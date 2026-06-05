Toyota presentó dos nuevos SUV en la Argentina con nuevas tecnologías

Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y Toyota aprovechó esa fecha para anunciar la llegada de dos nuevos modelos electrificados a su portfolio.

La automotriz japonesa, que fue pionera en la tecnología híbrida convencional (HEV) allá por el 2010 en la Argentina con el Prius, ahora sumó dos propuestas con tecnologías en las que todavía no tenía presencia en el mercado local: el nuevo RAV4 híbrido enchufable (PHEV) y el bZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico (EV).

Hasta ahora, la compañía comercializaba exclusivamente vehículos híbridos convencionales, como Corolla, Corolla Cross y el recientemente lanzado Yaris Cross.

En esa línea, Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, dijo en diálogo con LA NACION: “Para Toyota Argentina, presentar estos nuevos modelos tiene una relevancia muy especial, particularmente en el Día Mundial del Medio Ambiente. Significa completar y materializar toda la tecnología de electrificación que desarrolla Toyota, que hasta el momento estaba representada por los vehículos híbridos. Con la incorporación de los híbridos enchufables y de los 100% eléctricos, la marca completa su oferta de tecnologías electrificadas en la Argentina”.

Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina

Toyota RAV4: ahora también híbrido enchufable

La sexta generación de la Toyota RAV4 llega al mercado argentino con una renovación integral en diseño, tecnología, equipamiento y motorizaciones. El SUV más vendido del mundo durante 2025 estará disponible en tres versiones: Limited (HEV), XSE (PHEV) y la inédita GR-Sport (PHEV). Todas cuentan con tracción integral AWD y cuatro modos de conducción: Eco, Normal, Sport y EV.

Así luce el nuevo Toyota RAV4

En materia estética adopta el nuevo lenguaje de diseño de la marca, encabezado por el frente Hammerhead, con ópticas LED en forma de “C”, una parrilla de mayores dimensiones y líneas más marcadas que refuerzan su perfil aventurero. Dependiendo de la versión, equipa llantas de 18 o 20 pulgadas.

La principal novedad pasa por la incorporación de la tecnología híbrida enchufable. La variante PHEV combina un motor naftero 2.5 litros con tres motores eléctricos y desarrolla una potencia total de 329 CV. Además, incorpora una batería de 22,7 kWh que le permite recorrer hasta 142 kilómetros en modo totalmente eléctrico y superar los 1000 kilómetros de autonomía combinada con el tanque lleno.

Toyota informó que el tiempo de carga del 20% al 80% puede completarse en aproximadamente 1,5 horas con una instalación trifásica o en 2 horas con una monofásica. También se ofrecerá un cargador de emergencia para uso doméstico.

El diseño del nuevo Toyota RAV4 es futurista

La versión híbrida convencional, por su parte, utiliza la quinta generación del sistema híbrido de Toyota. Combina un motor naftero 2.5 con dos motogeneradores eléctricos y alcanza una potencia conjunta de 239 CV.

Puertas adentro, la nueva RAV4 incorpora un tablero digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia de 12,9 pulgadas. También estrena la plataforma de software Arene, desarrollada por Toyota para gestionar funciones multimedia, asistentes de voz y sistemas de seguridad. Dependiendo de la versión, puede incluir equipo de audio JBL con 11 parlantes, techo panorámico, asientos ventilados y calefaccionados, además de regulación eléctrica.

Interior del nuevo Toyota RAV4

Otra novedad es la llegada de la variante GR-Sport, desarrollada con inspiración en Toyota Gazoo Racing. Esta versión incorpora una puesta a punto específica de suspensión y dirección, mejoras en la rigidez estructural y detalles exclusivos de diseño, tanto en el exterior como en el habitáculo.

Toyota RAV4 HEV (HEV): US$70.200

US$70.200 Toyota RAV4 PHEV (PHEV): US$78.100

US$78.100 Toyota RAV4 GR-S PHEV (PHEV): US$77.600

El nuevo Toyota RAV4 se comercializa en una versión GR Sport

Toyota bZ4X: el primer eléctrico de la marca en la Argentina

El segundo lanzamiento es el nuevo bZ4X, un SUV que marca el desembarco oficial de Toyota en el segmento de los vehículos eléctricos puros dentro del mercado argentino. Se trata del primer integrante de la familia Beyond Zero en llegar al país y representa un paso más en la estrategia de electrificación de la compañía.

Así luce el nuevo Toyota bZ4X

Construido sobre la plataforma específica e-TNGA para vehículos eléctricos, el bZ4X mide 4690 mm de largo y ofrece una distancia entre ejes de 2850 mm. Su diseño también adopta el concepto Hammerhead, acompañado por una barra luminosa frontal, ópticas LED y soluciones aerodinámicas destinadas a mejorar la eficiencia.

La mecánica está compuesta por dos motores eléctricos, uno en cada eje, alimentados por una batería de 73,1 kWh. El conjunto entrega 343 CV de potencia, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,1 segundos y ofrece una autonomía de hasta 480 kilómetros.

Acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos

Toyota destacó además las mejoras incorporadas respecto de la versión lanzada globalmente en 2022, con avances en autonomía, potencia, tiempos de carga y gestión térmica de la batería. El sistema cuenta con refrigeración líquida para optimizar el rendimiento y la durabilidad del paquete energético.

En cuanto a la carga, el modelo se entrega con un cargador de emergencia para enchufes de 220V y admite cargadores de pared de 7 kW y 22 kW. Con este último, una carga completa puede realizarse en alrededor de 3,3 horas.

Interior del nuevo Toyota bZ4X

El equipamiento incluye una pantalla central de 14 pulgadas, instrumental digital elevado, doble cargador inalámbrico para celulares, tapizados en cuero, asientos ventilados y calefaccionados, además de un amplio paquete de asistencias a la conducción Toyota Safety Sense.