Messi en el Inter de Miami: cómo es el auto en el que llegó al entrenamiento

Se terminó la espera. Al menos, la larga espera. Lionel Messi está próximo a tener nuevo club. Después de una gran temporada con Mundial incluido, presencia en partidos despedida en Argentina y merecidas vacaciones, el campeón del mundo y su familia se instalaron en su nueva ciudad. Miami, Estados Unidos, es el destino elegido para tener más tranquilidad y disfrutar de los últimos años de carrera; el Inter de Miami, el club para continuar jugando al fútbol.

Todo lo que hace Messi llama la atención. Si va al supermercado, es noticia; si come en un restaurante, también. Y si maneja un auto, es motivo de contarlo y hablar de ello. Desde que llegó a la ciudad estadounidense, las cámaras se posaron en él en más de una oportunidad y ahora, cautivó principal atención el vehículo en el que se mueve.

Messi a bordo de un Audi Q8 Imagen de TV

No es noticia que Messi tenga una gran colección de autos, pero sí es llamativo que no use ninguno de estos en su aventura en los Estados Unidos. Al menos en un primer vistazo, se lo vio conducir un Audi Q8, uno de los modelos más destacados de la automotriz alemana y que está valuado en US$176.000 en la Argentina y 95.900 euros en Europa. Por la trompa, el vehículo que manejó Messi es el RS Q8, la versión deportiva del SUV, con cambios estéticos que realzan su figura y mejoras mecánicas.

Vale aclarar, por su parte, que Messi tiene otro Q8 en la Argentina. Si bien en sus últimas visitas se lo vio en Buenos Aires a bordo de un Porsche Macan, SUV de lujo, cuando llegó a Rosario luego de ganar el Mundial Antonela Roccuzzo lo fue a recibir en el barrio privado donde tiene su casa en un Audi Q8 pero en color gris.

El Audi Q8 es un SUV de estilo coupé, del segmento grande (E, en la jerga de las automotrices). Fue lanzado por la marca premium alemana en 2018 y compite en el mercado con modelos como el Mercedes-Benz GLE Coupé, el BMW X6 y el Porsche Cayenne Coupé. La versión naftera 55 TFSI monta un motor 3.0 V6 de 340 CV, acoplado a una caja automática de ocho velocidades. Cuenta con el sistema de tracción Quattro de la marca.

En su interior, se destacan sus tres pantallas de 12,3, 10 y 8,6 pulgadas cada una, desde las que se comandan todas las funciones del auto.

La versión RS está potenciada: su motor arroja hasta 600 CV y puede acelerar de 0 a 100 km/h en nada menos que 3,9 segundos. El RS Q8 en Europa cuesta más de US$170.000.

El itinerario de Messi y el Inter de Miami

Se vienen días movidos. Después de las vacaciones en las Bahamas, llegó con su familia a Miami y tras instalarse tuvo que dar el presente en su nuevo club. Todavía no fue presentado oficialmente pero ya tuvo la revisión médica, hizo algunos ejercicios físicos y compartió entrenamiento con sus nuevos compañeros.

Lio Messi se unió al Inter de Miami Archivo

Falta la firma, pero todo está cocinado. Una vez terminado lo burocrático, se pondrá bajo las órdenes de su compatriota Gerardo Martino (quien ya lo dirigió en Barcelona y la Selección Argentina) y comenzará a pensar en, primero, un amistoso contra Cruz Azul (México) y luego en la MLS y otros compromisos. No estará solo ya que la franquicia de Florida contrató los servicios de Sergio Busquets y Jordi Alba, ex compañeros de Lionel en el Barcelona.

