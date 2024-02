escuchar

Desde que la Argentina adoptó la nomenclatura del Mercosur para sus chapas patente, algunos usuarios advirtieron fallas en la pintura. En las calles es muy común encontrar patentes con las letras y números despintados, cosa que puede ser interpretada como una obstrucción de la información y derivar en una multa de hasta $146.000, en la Ciudad de Buenos Aires.

La falta de un lineamiento claro provocó dudas entre los conductores con este problema. “Mi patente delantera está un poco despintada. Entonces en la VTV me dijeron que la tengo que cambiar”, comentó un usuario en X (ex Twitter) junto a una captura de pantalla del costo de reposición de la chapa.

Entre formularios, el pago de una nueva placa metálica y otros aranceles, le debió abonar al Registro Automotor $26.568, además de tener que asistir otro día para completar el trámite de la Verificación Técnica Vehicular.

No es posible pasar la VTV con fallas en la patente, según comentaron personas que fueron rechazadas al hacer el trámite Fabián Marelli - Archivo

A esa historia se suman varias personas que padecieron la misma situación o bien fueron detenidos por un control de tránsito y se les advirtió que su patente no era “del todo legible”. “Fui al registro un día y me dijeron que la reposición era gratis, pero un amigo fue a otro y le cobraron las placas metálicas”, comentó a LA NACION un conductor que no quiso dar su nombre.

En ese sentido, fuentes consultadas por este medio explicaron que las patentes despintadas “no son un problema de fábrica sino del producto que se utiliza para las impresiones de las patentes”, el cual, según comentaron, es homologado para Mercosur y lo dispondría la Dirección Nacional de los Registros de Propiedad del Automotor (DNRPA).

Las patentes con la nomenclatura del Mercosur presentan fallas de fábrica, en algunos casos

Las fallas de este calibre corresponderían a las primeras partidas entregadas y las nuevas unidades ya no vendrían con esta problemática. No obstante, hay usuarios que circulan con la patente despintada y no saben como proceder. Si bien se hizo la consulta sobre el número aproximado de vehículos afectados, fuentes cercanas a la DNRPA no pudieron dar precisiones.

Cómo solicitar el cambio de patente si está despintada

Acorde a la información compartida, lo único que se debe hacer es solicitar al Registro Automotor en el que esté radicado el vehículo la reposición de las placas metálicas. “Si es por defecto de fábrica, se reponen gratis por el mismo ejemplar. No se hace ni duplicado, ni triplicado, se hace la original de nuevo”, señalaron.

El usuario debe declarar que es por un defecto de fábrica y someter la chapa patente a un peritaje. “Nunca se rechazó ninguna; así que, si está despegada o despintada se presupone error de fábrica porque eso no debería suceder por el simple uso”, añadieron.

Según la Circular N°45 firmada por María Eugenia Doro Urquiza, directora de la DNRPA, en 2018, cuando un usuario solicite la reposición por fallas de fabricación, se ingresa al sistema una solicitud tipo “TP”, la cual no tiene cargo para el solicitante.

La solicitud de reposición se debe hacer en el Registro Automotor que corresponda según la radicación del vehículo afectado

Durante un mes, se le entregará a quien corresponda una placa provisoria “que podrá ser renovada hasta tanto no se entreguen las nuevas”. Tras el peritaje correspondiente, a cargo de la Oficina de Pericias Caligráficas, dependiente de la DNRPA, se hará la entrega del mismo ejemplar de la placa metálica sin fallas.