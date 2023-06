Del Dibu Martínez a Acuña: jugadores de la Selección hablaron de la Ley de Alcohol 0

escuchar

El pasado 13 de abril se sancionó a nivel nacional la Ley de Alcohol Cero al volante. Con la aprobación del Senado, obtuvo finalmente su sanción y rige de manera obligatoria en todas las rutas nacionales así como en las provincias de Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Chaco, La Rioja, Buenos Aires y Formosa. El resto de los distritos mantienen su legislación vigente sin aplicar esta normativa nacional.

Sin embargo, hay una campaña impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) no solo para concientizar a la población de las precauciones a tener en cuenta al momento de manejar sino para ampliar el alcance de la ley. Se especula que se sumen más provincias aunque todavía no ha habido novedades. En ese sentido, un trabajo de comunicación que llegó a oídos de muchas personas en los últimos días es la presencia de algunos campeones del Mundo en una campaña para dar a conocer la normativa.

En un video de apenas 40 segundos, figuras del fútbol internacional aportaron su granito de arena para la difusión de esta información. Emiliano “Dibu” Martínez, Alejandro “Papu” Gómez, Exequiel Palacios y Marcos “Huevo” Acuña fueron las presencias estelares en un video que también juntó a glorias de la Selección Argentina como Sergio Goycoechea o Javier Mascherano.

Campeones del mundo, futbolistas y periodistas se sumaron a la campaña de Alcohol Cero

Junto a ellos, también aparecieron Leonardo Ponzio, Fabián Cubero, Diego Latorre y Fernando Cavenaghi así como varios periodistas deportivos como Gastón Edul, Sebastián Vignolo y Morena Beltrán, entre muchos otros. “La campaña busca difundir esta normativa y la importancia de no consumir alcohol antes de conducir”, señalaron desde la ANSV.

El alcance de la ley: los obstáculos para que rija en todo el país

La provincia de Mendoza fue una de las primeras en advertir que no se adhería a la ley. En territorio mendocino, a excepción de rutas nacionales como la 7, 40 y 188 donde sí rige la ley, se puede circular con hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre. En Formosa, Santa Fe, Catamarca, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero, Corrientes, San Luis, Misiones y la Ciudad de Buenos Aires tampoco rige el alcohol cero y se mantiene la normativa vigente en cada distrito.

Hay provincias que no adhirieron a la Ley de Alcohol Cero Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires - Archivo

El problema principal, por ejemplo, es que en algunas zonas no solo alcanza con la adhesión provincial sino que los municipios también tienen que sumarse. En Buenos Aires, por ejemplo, el partido de Rivadavia no se adhirió y en Córdoba rige la tolerancia cero para rutas, autovías y autopistas del distrito, pero no en la capital.

“Esperamos que la adhesión llegue de manera rápida y teniendo presente que fue una norma aprobada con un amplísimo consenso social y que necesitamos un país que tenga homogeneidad y previsibilidad. No es razonable decir acá no pero está dentro de las facultades que tiene cada provincia”, explicó Pablo Carignano, director ejecutivo de la ANSV a LA NACION hace un tiempo.

