensa colección de vehículos históricos, que llegó a incluir modelos como el Ferrari 250 GTO, el Maserati 250F, el Bugatti Type 35, el Jaguar D-Type y el Porsche 962.

Antes de entregarlo, la propia fábrica adaptó el F1 GTR para que pudiera circular por la calle. Fue registrado con la patente británica K40 MCL y posteriormente recibió trabajos adicionales de Lanzante Limited, la compañía vinculada estrechamente con el programa deportivo del modelo.

McLaren le vendió el auto a Nick Mason en 1999

El músico conservó el vehículo durante 25 años y lo utilizó en exhibiciones y encuentros reservados para autos históricos. Fue presentado en Rétromobile en 2007, participó de recorridos organizados por el 106 Drivers Club y apareció en diferentes ediciones de los eventos de Goodwood.

Su historia también incluye dos incidentes. En 2009, durante una prueba realizada por un periodista, el auto salió del camino y terminó dentro de un campo de trigo. Fue restaurado posteriormente por Lanzante. En 2017, el propio Mason perdió el control durante una demostración en Goodwood y chocó contra una barrera de neumáticos, lo que derivó en una segunda restauración.

Detalles del McLaren F1 GTR de 1996 (foto RM Sotheby´s) Alex Penfold ©2026 Courtesy of RM Sotheby's

Mason se desprendió del McLaren mediante una operación privada concretada en 2024. El actual propietario, cuya identidad no fue revelada, es quien decidió llevarlo ahora a subasta. El resultado definitivo se conocerá el 15 de agosto, pero por el momento, los US$35 millones representan una valuación y no el precio final de venta.