Pagar un millón de dólares por un auto que nunca vieron: los secretos de las subastas online

Comprar en línea es algo cotidiano, por lo que no resulta sorprendente que el Dr. Parviz Soomekh estuviera navegando por un sitio de subastas en internet a finales del año pasado. Sin embargo, ese día, el Dr. Soomekh no buscaba artículos de primera necesidad para el hogar, sino un auto deportivo. Su visita a la web solo adquirió un carácter extraordinario cuando presentó su oferta por un Porsche clásico que nunca había conducido ni visto.

En total, gastó US$998.550 y US$3600 en gastos de envío por un Porsche 911 Targa de 1992, ampliamente modificado por Singer Vehicle Design. En esencia, era un auto usado, con todos los inconvenientes que eso conlleva.

Aun así, al Dr. Soomekh, de 48 años, quien dirige un grupo de centros de anestesia en el área de Nueva York, no le preocupaba mucho hacer una inversión millonaria. En su garaje guarda otros autos de ese precio tan elevado, y su experiencia previa le daba confianza en la plataforma en línea duPont Registry Live.

No es el único comprador que demuestra ese nivel de confianza: el mes pasado, un Ferrari Enzo con una pintura especial Rosso Dino se vendió por US$13 millones en la misma plataforma.

Porsche 911 Targa (imagen ilustrativa) Shutterstock - Shutterstock

Para la multitud de compradores que jamás considerarían comprar un auto sin una inspección presencial y una prueba de conducción, una compra como la del Dr. Soomekh podría resultar impensable. Sin embargo, resulta que transacciones como esta (autos que cuestan un millón de dólares o más) en salas de exposición virtuales no son tan raras.

En el sitio web Bring a Trailer, el principal mercado en línea de autos de colección, se cerraron 77 subastas por un millón de dólares o más en 2025. Esto representa una fracción de las 49.486 subastas de todo tipo que realizó el sitio ese año, pero una contribución significativa a las ventas totales del sitio en 2025, que ascendieron a US$1700 millones.

Hoy en día se subastan más autos online que en eventos presenciales. Vendedores destacados de Bring a Trailer afirman que las transacciones de millones de dólares, como la mayoría de las ventas en la plataforma, suelen completarse sin que el comprador haya visto ni sentado nunca el coche. Un postor puede solicitar una inspección independiente antes de que finalice la subasta, pero la base para considerar seriamente cualquier oferta generalmente se reduce a la descripción y las fotos. Con los hábitos adquiridos durante las restricciones de los peores momentos de la pandemia, comprar por internet se ha convertido en una rutina habitual.

Los vehículos que alcanzan precios millonarios reflejan en gran medida los cambios demográficos y la redistribución de la riqueza de los últimos años. John Wiley, director de análisis de valoración de Hagerty, una aseguradora de autos de colección, escribió en un resumen del mercado de 2025 que el año promedio de los autos que se venden por un millón de dólares tiende a ser más reciente. Un tercio de los vehículos vendidos en línea el año pasado se fabricaron en la última década.

Según el Sr. Wiley, el mercado boyante de los superdeportivos modernos se ha mantenido en auge hasta 2026, impulsado por las altas valoraciones de las acciones de inteligencia artificial, especialmente entre los compradores más jóvenes.

“Los principales atractivos para estos compradores son el bajo kilometraje y los colores de pintura poco comunes. Los autos con solo cien o mil millas son muy codiciados, y si se trata de un modelo Porsche de producción limitada con un color personalizado de fábrica, puede alcanzar un precio dos o tres veces mayor que el de un acabado popular”, dijo, refiriéndose a un color personalizado.

Las ventas de clásicos de alta gama de la década de 1930 en la categoría de un millón de dólares no acaparan tantos titulares. Casi tres cuartas partes de las ventas en línea de siete cifras corresponden a vehículos posteriores a 1980, dijo el Sr. Wiley.

Pero Mark Hyman, un vendedor de autos clásicos de St. Louis, afirmó que el mercado de modelos antiguos se mantiene saludable. Comercializar autos clásicos requiere un enfoque diferente, principalmente porque los vehículos más nuevos son más fáciles de cuantificar.

“En ese segmento, sabes lo que compras”, dijo refiriéndose a los autos de modelos recientes. “Tienes la etiqueta de precio y el historial de mantenimiento, así que sabes lo que obtienes. Con un Duesenberg o un Packard, la cosa es más compleja. Necesitas el historial y la experiencia” de un vendedor de confianza.

Esta distinción pone de manifiesto la amplia gama de posibles interpretaciones del término en línea. Comprar a través del sitio web de un comerciante reconocido sería el equivalente más cercano a una transacción presencial tradicional. Un paso más allá se encuentra la compra a través de las subastas en línea de casas de subastas convencionales —como RM Sotheby’s o Bonhams— que a menudo permiten pujar en línea para subastas presenciales.

