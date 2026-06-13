Mundial de Fútbol: todo lo que tenés que saber si querés seguir a la Selección en un motorhome

El mundial de este año será diferente a cualquier otro. Por primera vez participarán 48 selecciones, se disputarán 104 partidos y las sedes estarán distribuidas en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

Para los hinchas argentinos que sueñan con acompañar a la selección durante todo el torneo, una de las alternativas es el motorhome, una modalidad que combina transporte, alojamiento y flexibilidad para recorrer largas distancias.

La idea puede parecer extrema, pero los números muestran que es viable, ya que incluso siguiendo a la Argentina hasta una hipotética final, el recorrido total rondaría los 8050 kilómetros, una cifra importante pero manejable para un viaje de poco más de un mes.

Siguiendo a la Argentina hasta una hipotética final, el recorrido total rondaría los 8050 kilómetros HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A diferencia de lo que ocurre con otros mundiales, la principal barrera para los argentinos no será la logística sino la documentación migratoria.

La selección argentina disputará toda la fase de grupos en Estados Unidos. Debutará el 16 de junio en Kansas City frente a Argelia, jugará el 22 de junio contra Austria en Arlington (Texas) y cerrará la primera ronda el 27 de junio, también en Arlington, ante Jordania.

Por ese motivo, el documento más importante para cualquier hincha será la visa estadounidense de turismo B1/B2, que actualmente tiene un costo de US$185, según el departamento de Estado de los Estados Unidos. Además, será necesario contar con pasaporte vigente para todo el período del viaje.

La Argentina buscará defender el título; disputará toda la fase de grupos en Estados Unidos Michael Regan - FIFA - FIFA

Por otro lado, las empresas de alquiler de motorhomes en los Estados Unidos suelen exigir:

Licencia de conducir vigente.

Pasaporte.

Tarjeta de crédito para el depósito de garantía.

Edad mínima de entre 21 y 25 años (la mayoría de las empresas piden esta última).

Aunque no siempre es obligatorio, especialistas y organismos oficiales recomiendan tramitar también el Permiso Internacional de Conducir, ya que funciona como traducción oficial de la licencia argentina y puede facilitar trámites con aseguradoras, rentadoras o autoridades de tránsito. En nuestro país se puede tramitar a través del Automóvil Club Argentino (ACA).

Cuánto cuesta alquilar un motorhome

Los valores varían según el tamaño del vehículo y la demanda de la temporada. Compañías especializadas como Cruise America indican que un motorhome mediano para cuatro o seis pasajeros suele ubicarse entre US$180 y US$270 por noche durante la temporada alta.

A eso se suman otros costos que muchas veces no aparecen en la tarifa inicial como seguros, gastos de preparación y limpieza, campings, peajes, combustible y kilómetros excedentes en algunos contratos.

Un motorhome mediano para cuatro o seis pasajeros suele ubicarse entre US$180 y US$270 por noche durante la temporada alta Luciano Foglia

El recorrido que debería hacer un hincha hasta la final

Si Argentina gana su grupo y avanza por el cuadro previsto por FIFA, el recorrido más probable sería Miami por los dieciseisavos de final (3 de julio)y luego, potencialmente, Atlanta por los octavos (7 de julio), Kansas City por los cuartos (11 de julio), Atlanta nuevamente para la semifinal (15 de julio) y la eventual final del torneo en Nueva York (19 de julio).

En total, el viaje demandaría aproximadamente 8050 kilómetros por ruta, donde los cálculos muestran que sí se puede llegar a cada partido.

La agenda de la selección argentina en junio Canchallena

Entre Kansas City y Dallas hay unos 904 kilómetros. Como existe una ventana de cinco días entre ambos encuentros, bastaría con recorrer alrededor de 181 kilómetros diarios.

Después llega el tramo Dallas-Miami, el más largo de la primera parte del torneo. Son aproximadamente 2142 kilómetros, pero también hay cinco días disponibles para completarlo. Eso implica conducir unos 428 kilómetros por jornada. Luego, aparecen los siguientes recorridos:

Miami-Atlanta: 1065 km (355 km diarios).

Atlanta-Kansas City: 1289 km (430 km diarios).

Kansas City-Atlanta: 1289 km (430 km diarios).

Atlanta-Nueva York/Nueva Jersey: 1365 km (455 km diarios).

En ninguno de los casos sería necesario realizar jornadas extremas de manejo. De hecho, varios de los tramos pueden completarse cómodamente en cuatro o cinco horas de conducción diaria.

La selección argentina concentrará en Kansas Prensa AFA

Uno de los gastos más importantes del viaje es el combustible. Los motorhomes medianos suelen registrar consumos de entre 18 y 24 litros cada 100 kilómetros. Tomando como referencia los aproximadamente 8050 kilómetros del recorrido completo hasta la final, el gasto total se ubicaría entre 1449 litros (escenario optimista) y los 1932 litros (escenario conservador).

Con un precio promedio de la gasolina en Estados Unidos cercano a US$1,12 por litro (se comercializa por galón, que equivale aproximadamente a 3,78 litros), el desembolso total rondaría entre US$1620 y US$2160 solamente en combustible.

El alojamiento: una ventaja frente a los hoteles

Uno de los mayores atractivos de estas alternativas es que permiten evitar las fuertes subas tarifarias que suelen registrarse durante los mundiales. Sin embargo, eso no significa que se pueda estacionar y dormir en cualquier lugar.

Uno de los mayores atractivos de estas alternativas es que permiten evitar las fuertes subas tarifarias que suelen registrarse durante los mundiales Mauro V. Rizzi

Lo habitual es utilizar campings o RV Parks, instalaciones especialmente preparadas para este tipo de vehículos que ofrecen conexiones eléctricas, agua, duchas y otros servicios.

Los valores varían según la ubicación y los servicios disponibles, aunque muchas cadenas especializadas manejan tarifas que suelen ubicarse entre US$40 y US$80 por noche.