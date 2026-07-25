Los secretos del modelo que en apenas un año se convirtió en el más vendido de Volkswagen

El Volkswagen Tera es un SUV compacto (crossover) de la automotriz alemana y uno de los lanzamientos más importantes de los últimos tiempos. Su llegada al mercado tuvo un rápido impacto comercial, ya que logró ser el sexto modelo más vendido durante la primera mitad del año producto de sus 8240 ventas, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Es más, la versión entrada de gama de este vehículo supo ser la más económica de la marca, según el listado de precios oficial, sin embargo, tras una reconfiguración de la gama realizada meses atrás, el Nivus pasó a ocupar ese lugar, incluso con un precio inferior al del Polo.

Para este séptimo mes del año, la mayoría de las automotrices volvió a aumentar sus listas de precios tras varios meses sin tocarlos. Volkswagen siguió esa tendencia con un incremento del 2% en casi toda su gama, a excepción de la Amarok, su pickup mediana producida en la planta de Pacheco, provincia de Buenos Aires, que está próxima a despedirse tal como la conocemos para dar lugar a una nueva generación.

De esta manera, así quedaron los precios de lista de julio del Tera, que es el modelo más exitoso de la automotriz:

Tera Trend MSI MT: $37.490.350

$37.490.350 Tera Comfort 170TSI AT: $42.393.000

$42.393.000 Tera High 170TSI AT: $46.521.600

$46.521.600 Tera Outfit 170TSI AT: $47.682.700

El Volkswagen Tera es el modelo más exitoso de la marca, incluso por encima de la Amarok

Cómo viene equipado el Volkswagen Tera

El modelo, como el listado de precios lo indica, se comercializa en cuatro versiones: Trend MSI MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT. Mide 4,151 m de largo (7 cm más que el Polo y 12 cm menos que el Nivus), 1,777 m de ancho (aproximadamente 2 cm menos que los otros dos) y 1,504 m de alto (1 cm más). A pesar de las mencionadas diferencias, la distancia entre ejes es igual, con unos 2,566 m. El baúl posee una capacidad de 350 L.

Equipa el conocido motor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 170 Nm de torque, desde los 1750 hasta las 4250 rpm, combinado con una caja manual de cinco velocidades o una automática Tiptronic de seis marchas, ambas con tracción delantera.

Su equipamiento consiste en una central multimedia y tablero digital de 10” cada uno, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente y tapizado en cuero sintético como los más destacados.

Interior del Volkswagen Tera

En seguridad incluye de serie seis airbags, anclajes Isofix, asistente de arranque y descenso en pendientes, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC y control electrónico de estabilidad. Y en la versión Outfit suma algunos sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) como control de velocidad crucero adaptativo, ayuda de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de fatiga del conductor y freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otras.

Cabe destacar que este modelo fue sometido a las pruebas de choque de Latin NCAP antes de su llegada al mercado local y obtuvo el máximo puntaje posible: cinco estrellas.