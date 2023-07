Los autos ya cuestan más caro por el nuevo impuesto: cuánto subieron

escuchar

Hace apenas unos días, una publicación en el Boletín Oficial especificó una serie de nuevas medidas económicas que extienden la aplicación del impuesto PAIS a las importaciones. Entre otros detalles, implica que la generalización del impuesto PAIS del 7,5% para todos los bienes importados comprende, en el caso de la industria automotriz, a todos los autos que llegan del exterior ya sea originarios de Brasil (miembro del Mercosur) como de otros países.

La pregunta de inmediato fue cómo impactarían estas medidas en los precios de los autos. Generalmente, las automotrices aguardan a principios de mes para actualizar su lista de precios, la cual ronda en promedio una suba de entre un 5% y 6%, para seguir a tono con la inflación. No obstante, a falta de varios días para la presentación de los nuevos valores, las automotrices del Grupo Stellantis (Fiat, Citroën, Peugeot, Jeep y DS) ya distribuyeron una lista con sus nuevos precios. Lo que todavía no está claro es si esta suba regirá para todo el mes de agosto o nuevamente, como ocurre todos los meses, se verá otro aumento en los primeros días del octavo mes del año.

Hay que hacer un pequeño paréntesis y entender que esta aplicación del impuesto rige para todos los modelos a excepción de los considerados suntuarios o de lujo que se ingresen al país con dólares propios o el ingreso de autopartes destinadas a la producción para la exportación. En esos casos, no se aplica el mencionado 7,5% del impuesto PAIS.

El Toyota Etios ingresa desde Brasil; sin embargo, la automotriz japonesa todavía no informó oficialmente aumentos en sus vehículos BJI / Blue Jean Images - Corbis

Más allá de todo análisis, en la diaria ya se vieron afectados los valores al consumidor y esta decisión que llega del Ministerio de Economía, la cartera dirigida por el precandidato a presidente Sergio Massa, ya tuvo su efecto en el contacto con los consumidores. Por ejemplo, el Fiat Cronos, modelo más vendido en lo que va del año, aumentó un 4,25% respecto de lo que se vendía a principio de mes. Ahora, cuesta $6.569.700, $267.900 más que los $6.301.800 anunciados los primeros días. El Cronos se fabrica en la Argentina, en Córdoba.

Lo mismo ocurrió con el Peugeot 208, otro de los vehículos que figuran arriba en la lista de patentamientos en este 2023. Arrancó julio con un precio de $7.207.300 y en apenas unos días se comunicó la suba del 4,5%. Este modelo que se fabrica en la Argentina (al igual que el Cronos), sufre por el ingreso de autopartes del exterior. Ahora, cuesta $7.531.600.

El Peugeot 208 es uno de los autos que modificaron sus precios a raíz de las medidas anunciadadas desde Economía shutterstock

Aumento en los mismos términos es lo que se vio para el Fiat Mobi y Citroën C3, modelos que llegan directamente desde Brasil. La suba en este caso fue del 4,6% y 4,5% respectivamente y pasaron a costar $5.941.700 para el italiano y $5.478.800 en el caso del francés. Vale recalcar que todos estos modelos forman parte de la lista de los más baratos que se venden en el país.

Otros modelos de Stellantis, como el SUV Fiat Pulse, que ahora arranca en $8.153.000, también registraron un alza del 4,5%. En Jeep, el SUV Renegade ($8.340.000, “topeado” para que no supere la primera escala del impuesto al lujo, y con el modelo manual y automático en el mismo valor) sufrió un incremento de 2,5%.

En lo que refiere a las demás automotrices, los nuevos valores todavía no habían sido comunicados al cierre de esta nota. Ni Toyota ni Renault, por ejemplo (dos automotrices que actualizan sus precios oficiales en sus páginas web el primer día de cada mes) habían realizado cambios hasta el momento de publicación. Otras terminales seguían analizando qué hacer. Se especula que los aumentos llegarán en coincidencia con el comienzo de agosto (el próximo martes), tal como viene ocurriendo hasta la fecha. No obstante, teniendo en cuenta este 7,5% extra, no se puede precisar si la variación de precios estará en el orden del 5% o 6% que venía trayendo o si será más alta. Restará esperar para ver los listados oficiales en los primeros días del mes que viene.

Los nuevos precios de los autos más baratos de Stellantis

Fiat Cronos

Precio anterior: $6.301.800

Precio nuevo: $6.569.700

Aumento del 4,25%. Se fabrica en la Argentina.

Fiat Cronos

Peugeot 208 (versión New Like 1.2)

Precio anterior: $7.207.300

Precio nuevo: $7.531.600

Aumento del 4,5%. Se fabrica en la Argentina.

Peugeot 208

Citroën C3

Precio anterior: $5.478.800

Precio nuevo: $5.242.900

Aumento del 4,5%. Se fabrica en Brasil.

Citroën C3

Fiat Mobi

Precio anterior: $5.677.600

Precio nuevo: $5.941.700

Aumento del 4,6%. Se fabrica en Brasil.

Fiat Mobi Marco Andres Tamolonis

