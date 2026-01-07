Muestran un nuevo SUV que llega este año a la Argentina junto con actividades y beneficios exclusivos

CARILÓ.- Pruebas de manejo, propuestas exclusivas, servicios, pasatiempos, beneficios... Es un poco el resumen de lo que Renault está ofreciendo este verano en esta ciudad, donde concentra todas sus acciones.

Este es el cuarto año que el rombo desarrolla la llamada Summer Experience, una propuesta que combina exhibición de producto, pruebas de manejo, servicios para clientes Renault y propuestas de entretenimientos abiertas al público.

Durante toda la temporada, la marca cuenta con dos espacios: uno en el centro de esta ciudad (Cerezo 272) y el restante en el Renault Care Service Point, en Pinamar (Bunge e Intermendanos).

En stand de Cariló tiene un diseño “inspirado en el nuevo espacio Le Défilé Renault, de los Campos Eliseos de París”, con un concepto de pasarela circular para ir recorriendo los distintos modelos expuestos.

El espacio de Renault en Cariló

También hay un lugar con juegos de mesa infantiles, la boutique The Originals (ofrece merchandising completo de la firma) y el espectacular Vinyl Bar, una exhibición de discos de vinilo que rinde homenaje a lo mejor de la música nacional e internacional y que permite a los visitantes la posibilidad de elegir un disco, sentarse cómodamente y escucharlo en un entorno único.

Ahí están expuestos los últimos modelos lanzados por la marca: Kardian, Arkana hybrid E-tech y Koleos full hybrid E-Tech. La gran novedad, sin duda, es la exhibición del Boreal, el SUV para el segmento C que será lanzado hacia fines de este primer trimestre. El Boreal vendrá con una mecánica convencional de compuesta por el motor turbonaftero de 1.3 L de cilindrada y 156 CV y una caja automática de doble embrague.

En tanto, en Pinamar se encuentra el Renault Care Service Point, el punto de servicios ubicado en la entrada a la ciudad balnearia, donde se ofrecerán servicios exclusivos para clientes, incluyendo reparaciones.

Ahí, además, se pueden realizar los servicios de mantenimiento regular, comprar e instalar accesorios o realizar el chequeo de los 25 puntos de control Renault (todos con buenos descuentos)

El Vinyl Bar del stand de Renault en Cariló

En el mismo lugar se exhibe la línea completa de merchandising oficial y también la gama de modelos.

Actividades y beneficios

En Cariló, este sábado se realizará el After Coffee, con baristas profesionales, DJ invitado y talleres orientados a la gestión de residuos. El 22 se hará una transmisión en vivo de Urbana Play del programa Olvidate de todo, con Diego Poggi.

El viernes 23 los veraneantes podrán revivir el exclusivo evento de presentación de la temporada 2026 del equipo BWT Alpine Formula One Team, que incluirá la develación del nuevo monoplaza que manejará este año el argentino Franco Colapinto, junto a Pierre Gasly.

En Pinamar, durante todo el verano se ofrecen test drive urbanos de la gama que parten del Renault Care Service de Pinamar.

Por otra parte, los miembros del Renault Le Club pueden acceder a beneficios exclusivos para clientes como gift cards para Havanna y Lucciano’s; hasta 20% de descuento en gastronomía; hasta 25% off en escapadas y hoteles; hasta 25% off en servicios de mantenimiento según kilometraje, y hasta 10% off en cambio de aceite y filtro.

Asimismo, podrán participar de sorteos por bicicletas Renault, 10 carry-on American Tourister, entradas para el espectáculo Rocky y cenas en Puny Pastas & Grill.