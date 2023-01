Los autos que nunca llegaron (ni llegarán) a la Argentina

escuchar

En épocas donde el acceso a la información es instantáneo, cualquiera puede hacer una búsqueda y encontrar prácticamente de todo, sea cual fuera el ámbito o la categoría. Y posiblemente alguna de esas pesquisas fue por algún auto o modelo que nos llegó por algún amigo, conocido o publicación y del que no sabíamos.

Como prácticamente cada uno de los países, la Argentina tiene un mercado particular que se rige por normas que marcan la agenda de las marcas y determinan los modelos que pueden llegar a estas latitudes. Sin ir más lejos, tenemos mercados contiguos muy distintos en términos arancelarios (Uruguay y Chile) y algunos más similares y sinérgicos como Brasil o México.

Independientemente de las cualidades arancelarias y comerciales de nuestros vecinos, la Argentina tiene sus regímenes y condiciones que afectan la llegada de varios vehículos. A continuación, un chequeo marca por marca y tomando modelos muy representativos que sí se consiguen en otros mercados de la región pero acá no.

Audi

La marca de los cuatro anillos tiene un particularidad: si bien lo hace en volúmenes muy pequeños, la filial argentina importa prácticamente todo lo que está acorde a la demanda local, a excepción de un modelo muy particular: el Audi RS6 Avant. Sabido es que las rurales están en retroceso y el público argentino las extraña un poco, por eso anotamos esta variante que sí se vende, por ejemplo, en Brasil con un motor V8 de 4 litros y 600 CV. Otro modelo que supo llegar al país y hoy no lo hace es el R8. Como contrapartida, están disponibles representantes de la gama e-tron de eléctricos.

Audi RS6 Avant

BMW

Los alemanes tienen una parva de modelos en otros mercados que hoy no se venden en la Argentina. A diferencia de otras premium, la marca sólo opera como importadora con lo cual sus volúmenes y gama es algo reducida, dejando en el tintero muchos de los modelos más tecnológicos de los que dispone a nivel mundial. Así las cosas destacamos casi toda la gama “i” que se vende en Brasil: iX, i4, i3, iXM, en particular los i3 e iX que son modelos particularmente disruptivos.

BMW iX. La nueva línea eléctrica de BMW se vende ya en Brasil, pero no llegó todavía a la Argentina LA NACION

Chevrolet

La marca estadounidense trabaja con los mercados vecinos con gamas similares. En Brasil ya se comercializa el Bolt EV, que de alguna manera es la punta de lanza de la electrificación de los de Detroit. Por su parte, en México, Chevrolet tiene una gama similar a la local pero con mucho más SUV como las Suburban, Traverse y Tahoe, las pick ups Silverado y Cheyenne y el deportivo Corvette Stingray, todos modelos que difícilmente lleguen algún día a excepción de la pick up full size, que es un viejo anhelo de la filial local.

Chevrolet Silverado, la pick up full size de la marca del moño que se consigue en la región pero está pendiente en el mercado local

Fiat

La marca italiana tiene un gran despliegue en Brasil y también en el mercado local: vale recordar que tiene entre sus filas al auto más vendido (el sedán Cronos). De todos modos, hay algunas figuritas difíciles, como el 500e, que se expuso en Cariló este verano, pero está “en estudio” su llegada. Difícil pero no imposible.

Fiat 500 eléctrico, en versión cabrio

Ford

La marca oriunda de Detroit cuenta con un acuerdo con México que privilegia la llegada de varios modelos que hoy tiene en su portfolio. De todos modos, hay algunos que bien podrían venir y no están presentes, como las SUV Bronco “a secas” (plataforma Ranger), Edge, Explorer y Expedition, cuatro nombres con peso propio. La Explorer fue un modelo con historia en la Argentina en la década del 90.

