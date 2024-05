Fórmula 1 en Miami: nadie puede con Max Verstappen, que sumó su 7ª pole position seguida

Escuchar

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, líder del Mundial de Fórmula 1, tuvo otra implacable actuación este sábado al hacerse con la primera posición de partida para la carrera principal del Gran Premio de Miami, que se iniciará a las 17 de Argentina y será televisada por Fox Sports y Star+. El triple campeón mundial acapara hasta ahora las seis pole positions que han estado en juego (excluidas las de carreras sprint) en este inicio de temporada. Verstappen suma siete poles consecutivas si se extiende el registro al GP de Abu Dhabi de 2023 (el último de esa temporada), igualó una serie de Lewis Hamilton (2015) y quedó a una de Ayrton Senna, el máximo poleman de la historia, que encadenó ocho entre los España 1988 y Estados Unidos 1989.

De las cinco carreras ya transcurridas este año, del total de 24, a MadMax se le escapó el triunfo sólo en Australia, donde tuvo que retirarse por un problema mecánico y dejó la victoria en manos del español Carlos Sainz, de Ferrari. El domingo, la estrella de Red Bull pugnará por su tercer éxito seguido en el Miami International Autodrome, donde este sábado se congregaron ya celebridades del deporte, como el ex futbolista Zinédine Zidane y el astro del fútbol americano Patrick Mahomes.

El monegasco Charles Leclerc, cuya mejor vuelta estuvo 0,141 segundos detrás de Verstappen, y Sainz concluyeron la qualy en el segundo y el tercer lugares, respectivamente. Sergio “Checo” Pérez, el escudero de Verstappen, quedó en el cuarto, delante de los dos McLaren, comandados por Lando Norris y Oscar Piastri. El español Fernando Alonso, de Aston Martin, que vivió una turbulenta carrera sprint, superó por poco la Q1 pero fue eliminado en la Q2 y largará en la decimoquinta posición.

Aunque se impuso en ambos años en Miami, ésta es la primera pole de Verstappen en Florida, Pero el neerlandés reconoció que sigue costándole adaptarse al trazado y a las condiciones. “Cada año en que venimos aquí me resulta extremadamente difícil ser consistente con las sensaciones del auto y los neumáticos en una vuelta”, admitió. “No fue el giro más divertido de mi carrera, por lo resbaladizo que está el pavimento. No tenía mucha confianza en la vuelta, pero estamos en la pole y, por supuesto, eso es lo más importante”, rescató el tricampeón del mundo.

Aunque sufrió para gestionar sus neumáticos, con el sobrecalentamiento como primer problema, Leclerc se mostró ilusionado en encontrar alguna rendija en el dominio de Verstappen. “La carrera es larga. Mostramos un buen ritmo esta mañana [en la carrera sprint] y espero que podamos poner a Max bajo un poco más de presión”, se entusiasmó.

Por cierto, la situación no parece lo cómoda que suele ser para Verstappen con miras a los domingos. Por un lado, las diferencias entre tiempos en la tanda clasificatoria fueron bastante más pequeñas que las usuales. Y por otro, Max tendrá inmediatamente detrás a los dos adversarios más fuertes de la temporada, los pilotos de Ferrari, sin su compañero Pérez siquiera entrometido entre los coches italianos. Además, hay muros cerca en varios sectores del trazado. La largada será muy importante, pero el neerlandés, por cierto, es excelente en las partidas.

Una carrera sprint de alto voltaje

El piloto de Red Bull dominó la prueba de principio a fin, controlando siempre a su escolta, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), y con el mexicano Sergio “Checo” Pérez, con el otro Red Bull, en el tercer lugar. Detrás de ellos, algunos choques y varias penalizaciones que alteraron el orden de llegada de algunos competidores, entre ellos Lewis Hamilton (Mercedes), que quedó al margen de los puntos al ser relegado por superar la velocidad permitida en su paso por los boxes y un incidente posterior.

La carrera tuvo el ingreso del coche de seguridad en la primera vuelta, después de una primera curva con roces que derivaron en el abandono del británico Lando Norris (McLaren), que terminó a un costado luego de una carambola que involucró a Hamilton, que se filtró por adentro y dejó sin espacio a los Aston Martin, lo que generó que se engancharan los autos de Alonso, que sufrió una pinchadura y debió pasar por los boxes, y del canadiense Lance Stroll, que quedó en el fondo y optó por retirarse ante los daños tras el encontronazo.

Por ese choque múltiple en la salida, 4 de los 19 giros fueron detrás del safety car. Tras el relanzamiento, enseguida Leclerc quedó fuera de la posibilidad de utilizar el DRS para intentar presionar a Verstappen. Así, lo más atractivo sucedió detrás, con el sorprendente australiano Daniel Ricciardo (Racing Bulls) conservando el cuarto puesto sin darle oportunidad de rebasarlo al español Carlos Sainz (Ferrari), que llegó quinto.

Verstappen, que se mantuvo al margen de los incidentes, sumó otros ocho puntos a su cuenta de la temporada con este triunfo, pero se mostró otra vez insatisfecho con el rendimiento del auto, al igual que cuando aseguró que estaba sorprendido por hacer la pole para la carrera Sprint. “Creo que mi motor no iba bien en la salida y tuve que acelerar un poco, por suerte todo salió bien en la primera curva. De manera constante pudimos aumentar la diferencia un poco, pero no fue del todo perfecto, así que todavía tenemos un poco de trabajo por hacer”, expresó el tricampeón, que ya se había adjudicado el primer Sprint del año, en Shanghái (China). El exfutbolista y entrenador Zinedine Zidane le entregó el premio al neerlandés.

Verstappen tuvo un gran sábado, con el éxito en la carrera sprint y el primer lugar en la prueba de clasificación; este domingo irá por su tercer triunfo en Miami, sobre tres grandes premios de Fórmula 1 allí. Lynne Sladky - AP

Pero lo más sabroso de las declaraciones tras la carrera estuvo en boca de Alonso, que se mostró furioso con Hamilton. “Veremos lo que deciden, supongo que no decidirán nada porque no es español, pero bueno... Creo que arruinó la carrera de unos cuantos, de Norris sobre todo, que tiene un coche muy rápido, y se quedó en ese incidente”, dijo el español. “A mí siempre me penalizan, por lo tanto, hoy vi lo mismo. Estábamos detrás de Ocon, podía quizás arriesgar y adelantarme, pero no me arriesgo para no ser penalizado. Intenté completar la carrera, que fueron apenas 15 vueltas rápidas, y volver al equipo para hablar de los cambios”, agregó.