Los autos de Barbie: cuánto valen en la vida real los siete increíbles modelos que tuvo

Barbie by Greta Gerwig es un hit que está sacudiendo a miles de audiencias alrededor de los cines del mundo y ya nadie lo cuestiona. Desde su origen como muñeca en 1959, Barbie fue mucho más que un juego y, aunque muchos cuestionaron la forma en la que Mattel fomentó estereotipos físicos inalcanzables para las mujeres, el tiempo demostró que su rol en la sociedad fue bastante disruptivo.

“Primero creamos a Barbie y la amamos, y después la odiamos. Creo que ahora nos estamos empezando a dar cuenta de que no es Barbie, somos nosotras. Desde tener un auto a viajar a la luna, Barbie hizo miles de cosas cuando las mujeres no estaban autorizadas ni a tener tarjetas de crédito”, dijo Margot Robbie, la interprete, en una entrevista. “No hay chance de que esto no haya incidido en nuestra mente colectiva. Yo quiero mi tener mi auto propio. Yo quiero tener mi casa soñada. Yo quiero trabajar de lo que se me antoje”.

Lo cierto es que, a lo largo de sus 64 años de trayectoria, Barbie no solo actuó como vehículo para que miles de nenas empiecen canalizar sus inquietudes, deseos y ambiciones, sino que también se construyó su propio imperio dentro del mundo de los autos. Según reveló Hagerty Automotive Intelligence, servicio dedicado a la recopilación, análisis y presentación de datos e información sobre el mercado de rodados clásicos y coleccionables en Estados Unidos, la colección de autos de Barbie en el mundo real sería una de las más grandes y más caras. En este sentido, estos son algunos de los modelos más icónicos que supieron pertenecerle.

Cuando las mujeres no estaban autorizadas a tener tarjetas de crédito Barbie ya forjaba una colección de autos sin precedentes.

Los siete emblemas sobre ruedas en el garage de Barbie

La colección de Barbie incluye varias joyas que serían un sueño hecho realidad para cualquier entusiasta de los autos. Desde Corvettes a Mustangs y Ferraris, en el repertorio hay un poco de todo. Pero, además de buen gusto, el personaje del que todavía algunos se burlan, demostró tener buen ojo inversor, ya que el valor de sus modelos más icónicos se disparó en promedio un 35% en los últimos cinco años.

Austin Healey 3000

El deportivo británico se produjo entre 1959 y 1967. En ese entonces fue un éxito rotundo en Estados Unidos y el primer auto que pasó por las manos de Barbie. La versión de Barbie que analizaron los especialistas de la compañía estadounidense es el Austin Healey 3000 MkII del año 1962, que se podía comprar con techo rígido o convertible. El modelo tiene un motor de seis cilindros en línea con triple carburador, que entrega 102 caballos de fuerza y está cotizado en alrededor de US$64.000.

Austin Healey 3000 MkII, de los primeros autos de Barbie. Shutterstock

Chevrolet Bel Air

El Chevy Bel Air también está entre las primeras adquisiciones sobre ruedas de Barbie. Con su largo capó y grandes aletas traseras, fue un emblema de los años 50 para la cultura estadounidense, asociado al glamour y espíritu de la juventud y visto en general alrededor de veinteañeros con camperas de cuero y pelo engominado o voluminoso como en el film Grease.

Su mecánica está integrada por un motor V8 de 4.6 litros y una entrega de 283 caballos de fuerza que, junto con su diseño sólido y deportivo lo convierten en un muscle car hecho y derecho. Su valor actual, que aumentó significativamente desde el 2018, ronda los US$103.800.

Chevrolet Bel Air. Shutterstock

El Chevrolet Bel Air de Barbie.

Chevrolet Corvette

También marca Chevrolet pero quizá más icónico que el Bel Air por tratarse del elegido por Gerwig para llevar a Robbie en su aventura al mundo real, el Corvette también es parte del garage de Barbie. Fueron varias las ediciones de la muñeca que se lanzaron en conjunto con este Chevy.

