Llega un nuevo SUV a la Argentina que promete más de 900 kilómetros de autonomía

La marca china BAIC amplió su oferta en la Argentina con la incorporación del nuevo X55 II Hybrid, una versión electrificada de su SUV del segmento C (compacto).

Importado desde China y comercializado por el Grupo Belcastro, representante de la marca en el país, la nueva variante se posiciona como una alternativa dentro de la gama de la X55 II.

La preventa ya se encuentra habilitada y las primeras entregas están previstas para agosto. Su precio de lanzamiento fue fijado en US$36.900.

La principal novedad está bajo el capó. A diferencia de la versión convencional, el X55 II Hybrid incorpora un sistema híbrido de autonomía extendida, una tecnología que comenzó a ganar protagonismo en distintos mercados por combinar características de los vehículos eléctricos con la posibilidad de prescindir de la recarga externa como única fuente de energía.

El modelo tiene un precio de preventa de US$36.900

Denominado REHEV (Range Extender Hybrid Electric Vehicle), el sistema utiliza un motor naftero de 1.5 litros cuya función no es impulsar las ruedas sino actuar como generador para recargar la batería. A su vez, la tracción queda a cargo de un motor eléctrico, responsable del movimiento del vehículo.

Según los datos informados por la automotriz, el conjunto desarrolla una potencia máxima de 217 CV y un torque de hasta 310 Nm. Declara que la autonomía se ubica en torno a los 920 km, una cifra que la posicionaría entre las propuestas híbridas con mayor alcance dentro de su segmento en caso de que las cifras se trasladen a la calle.

Declara una potencia máxima de 217 CV y un torque de hasta 310 Nm, junto a una autonomía de 920 kilómetros

Además de la nueva mecánica, la marca mantuvo buena parte de los elementos que caracterizan al modelo. Exteriormente conserva el diseño de líneas marcadas, faros finos y afilados junto a una parrilla angosta, manijas de puertas retráctiles y la silueta de perfil aerodinámico.

En materia de seguridad incorpora un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) entre los que se destacan la visión panorámica de 540 grados alrededor del vehículo y la función de estacionamiento autónomo.

El equipamiento tecnológico también recibió actualizaciones. En el habitáculo incorpora una nueva pantalla multimedia de 12,3″ (en el otro era de 9″) y un tablero digital LCD de 10,25″. A eso suma compatibilidad con Apple CarPlay, sistema CarLink Easy Connection, conectividad Bluetooth, cargador inalámbrico para teléfonos celulares y un equipo de audio compuesto por ocho parlantes.

El nuevo modelo buscará competir dentro de un segmento donde cada vez más marcas están incorporando alternativas aprovechando el marco impositivo favorable que actualmente tienen este tipo de vehículos en el país.