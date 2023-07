Uno de los 0km más baratos sacó un cero en una prueba de seguridad

escuchar

El Citroën C3, la nueva generación del modelo chico de la marca francesa presentada en octubre de 2022, sacó cero estrellas en la prueba de seguridad efectuada por LATIN NCAP, entidad encargada de evaluar autos 0km en América Latina.

El organismo argumentó en el comunicado difundido que el resultado del C3 se debió entre otras cosas a una “estructura inestable, protección débil en el choque frontal, falta de protección lateral de cabeza y falta de aviso de uso de cinturón de seguridad”.

El modelo de Citroën, fabricado en Brasil y en venta en la Argentina desde la última parte del año último, es uno de los 0 km más baratos del mercado local. Viene equipado con dos airbags y control de estabilidad (ESP) como equipamiento reglamentario y logró un puntaje de 30.52% en Ocupante Adulto, 12.10% en Ocupante Infantil, 49.74% en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y 34.88% en Asistencia a la Seguridad. El C3 fue evaluado por LATIN NCAP en impacto frontal, impacto lateral, latigazo cervical (whiplash), protección a peatones y ESC. “Este equipamiento es el más básico de seguridad y único disponible para este modelo”, indicó el organismo.

La prueba de LATIN NCAP del Citroën C3

Según la entidad, “el impacto frontal mostró protección débil en el pecho del conductor y marginal en el pecho del acompañante, probablemente explicado por la falta de pretensores en los cinturones de seguridad. La estructura y el área de los pies fueron calificadas como inestables. El impacto lateral de poste no se realizó porque el vehículo no ofrece protección lateral para la cabeza estándar ni como opcional. La protección contra el latigazo cervical (whiplash) mostró desempeño deficiente en el cuello del adulto”.

La prueba de LATIN NCAP del Citroën C3

Agregó que “en ocupante infantil, el modelo mostró protección casi total, pero los puntos dinámicos se vieron afectados debido a la mala señalización de los anclajes ISOFIX para los Sistemas de Retención Infantil (SRI). La señalización de advertencia de presencia de bolsa de aire en el asiento del acompañante no cumple con los requerimientos de Latin NCAP y no es posible desconectarla. Algunos de los SRI que se evaluaron para la instalación fallaron”.

El comunicado del organismo completó que “el vehículo no demuestra cumplir con la regulación UN127 o GTR9 de protección a peatones. La protección a peatones pasiva muestra protección marginal a buena para la cabeza y protección débil a pobre en áreas próximas al parabrisas y al pilar A. La protección ofrecida a la pelvis fue adecuada a buena y protección a las piernas fue marginal a buena. El Aviso de Cinturón de Seguridad está únicamente disponible en el asiento delantero del conductor pero no cumple con los requerimientos de Latin NCAP y no está disponible para el acompañante ni en la fila trasera”.

La entidad, que arrancó en 2010, evalúa los modelos 0km que se fabrican en la región con una calificación final de 0 a 5 estrellas. Los aspectos bajo análisis son cuatro: Protección de Ocupante Adulto, Protección de Ocupante Infantiles, Protección para Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías, y Tecnologías de Asistencia a la Conducción.

Entre los últimos modelos evaluados que se fabrican en la región, figuran el Chevrolet Tracker (con seis airbags, obtuvo cinco estrellas en noviembre de 2022), Fiat Strada (cuatro airbags y una estrella en octubre 2022), Toyota Corolla (siete airbags y cinco estrellas en diciembre 2022), Volkswagen Virtus (seis airbags, cinco estrellas, diciembre 2022), Volkswagen Polo (cuatro airbags, tres estrellas, diciembre 2022) y Volkswagen Nivus (seis airbags, cinco estrellas, septiembre 2022).

LA NACION