El primero de todos, al igual que en el largometraje, fue rosa y blanco, y es del año 1956. También conocido como Corvette C1, el modelo deportivo está equipado con un motor V8 de 4.3 litros con inyección de combustible opcional, que produce alrededor de 210 caballos de fuerza y alcanza una velocidad máxima de 201 km/h.

Margot Robbie al lado del Corvette que transportó a Barbie en la película de Greta Gerwig.

No solo se habla de un ícono cultural sino también del modelo que marcó el final del uso del motor de seis cilindros en línea en los Corvettes anteriores y estableció una nueva era de potencia y rendimiento para la marca. Su valor actual ronda los US$87.600.

Jaguar XJS

La firma británica del felino también es parte del patrimonio automotor de Barbie. Y no cualquiera: un Jaguar XJS convertible. El perfil de esta joya fierrera es clásico y sin dudas exclusivo. Sus líneas suaves y fluidas esconden, en sus versiones más potentes, un motor V12 naftero que puede alcanzar velocidades muy respetables y acelerar de 0 a 100 km/h en tiempos competitivos para su época. En comparación con varios de los modelos que también forman parte del garage de Barbie, este no es tan caro y hoy está valorado en alrededor de US$30.000.

Jaguar XJS. Mr.choppers

This Barbie owns and drives a Jaguar XJS.

Porsche 911

Una versión de uno de los principales emblemas de Porsche: el 911 Cabriolet. El que Barbie supo tener es, concretamente, el 964, que se comercializó entre 1986 y 1994 y fue el primero de los 911 en incluir transmisión automática y tracción en las cuatro ruedas. Su valor actual -que incrementó un 37% desde 2018- es de alrededor de US$60.000.

Porsche 911 Cabriolet Marc Vorgers

This Barbie drives a Porsche 911 Cabriolet.

Ford Mustang

Como cualquier aficionado de autos, Barbie supo tener más de un Mustang en su colección. El más icónico fue uno del año 1994 en un rojo potente, cuyo valor hoy ronda los US$16.800. Perteneciente a la cuarta generación del modelo, la versión más potente cuenta con un rendidor V8 de cinco litros que entrega una potencia de aproximadamente 240 caballos de fuerza y logra una aceleración de 0 a 96 km/h en menos de 8 segundos.

Ford Mustang

These Barbies drive a Ford Mustang.

Ferrari 328 GTS

Los dos últimos rodados que se mencionan en esta selección son Ferraris. Sucede que, en algún momento de la historia, Mattel comenzó un vínculo con el fabricante italiano de Maranello y, en 1991 dio su primer fruto: Barbie adquirió una Ferrari 328 GTS. Cuenta con un noble V8 de 3.2 litros que entrega 270 caballos de fuerza y un diseño incluso más aerodinámico que los modelos previos. Con un rango de aceleración de 0 a 100 km/h en 5.5 segundos y una velocidad máxima de 263 km/h, se habla sin dudas de uno de los más rápidos de su colección.

En el mercado reemplazó al popular Ferrari 308 y estuvo en la línea de producción solo entre 1985 y 1989. La serie 328 de Ferrari fue muy exitosa y se produjeron más de 7.000 unidades en total. La de Barbie es la versión descapotable, naturalmente, con un techo completamente desmontable. Los ejemplares modernos que siguen moviéndose en el mercado se venden por alrededor de US$150.000.

This Barbie drives a Ferrari 328 GTS.

Ferrari F1

Además de cirujana, astronauta, obrera, periodista, presidenta y abogada -entre tantas otras profesiones que transitó a lo largo de seis décadas-, Barbie también fue corredora de Fórmula 1. En 2004 y en el contexto de una Convención Internacional de Colecciones de Barbies en Chicago, se presentó una edición limitada en la que la muñeca domina a la Ferrari de F1 de esa temporada. Se trata de la versión que en 2003 llevó a Michael Schumacher a su sexto título mundial y, de hecho, fue subastado el año pasado por US$15 millones, haciéndolo el artículo automotor más caro del repertorio de Barbie.

La Ferrari que condujo Michael Schumacher en 2004.

This Barbie drives a Ferrari for F1.

