Una automotriz china abrirá una fábrica en la Argentina

La automotriz china Omoda & Jaecoo confirmó el sabado último oficialmente que su llegada a la Argentina se concretará en el próximo semestre y que será con una filial directa de la casa matriz y no mediante un importador. Y no solo eso, sino que también comunicó que comenzará a fabricar sus vehículos en nuestro país.

Omoda & Jaecoo (O&J) es una firma que pertenece al conglomerado Chery Group. Si bien son dos marcas distintas, en la práctica funcionan como una sola. Ambas comercializan SUV y crossover, pero con carteras complementadas entre sí. Su presentación oficial se dio en el Salón de Shanghái en 2023 y en tres años lanzaron seis modelos, todos con mecánicas híbridas, eléctricas e híbridas enchufables: los Omoda 4, 5 y 7 y los Jaecoo J5, J7 y J8. Todos están orientados a la tecnología, con entornos digitales y herramientas de inteligencia artificial.

La llegada de O&J cobra importancia a nivel industria por dos razones: por un lado, porque es la segunda firma de ese origen en desembarcar en nuestro país con una representación local (la anterior fue BYD).

“A diferencia de las marcas automotrices tradicionales que dependen de importadores externos y que a menudo se ven afectadas por las fluctuaciones arancelarias, los cambios regulatorios y los ciclos de distribución a corto plazo, O&J establecerá en Argentina una filial de gestión directa totalmente controlada por la empresa matriz. Esta estructura garantiza: estabilidad operativa y financiera a largo plazo en el mercado argentino; inversión directa y control estratégico total por parte de la empresa matriz; estándares globales consistentes en productos, marca y servicio, y una mayor rendición de cuentas y protección al consumidor", señalaron en un comunicado.

El Omoda 4 es uno de los modelos más vendidos de la marca

Pero, sin dudas, lo más importante tiene que ver con la radicación de una planta de ensamblado en el país, algo que sin duda también impacta a nivel económico local.

“Como parte de su estrategia de planificación industrial en América Latina, Chery Group planea establecer una planta de ensamblaje KD (Knock-Down) en Argentina, junto con un almacén regional de repuestos para América Latina, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio posventa, así como la velocidad de suministro de repuestos y accesorios”, agregaron. No es algo nuevo para el mercado local, ya que este sistema ya es aplicado por varias marcas y grupos para montar vehículos de dos y cuatro ruedas.

El texto no hace referencia a dónde se instalará la fábrica ni si se tratará de una planta construida desde cero o si usará alguna de las estructuras ya existentes en el país. De hecho, O&J acaba de comprar la planta de Land Rover en Brasil, donde la firma inglesa producía dos modelos para el mercado regional, y que debido a las escasas ventas estaba prácticamente en desuso.

El Jaecoo 5, un SUV con tecnología súper híbrida

Según remarca el comunicado, esta decisión “marca una transición estratégica desde las operaciones tradicionales basadas en la exportación, hacia una de desarrollo industrial y comercial localizado a largo plazo”.

Además, explica que “refleja la firme confianza del Grupo en el potencial a largo plazo del mercado automotriz latinoamericano y su compromiso con la inversión sostenible, la presencia industrial y el crecimiento centrado en el cliente en Argentina”.

Respecto de la cartera de productos con la que arribarán, desde O&J adelantaron que están evaluando cuáles serán y en qué plazos lo harán: “La marca planea establecer una gama integral que abarque múltiples segmentos de vehículos, soluciones de propulsión y escenarios de estilo de vida, con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores locales”.

Sí está claro que la cartera incluirá una combinación diversificada de SUV inteligentes y soluciones de movilidad de próxima generación, entre las que destacan los vehículos de nuevas energías con la tecnología SHS (Super Hybrid System) desarrollado por la marca.

Respecto de la comercialización, explicaron que están armando una red de concesionarios comenzando en Buenos Aires, a la que seguirá una expansión a nivel nacional.