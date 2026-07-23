“No se pincha”: así funciona el primer neumático sin aire del mundo que ya salió a la calle

Luego de casi dos décadas de desarrollo, Bridgestone dio un paso que hasta hace poco parecía reservado a los prototipos. La compañía japonesa comenzó a utilizar por primera vez sus neumáticos sin aire (AirFree) en un servicio de transporte autónomo en la ciudad de Higashiomi, Japón.

El proyecto, en principio, está destinado al traslado de personas mayores mediante pequeños vehículos eléctricos autónomos que recorren circuitos predefinidos a baja velocidad (20 km/h máximo). La elección no es casual, ya que las condiciones controladas permiten evaluar el comportamiento de estos neumáticos en un uso cotidiano antes de pensar en aplicaciones más exigentes.

La novedad representa un hito para la compañía, que presentó el concepto AirFree hace varios años como una alternativa a los neumáticos convencionales. A diferencia de estos últimos, no necesitan aire para soportar el peso del vehículo, por lo que eliminan el riesgo de pinchaduras y reducen las tareas de mantenimiento.

Por el contrario, la clave del sistema está en su diseño. En lugar de una cámara de aire, el neumático utiliza una estructura de radios fabricados con resina termoplástica reciclable que absorben las irregularidades del camino y sostienen el vehículo. Sobre esa estructura se monta una banda de rodadura de goma, encargada del contacto con el pavimento.

Según Bridgestone, ambos componentes pueden reciclarse al finalizar su vida útil, una característica que forma parte de la estrategia de la compañía para desarrollar soluciones de movilidad con menor impacto ambiental. El fabricante también sostiene que la eliminación del aire reduce la necesidad de mantenimiento y evita problemas derivados de la pérdida de presión.

El neumático utiliza una estructura de radios fabricados con resina termoplástica

En esta línea, el Gustavo Villalobos, gerente de desarrollo de negocios de Bridgestone Latinoamérica Norte, dijo que “son pioneros en el desarrollo de tecnología de punta como los neumáticos sin aire que, a pesar de ser futuristas, respetan el medio ambiente y generan mayores beneficios para el cliente”.

Esta iniciativa se incorporó al Bridgestone E8 Commitment, que consta de ocho valores que comienzan con la letra “E”, en inglés (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease, Empowerment), con los que la compañía se ha comprometido a crear junto con los empleados, la sociedad, los socios y los clientes un futuro sostenible.

¿Llegarán a los autos particulares?

Pese al avance, la tecnología aún está lejos de equipar autos particulares y se desconocen fechas en el calendario para su presunta implementación.

Además, la empresa reconoce que todavía debe resolver varios desafíos técnicos antes de pensar en una producción masiva. Entre ellos aparecen la resistencia estructural, el confort de marcha, el nivel de ruido, la disipación del calor y el comportamiento dinámico cuando el vehículo circula a velocidades más elevadas.

Así luce el primer neumático sin aire Val Valencia

Aunque, en paralelo, analiza un modelo de negocio que combine la comercialización del producto con servicios de reciclaje y reutilización de sus componentes, aprovechando que gran parte de la estructura puede volver a utilizarse.

Mientras tanto, la compañía ya explora nuevas aplicaciones para la tecnología AirFree. Una de ellas apunta fuera de la Tierra: el fabricante desarrolla una versión con estructura metálica inspirada en el mismo principio para futuros vehículos de exploración lunar.