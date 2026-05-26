Una automotriz le bajó el precio a uno de sus SUV y ahora vale $3 millones menos

En un contexto de mayor competitividad producto de la apertura económica y teniendo en cuenta el crecimiento que registró el mercado de 0km durante el primer cuatrimestre de este año respecto del mismo período de 2025, la tendencia de los precios es a mantenerse estable, aunque algunos modelos registran bajas puntuales.

En ese escenario se inscribe Chevrolet, que hacia fines de mayo actualizó su lista de precios en la Argentina con algunos cambios específicos. Entre ellos, se destacó la baja del Chevrolet Spark, un SUV 100% eléctrico, que pasó de $40.402.900 a $36.600.300, lo que representa una reducción de $3.802.600 (es decir, una reducción del 9,4%).

Chevrolet Spark

Además, en este nuevo listado de precios de mayo, General Motors dio a conocer el inicio de la comercialización de la Silverado versión 2026, su pickup full-size. Estas nuevas versiones (MY2026) muestran un aumento del 1,2% respecto de las correspondientes al modelo 2025.

Cómo es el Chevrolet Spark

Se trata de un SUV compacto completamente eléctrico que llegó en 2025 al mercado local y que ofrece hasta 360 kilómetros de autonomía.

Este vehículo está impulsado por un motor eléctrico de 75 kW (102 CV) y 180 Nm de torque instantáneo. Su batería de 42 kWh asegura una autonomía de hasta 360 kilómetros bajo el ciclo NEDC y puede recargarse del 30% al 80% en media hora mediante cargadores rápidos de corriente continua.

En el interior, ofrece capacidad para cuatro pasajeros y un baúl de 355 litros, ampliable hasta 916 litros. El equipamiento incluye un sistema multimedia con pantalla táctil de 10,1 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión 360°, tapizados de eco-cuero y un sistema de audio con seis parlantes.

En términos de seguridad, el modelo incorpora seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, control de presión de neumáticos, freno de estacionamiento eléctrico, dirección con asistencia eléctrica y una carrocería reforzada con barras de protección lateral.

Chevrolet Spark

A eso se suma un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye alerta de colisión frontal con frenado inteligente, asistente de mantenimiento de carril, detección de peatones a baja velocidad y control de crucero adaptativo.

La garantía del vehículo es de 3 años o 100.000 kilómetros, mientras que la batería cuenta con una cobertura de 8 años o 160.000 kilómetros.