Llega a la Argentina uno de los helicópteros más silenciosos del mundo

Airbus concretó la entrega del primer helicóptero H160 del Cono Sur al operador argentino HeliPatagonia, una incorporación que marca el desembarco de este modelo de última generación en una región integrada por la Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay.

La aeronave será utilizada para misiones de transporte de pasajeros en la Patagonia argentina y chilena, una de las geografías más desafiantes para este tipo de operaciones por sus extensas distancias y condiciones climáticas variables.

Si bien Airbus es ampliamente reconocida por su negocio de aviones comerciales, la compañía también opera a través de las divisiones Airbus Defence & Space y Airbus Helicopters, responsable del desarrollo de este modelo que busca posicionarse como una referencia dentro del segmento de helicópteros medianos multipropósito.

Genera hasta un 50% menos de ruido que un helicóptero convencional

De hecho, durante 2025, la compañía registró 544 pedidos brutos (536 netos), alcanzó una participación del 51% en el mercado civil y para público y elevó su cuota en el segmento militar hasta el 28%. Además, entregó 392 helicópteros a clientes de todo el mundo a lo largo del año.

“El excelente desempeño de Airbus Helicopters en 2025, marcado por un aumento en la entrada de pedidos cercano al 20% en unidades, demuestra que nuestra oferta de plataformas civiles y militares están ofreciendo las capacidades de misión requeridas en el complejo entorno actual”, afirmó Bruno Even, CEO de Airbus Helicopters.

Cómo es el helicóptero H160

El H160 se destaca por incorporar una serie de innovaciones enfocadas en mejorar la seguridad, el confort y la eficiencia operativa. Entre ellas sobresale el sistema de aviónica Helionix, diseñado para reducir la carga de trabajo de los pilotos mediante funciones automatizadas y protecciones de vuelo que contribuyen a incrementar los niveles de seguridad.

Así es el Airbus H160

Además, cuenta con las denominadas palas Blue Edge y un rotor Fenestron inclinado, soluciones desarrolladas para disminuir significativamente el ruido y optimizar el rendimiento aerodinámico.

El helicóptero fue concebido como una plataforma de múltiples aplicaciones; puede utilizarse en la industria del petróleo y el gas, en servicios de transporte ejecutivo, operaciones de búsqueda y rescate, misiones de fuerzas de seguridad, servicios médicos y combate de incendios, entre otras tareas.

Alcanza una velocidad máxima de 275 km/h

En términos de prestaciones, el H160 tiene un peso máximo de despegue de 6050 kilogramos, alcanza una velocidad de hasta 275 km/h, ofrece una autonomía cercana a las 4 horas y 40 minutos de vuelo y puede recorrer hasta 890 kilómetros sin necesidad de reabastecimiento.

Tiene la capacidad de volar con una postura más plana que la de otros helicópteros de su segmento, que suelen hacerlo con una leve inclinación hacia adelante. A eso se suma una nueva generación de motores turboeje que reduce el consumo de combustible en un 18%.

La entrega a HeliPatagonia también refleja la expansión internacional de este modelo. Actualmente existen 80 unidades operativas en todo el mundo, de las cuales siete ya prestan servicio en América Latina (tiene presencia en 12 países). A su vez, cuenta con 40 operadores en todo el mundo y acumula más de 25.000 horas de vuelo.