Los tres autos lanzados este año que lograron meterse en el ranking de los más vendidos

La primera mitad del año terminó con una caída cercana al 10% en los patentamientos de vehículos 0km respecto del mismo período de 2025, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Sin embargo, en un contexto de retracción del mercado, hubo un fenómeno que llamó la atención, que fue el de la gran cantidad de lanzamientos concretados por las automotrices (principalmente de origen chino), con nuevas marcas y modelos que desembarcaron en la Argentina para competir en distintos segmentos.

Frente a este escenario, surge una pregunta: ¿cómo fue el desempeño comercial de esos nuevos modelos? Si se consideran únicamente los que se lanzaron entre enero y junio de 2026 (dejando de lado restylings, actualizaciones y nuevas versiones) fueron pocos los que lograron abrirse camino entre los vehículos más vendidos del mercado y competir de igual a igual con modelos que llevan años consolidados.

Los modelos nuevos más exitosos

Entre los 50 modelos más vendidos del primer semestre del informe de Acara de junio, el lanzamiento con mejor desempeño fue el Toyota Yaris Cross; el SUV, que llegó al mercado en febrero, acumuló 4479 patentamientos desde su desembarco en la Argentina.

Sin embargo, ese volumen no le alcanzó para meterse entre los 10 vehículos más vendidos, un ranking dominado por modelos los “viejos conocidos” como la Toyota Hilux (15.549 unidades), el Fiat Cronos (12.058) y el Peugeot 208 (11.470), entre otros.

Toyota Yaris Cross

El segundo modelo más exitoso, que lleva menos de seis meses de comercialización en la Argentina, es el BYD Atto 2. Al igual que el Toyota Yaris Cross, se trata de un SUV compacto del segmento B y fue lanzado en febrero de este año. Desde entonces, acumuló 2545 patentamientos, lo que lo convirtió en el vehículo más vendido de BYD en el mercado local.

Acá es necesario abrir un paréntesis; BYD también tiene otros dos modelos entre los 50 más vendidos del primer semestre: el Dolphin Mini (2178 ventas), su citycar, y el Song Pro (2498), un SUV mediano del segmento C. Sin embargo, ambos quedaron fuera de este análisis porque fueron lanzados durante la segunda mitad de 2025, cuando la automotriz desembarcó oficialmente en el país.

BYD Atto 2 DM-i

El tercer modelo completamente nuevo que logró hacerse un lugar en el listado es el Nissan Kait, otro SUV compacto que se posiciona por debajo del nuevo Kicks dentro de la oferta de la marca japonesa. A diferencia del Toyota Yaris Cross y del BYD Atto 2, este modelo llegó más tarde al mercado, ya que su lanzamiento se concretó en abril.

Desde entonces, acumuló 472 patentamientos, aunque sobre esa cifra vale hacer una aclaración. El Kait figura entre los 50 modelos más vendidos de junio (ocupó el puesto 30°, con 444 unidades patentadas), pero es probable que, si se consideran únicamente las ventas acumuladas del primer semestre, ese volumen no sea suficiente para ubicarlo entre los 50 más vendidos del período.

Nissan Kait

Por último, aunque quedó fuera de este análisis por haber sido lanzado durante la segunda mitad de 2025, también vale destacar el desempeño del Volkswagen Tera. El crossover del segmento B completó su primer semestre calendario completo de comercialización entre enero y junio de este año acumuló 8240 patentamientos, un volumen que le permitió ubicarse en el sexto puesto del ranking general, a las puertas del top 5.