Ford Explorer, uno de los tantos SUV que la marca comercializa en México caranddriver.com

Hyundai

Una de las preguntas que veces escucharon los directivos de Hyundai Argentina fue: “¿cuándo llegará el HB20 (y sus derivados)?” Posiblemente el modelo sería un éxito en la Argentina y le reportaría a la marca, que es netamente importadora, un volumen importante con un producto regional. Pero, por diferentes condiciones coyunturales, difícilmente llegue el HB20 (denominado HB por “Hyundai Brasil”) a nuestros pagos. Entre lo que hay disponible en México de Hyundai, figuran el Palisade (SUV de siete asientos) y los Elantra y Tucson híbridos.

En México, Hyundai vende una variante híbrida del último SUV Tucson LA NACION

Jeep

Desde que la marca se instaló en Brasil (Pernambuco), toda su oferta se multiplicó, tanto en volúmenes como en cantidad de modelos. Hay Jeeps que sería muy bueno ver por la Argentina (como alguno electrificado), pero el que difícilmente llegue a nuestro mercado y sí lo tienen en México es el Wagoneer, de cuarta generación y nave insignia del portfolio de la marca de las siete barras.

Jeep Wagoneer

Kia

Similar a lo que sucede con Hyundai (de hecho son marcas emparentadas), los surcoreanos se dedican únicamente a importar modelos y por eso siempre existe una chance de que traigan más modelos de los que integran su paleta de productos. En este caso, echando una mirada a la gama brasileña, los del país vecino pueden encontrar en la concesionaria dos camionetas que difícilmente veamos por aquí como son las Niro y S-Tonic. Ese hueco en la Argentina está cubierto por el Seltos (en su momento también el Soul) así que difícilmente veamos por el momento otro SUV/Crossover en lo inmediato.

Kia Niro

Nissan

Al igual que Ford, la marca japonesa tiene un interesante nexo con México. Por eso fue inevitable mirar la plaza azteca y descubrir modelos que circularon por nuestro país como la Pathfinder, que evolucionó varias veces respecto del modelo que muchos recordarán de los ‘90, el legendario Z (400 CV) y una versión especial de la pick up local Frontier (también se fabrica allí) con un potente V6. Tres modelos que difícilmente aterricen en la Argentina por diversas cuestiones.

Nissan Z, coupé legendaria que llega a la región (a México) pero no está disponible en la Argentina por el momento

Peugeot

La marca francesa tiene una gama similar a la local en Brasil y aunque ofrece modelos como los e-208 y e-2008 no hay que descartar rotundamente su llegada ya que, por ejemplo, del hatch han llegado variantes deportivas (GT Line y GT) y la opción crossover fue exhibida el año pasado en Cariló. Aunque las chances sean pocas, existen. En México, por ejemplo, se comercializa la Rifter, presentada hace algunos años y que no es ni más ni menos que la evolución de la Partner. Si bien en algún momento se barajó su llegada, hoy es casi imposible que se integre al portfolio de la marca.

Peugeot vende en Brasil la versión eléctrica del 208 GT

Renault

Los de Boulogne-Billancourt tienen una gama muy parecida a la argentina tanto en Brasil como en México y prácticamente no tienen modelos que no se vendan acá a excepción de uno: el Zoe. El modelo eléctrico está presente hace varios años en los mercados principales y coqueteó muchísimas veces con llegar a nuestro país, algo que finalmente no sucedió y que difícilmente ocurra por dos cuestiones: la flamante gama E-Tech ya tiene destino local y, por otro lado, el Renault 5 reemplazará al modelo en cuestión.

Renault Zoe, el eléctrico del rombo que no llegó al país. Este año habrá otros representantes de la gama eléctrica E-Tech Gentileza

Volkswagen

La marca de origen alemán tiene planta en Puebla donde se fabrica Taos, el modelo que la filial argentina produce también en Pacheco. Sin embargo, tienen algunos modelos como la familia Teramont y Cross Sport que se ubican por encima de Tiguan como SUV de gran porte y que difícilmente veamos en un concesionario local de VW.

Volkswagen Teramont