Luego están operaciones como duPont Registry Live, que vende exclusivamente en línea, pero mantiene una ubicación física para inspeccionar y verificar los autos que se subastan. Su enfoque está en el segmento de lujo del mercado: una experiencia personalizada, según Antoine Tessier, director ejecutivo de duPont Registry Group, que incluye servicios de transporte y depósito en garantía.

“Todas las subastas de duPont Registry Live no tienen precio de reserva, por lo que nuestros vendedores tienen la certeza absoluta de vender”, afirmó. “Y los compradores están protegidos por una garantía de reembolso”.

Otra variante es el modelo popularizado por Bring a Trailer, que organiza subastas en su plataforma, gestiona los detalles de la venta y proporciona alcance de marketing, pero no gestiona la venta de los autosinternamente.

Cada modelo de negocio tiene atractivos que se adaptan a diferentes tipos de compradores. Sin embargo, no cabe duda de que la estructura empleada por Bring a Trailer y sus competidores goza de gran popularidad. A pesar de tener un papel más limitado que los concesionarios tradicionales, estos sitios web, donde la constante búsqueda de vehículos puede generar una adicción peligrosa, siguen atrayendo numerosas ofertas de lujo.

Existen varias razones para ello, pero la que suelen citar los clientes con mayor frecuencia es su confianza en los vendedores que tienen fama de presentar una documentación completa, responden a las preguntas en la sección de comentarios y proporcionan numerosas fotografías (a menudo cientos), así como vídeos de los autos en funcionamiento.

Esa combinación de documentación de apoyo le dio a Kurt Uzbay, director general de Janney Montgomery Scott en Hauppauge, Nueva York, la seguridad necesaria para pujar por un Ferrari 365 GTC de 1969 en Bring a Trailer. El anuncio en el sitio web incluía más de 250 fotografías, y la documentación contenía un certificado de autenticidad de Ferrari Classiche emitido por el fabricante, lo que convirtió el precio final de US$760.000 en una compra bien meditada, según declaró.

Ferrari 365 GTC (imagen ilustrativa) Shutterstock - Shutterstock

En una colección que suma más de una docena de vehículos, la mayoría adquiridos sin verlos previamente, el Sr. Uzbay posee un AC Cobra, autos de carreras clásicos, cuatro Jaguars y un Ferrari de último modelo. El 365 GTC fue ofrecido por 1600 Veloce, una empresa de marketing automotriz y vendedora habitual en Bring a Trailer.

“Pujar en línea es más racional que una subasta presencial”, dijo el Sr. Uzbay. “No es algo emocional. Tienes siete días o más para considerar las fotos, los recibos y los comentarios”, refiriéndose a las numerosas observaciones que las subastas de Bring a Trailer suelen generar tanto entre los observadores ocasionales como entre los expertos cualificados. Es poco probable que hubiera podido apreciar mejor el auto en el ajetreo de una subasta tradicional con paletas elevadas.

Anthony Serra, presidente de 1600 Veloce, ve ventajas en la compra en línea desde una perspectiva algo diferente, sobre todo por el límite en la tasa del comprador, que está fijada en US$7500. Para un auto de un millón de dólares vendido en una subasta presencial de RM Sotheby’s, la tasa del comprador ascendería a US$105.000.

“Todo lo que vendemos, lo revisamos personalmente”, dijo el Sr. Serra, destacando las ventajas del proceso de 1600 Veloce de llevar todos los autos en venta a su sucursal de North Salem, Nueva York. Allí, el personal puede tomar fotografías de estudio, preparar el auto para la venta y asegurarse de que estén presentes elementos como el kit de herramientas y el manual del propietario.

Comprar a un vendedor reconocido y de buena reputación puede significar pagar más; el Sr. Uzbay estima que la prima por la tranquilidad que ofrece oscila entre el 10 y el 15 por ciento. Aun así, el riguroso proceso parece estar funcionando bien para 1600 Veloce: entre sus ventas recientes en Bring a Trailer se encuentra la subasta de julio de un Ferrari 288 GTO de 1985 por US$6,8 millones, un precio récord para la plataforma.

Los inconvenientes de comprar un auto sin información completa se hacen evidentes rápidamente, incluso entre los vehículos que alcanzan precios estratosféricos en subastas presenciales consolidadas, afirma Greg Stanley, autor de The Enthusiast’s Guide to Collector Cars y presentador de un podcast sobre el mismo tema. “Esto ha generado una nueva línea de negocio para los talleres de restauración: corregir las deficiencias descubiertas tras la entrega. No es raro que los autos necesiten reparaciones antes de ser entregados a su nuevo propietario”.

Por eso, incluso los coleccionistas más experimentados se aseguran de aprender todo lo posible sobre los autos que están considerando comprar.

Bruce Meyer, miembro de la junta directiva del Museo Automotriz Petersen en Los Ángeles, no tuvo ningún reparo en comprar un Porsche de carreras por internet en abril. La puja ganadora, en Bring a Trailer, fue exactamente de un millón de dólares, pero el Sr. Meyer ya conocía muy bien el coche. Su consejo, fruto de años de experiencia, es conciso: “Infarmate bien”.