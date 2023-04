Estos son los autos más seguros de 2022: los ganadores

escuchar

El Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), entidad conformada por ocho compañías de seguros que evalúa los niveles de seguridad en los autos a través de crash tests, distinguió a los vehículos más seguros lanzados durante 2022 en la Argentina. La 16° edición de los premios entregó reconocimientos en las categorías SUV compacto, SUV grande, pick up compacta y pick up mediana según el criterio de la mejor relación entre precio y seguridad, además de elegir al auto de oro entre todos los segmentos.

El ganador del premio al auto de oro en seguridad y triunfador en la categoría de SUV compacto fue el Jeep Renegade, modelo de Stellantis producido en Brasil que recibió un restyling en 2022 y sumó una mejora en su nivel de equipamiento de seguridad. Según Cesvi, la versión Sport de entrada de gama del Renegade se consagró por “su alto nivel de seguridad pasiva” al reunir todos los sistemas preventivos que intentan minimizar o evitar las consecuencias de un impacto. A los controles de estabilidad (ESP) y de tracción, el asistente de arranque en pendiente y el control de mitigación de rolido sumó control de velocidad crucero y limitador de velocidad, “dos elementos muy valorados sobre todo a la hora de emprender un viaje en ruta”, indicó Cesvi.

En materia de seguridad pasiva, el Renegade viene dotado de seis airbags, cinturones de seguridad inerciales de tres puntos, apoyacabezas regulables en altura y anclajes Isofix para sillas infantiles.

En la categoría de SUV grande, el ganador fue el Chevrolet Equinox, que revalidó de esa forma la distinción obtenida en 2018. La versión premiada fue la RS, lanzada por General Motors a fin del año último.

Chevrolet Equinox RS

Según Cesvi, “el modelo se destaca en su segmento por ofrecer una excelente habitabilidad y un equipamiento tecnológico muy completo”. La entidad destacó las numerosas asistencias a la conducción (ADAS) y el comportamiento del modelo en los crash test de alta velocidad.

Entre las principales ADAS que trae el Equinox se destacan frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, indicador de distancia frontal, sistema de mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal, de punto ciego y de cruce de tránsito trasero. Además, cuenta con control de estabilidad y tracción, seis airbags, asistente de arranque en pendiente y distribución electrónica de frenado.

Pick ups

Como pick up compacta, la premiada por Cesvi fue la Ford Maverick, presentada a principios de 2022. La entidad destacó que las dos versiones del modelo ofrecen prácticamente el mismo nivel de seguridad y puso de relieve sus siete airbags y los numerosos asistentes a la conducción.

Ford Maverick, premiada por su alto nivel de seguridad en las dos versiones disponibles

Entre las ADAS que incluye la pick up, figuran el asistente de pre-colisión con detección de peatones, frenado de emergencia y control automático de luces para no encandilar a los vehículos que no vienen de frente. En seguridad activa, trae controles de tracción, de estabilidad y de descenso en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos y asistente de arranque en pendiente.

En tanto, la pick up mediana elegida como la más segura fue la Nissan Frontier, fabricada en Córdoba por la automotriz japonesa en la planta de su aliada Renault. La Frontier –único vehículo de producción nacional premiado en esta edición, resaltó el Cesvi- recibió un rediseño en 2022 que implicó la incorporación de refuerzos estructurales y mejoras en el chasis.

Nissan Frontier, único modelo premiado que se hace en la Argentina

De serie, ahora incorpora los seis airbags y frenos a disco en las cuatro ruedas. La versión de entrada S 4x2 de transmisión manual trae asistente de arranque en pendiente, diferencial de deslizamiento limitado, control de tracción, estabilidad y balanceo de tráiler y cinturones de tres puntos, destacó Cesvi. Por ese motivo fue elegida como la de mejor relación precio seguridad de 2022, agregó.

Por último, la entidad premió también al Mercedes-Benz Clase C en la categoría excelencia en seguridad. La quinta generación del sedán mediano sobresale por su comportamiento estructural y su completo equipamiento de seguridad activa y pasiva, resaltó Cesvi. Entre ellos, ADAS como control inteligente de luces altas, asistente de pre-colisión con detección de peatones o ciclistas y frenado autónomo de emergencia, junto con los controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes y siete airbags.

Mercedes-Benz C300

Por otro lado, la estructura autoportante con aluminio en las zonas de deformación y paneles de carrocería protegen a los ocupantes dentro del habitáculo en caso de un choque.

