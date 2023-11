escuchar

La Argentina es un país fierrero, de eso no caben dudas. El lugar donde nació el mismísimo Juan Manuel Fangio no le puede ser ajeno al motor y las cuatro ruedas, y no lo es. De los más de 10 millones de patentamientos que se hicieron en tierras argentinas en los últimos 10 años, los clásicos están a la orden del día.

Sin embargo, el reporte que la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) le facilitó a LA NACION esconde un apartado exclusivo para los más fanáticos: los one-offs.

En sí, el término one-off se refiere a aquellos autos de los cuales se fabricó una única unidad. Son exclusivos y limitados a unos pocos. Pero en esta oportunidad se toma prestado ese término para adaptarlo al ámbito local. Y es que los one-off de esta lista adquieren esa propiedad por tener en la Argentina un único dueño. Es decir, autos de los cuales solo se tiene registro de un patentamiento, al menos en los últimos 10 años.

Pero antes de empezar a enumerar la lista de selectos y únicos, hay que hacer un paréntesis. Y es que hay dos modelos fantásticos y muy poco vistos en estas latitudes que tienen su representación en la Argentina. La diferencia, es que de estos hay dos de cada uno. Pero, como dicen, la excepción hace a la regla.

1)Lamborghini Huracan

El primero en aparecer es un deportivo en su máxima expresión. Para tener una noción de lo que este vehículo significa, se trata de un auto con 610CV de potencia, velocidad máxima de 260km/h y una aceleración de 0 a 100km/h en apenas 3,4 segundos. Es decir, un modelo con prestaciones de lujo dedicadas a la velocidad.

Lamborghini Huracan Performante Aegira Azul Shutterstock

Para tener uno en la Argentina hay que tener una suma cercana a los US$260.000 disponibles para adquirirlo, además de pagar todos los costos que implica importarlo. Al igual que muchos modelos de este listado, su compra se hace a pedido y no se ingresan al país unidades que no hayan sido reservadas por sus compradores. En este caso, tenemos únicamente dos unidades en territorio nacional y ambas patentadas en 2021.

2)Porsche GT4

Por una línea similar se mueve el Porsche. También es un deportivo con prestaciones únicas: motor de seis cilindros, aceleración de 0 a 100km/h en 4,4 segundos y 414CV de potencia. Se trata de una alternativa similar al antes mencionado, pero destinado a otros gustos en cuanto a confort.

Porsche GT4 Shutterstock

Este modelo, sin embargo, es más reciente en la Argentina. Se trata de un vehículo patentado dos veces en los últimos diez años, una en 2022 y la otra hace apenas unos meses, este 2023. Quienes lo hicieron debieron pagar un monto cercano a los US$300.300, además de los ya mencionados costos de importación.

3)Biscayne Roadster Cobra 351

De ahora en más, en esta lista nos apegamos a la premisa inicial: un solo patentamiento. Pero para este caso hay que hacer una mención especial y más importante, ya que se trata de un modelo de producción nacional, amparado bajo la Ley de Autos Artesanales.

Este vehículo en particular es una recreación del Shelby Cobra y producido por Bessia Motosport, que le entregó, según consignan notas de la época, este Biscayne Roadster Cobra 351 al coleccionista Leandro Herner.

Biscayne Roadster Cobra 351 wallpapercrafter.com - Shutterstock

Al ser un modelo muy personalizable, el precio base arranca en US$65.000, pero el valor aumenta acorde se vayan incorporando detalles y estilos a pedido. Si bien la producción y entrega consta en 2022, el patentamiento está registrado en 2023 y solo hay uno.

4)Ferrari Portofino

Porque para la deportividad siempre hay tiempo, ahora un Ferrari. Es ese tipo de auto que verlo en calle despierta la curiosidad de incluso los que no saben ni el nombre de la marca ni por qué es color rojo. En este caso, estamos hablando del “gran turismo italiano por excelencia”, como lo define la propia firma.

Ferrari Portofino Shutterstock

Es un auto con motor V8 que ofrece 600CV de potencia y acelera de 0 a 100km/h en 3.5 segundos. Naftero, transmisión manual con siete velocidades y un diseño muy característico completan la definición de este gran auto que, en la Argentina, solo existe una unidad patentada en 2021.

