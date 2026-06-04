Se renovaron dos modelos que antes se fabricaban en la Argentina: llegan desde Europa y se pueden comprar en cuotas

Stellantis Argentina lanzó hoy la renovación de sus utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo, una actualización de su oferta en el segmento de vans para ambas marcas.

Ambos modelos comparten la plataforma plataforma EMP2 y llegan importados desde España raíz del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (antes se fabricaban en la Argentina, en la planta de El Palomar).

El mismo permite reducir el arancel de importación del 35% al 17,5% para determinados vehículos. Cabe recordar que el primer modelo en arribar bajo este beneficio fue el Citroën C5 Aircross, también perteneciente al grupo.

Uno de sus cambios más marcados se ve en el exterior, donde el diseño exhibe una renovación frontal con la nueva identidad de cada marca y una parrilla al tono de la carrocería. Los faros se conectan con el centro del vehículo a través de tres líneas horizontales en dirección al logo en el modelo del león. A esto se suman llantas de acero de 16″y unas molduras laterales en negro.

Uno de sus cambios más marcados se ve en el exterior, donde el diseño exhibe una renovación frontal con la nueva identidad de cada marca

La capacidad de carga constituye un pilar fundamental en este tipo de vehículos. En este caso, cada unidad ofrece un volumen útil de 3900 litros y admite hasta 865 kilogramos de carga, con un con un peso bruto total de 2340 kg.

Cada unidad ofrece un volumen útil de 3900 litros y admite hasta 865 kilogramos de carga

Esto es posible gracias a su piso plano y las dimensiones del espacio de carga de 2167 milímetros de largo por 1630 milímetros de ancho, una altura que varía entre 1200 y 1270 mm y una distancia entre ruedas de 1229 mm.

Las dimensiones del espacio de carga son de 2167 milímetros de largo por 1630 milímetros de ancho, con una altura que varía entre 1200 y 1270 mm

Por el lado de la puerta lateral corrediza derecha presenta una apertura de hasta 675 mm de ancho y 1072 mm de alto, mientras que las puertas traseras batientes tienen una apertura de 90° y hasta 180°. A su vez, agrega la iluminación específica en la zona de carga, los ganchos de sujeción y el panel divisor de cabina con protección parcial del piso y laterales, elementos que refuerzan su carácter de vehículo profesional.

En lo que respecta al conjunto mecánico, emplea el motor diésel 1.6 Turbo de Inyección Directa Common Rail. Este propulsor entrega 92 CV y un par motor de 230 Nm desde las 1750 revoluciones por minuto, anexado a una transmisión manual de cinco velocidades. El tanque de combustible es de 53 litros.

Ahora en el interior presenta una cabina con capacidad para tres ocupantes, donde el conductor dispone de regulación en altura, inclinación y soporte lumbar. En lo que a tecnología y equipamiento respecta, viene con una pantalla táctil central de 10″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, un puerto USB-C y una toma de 12V.

Interior del renovado Peugeot Partner

Interior del renovado Citroën Berlingo

El equipamiento incluye aire acondicionado, dirección asistida eléctrica, volante multifunción con limitador de velocidad y un tablero digital. Complementa con un guarda objetos superior tipo Capucine y una mesa de trabajo rebatible. La maniobrabilidad se apoya en sensores de estacionamiento traseros y cámara de retroceso.

En cuanto a la seguridad viene con control electrónico de estabilidad y airbags frontales, junto a frenos a disco en las cuatro ruedas con sistema ABS. El monitor de presión de neumáticos y la alerta de fatiga complementan los asistentes a la conducción junto al control de velocidad crucero.

Ahora en el interior presenta la opción de una cabina con capacidad para tres ocupantes

La comercialización comenzó en todo el territorio nacional con un precio sugerido de $38.860.000 para ambas versiones, con una garantía de dos años sin límite de kilometraje. Cuenta con una propuesta de financiación que permite acceder a 30 millones de pesos a pagar en 36 meses con tasa cero.

Finalmente, el grupo también ofrece opciones de planes de ahorro. En el caso del Peugeot Partner dispone de un esquema a 84 meses bajo modalidad 70/30, con adjudicación pactada en las cuotas cuatro, seis o nueve al integrar el 30% del valor. Por su parte, el Citroën Berlingo propone un plan similar a 120 meses con condiciones equivalentes.