5)Fonix Gomoto

Otro momento para la producción nacional, pero esta vez, enfocada en “la nueva movilidad”. El Gomoto es un auto pequeño en el cual entra una sola persona, diseñado para ser utilizado en barrios cerrados y municipios que tengan permitida su circulación.

Es una unidad eléctrica, conocida en el mercado como “minicar” y que tiene una autonomía promedio de entre 65 y 70km (a menos que se le coloquen baterías de litio, y se duplique esa independencia).

Fonix Gomoto, el minicar argentino Fonix Argentina

Según aclaran en la web oficial, cuenta con homologación europea y se vende por cerca de $5.000.000. También puede ser utilizado como carrito de golf si se le incorporan los aditamentos correspondientes para el traslado de los palos. A la espera del lanzamiento de la versión 2.4, en Argentina se patentó uno solo y fue en este 2023.

6)Jetour Dashing

Este auto no tiene nada en particular a la vista. Es un SUV de fabricación China que llega al país a través de la importación, al igual que lo hacen marcas como Baic. Sin embargo, su diseño destaca por tener un estilo un tanto futurista y que, además, solo una persona en todo el territorio nacional optó por este modelo para que sea suyo. Teniendo una oferta tan amplia en este segmento, resulta particular la elección.

El Jetour Dashing se presentó en el salón de Tokio en 2021 Walter Eric Sy - Shutterstock

El patentamiento se realizó este año, 2023, a pocos meses de su lanzamiento. Es más común verlo al otro lado del charco, ya que en Uruguay opera bajo el ala del grupo importador Grupo Sevel Uruguay. Este SUV compacto no tiene intenciones directas de operar plenamente en la Argentina.

7)Lamborghini Aventador

En 2019, un argentino decidió que su próximo auto sería nada más ni nada menos que un Lamborghini y eligió al Aventador, un deportivo de lujo, para que llegue a su garage privado. Se trata de un vehículo que se despidió en noviembre de 2022, por lo que la compra hecha años atrás viene con una carga de valor y exclusividad aún más potente.

Lamborghini Aventador Shutterstock

“El Aventador ha sido el modelo insignia de Lamborghini durante 11 años de producción. Su V12 ha sido parte del legado desde los primeros días de la empresa. El aventador nació en 2011 con diseño puro y futurista, alto rendimiento y la tecnología necesaria para producir los superdeportivos más emocionantes y líderes en su clase”, explicó Stephan Winkelmann, CEO de Automobili Lamborghini, al despedir al clásico.

8)MG MGB

Un clásico con todas las letras. Se fabricó entre 1962 y 1980 en los talleres de British Motor Corporation en versiones tanto de dos como de tres puertas. Aceleraba de 0 a 97km/h en 11 segundos y fue uno de los primeros modelos en la historia en incorporar zonas de deformación controladas.

MG MGB Shutterstock

Fue una unidad muy común en los años 70. De hecho, en el país existieron -y existen- varios que aún se conservan en garages de todo el país. Sin embargo, en los últimos diez años apareció un modelo nuevo que se patentó, según consta en los registros de AFAC, en 2014. Sumándose así a la lista de MG MGB que hay en el país, pero despertando curiosidad por su presencia en tiempos modernos.

9)Rauda Discolo 2.0

Para cerrar esta lista, uno verdaderamente particular, pero de producción nacional. Es un deportivo artesanal biplaza diseñado por Héctor Pérez, histórico preparador de competición.

Fue homologado para circular por la vía pública y está amparado por la famosa Ley de Autos Artesanales, la cual tiene algunas diferencias respecto a los requisitos de seguridad en relación a otros vehículos. Se produce en la Ciudad de Buenos Aires y tiene un motor Ford Focus 2.0 que ofrece 170CV y cuenta con una caja manual de cinco velocidades.

Rauda Discolo 2.0 Shutterstock

No cuenta con airbags, frenos ABS ni control de estabilidad, ya que la mencionada ley lo exime de esos elementos obligatorios. Sólo se patentó una unidad en 2022 y tiene un precio cercano a US$25.000.