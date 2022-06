Test drive: Nissan Frontier Pro-FX4, pensada para terrenos difíciles

El imparable crecimiento del mercado local de las pickups medianas llevó a que Nissan tomara una decisión estratégica: en 2018 comenzó a producir en el país, en la planta de Santa Isabel, Córdoba, la Frontier (hasta entonces llegaba importada). Fue una gran apuesta (se invirtieron más de 600 millones de dólares para acondicionar el predio) que dio sus frutos, ya que hoy marcha cuarta en ventas en el país y el modelo se exporta a varios países de América Latina.

Hace unos meses, la camioneta fue sometida a un profundo restyling (incluyó cambio en algunas medidas y el agregado de elementos de seguridad y confort) y a una nueva reconfiguración de la gama, en la que ahora aparece la Pro-4X como la versión más equipada de todas. Esta variante está pensada para aquellos que buscan un look más deportivo y que usan la pickup no solo para viajes sino para travesías fuera del asfalto más demandantes. Por eso, aprovechamos para llevarla a la costa atlántica para ponerla a prueba no solo en la ruta sino en la arena.

El interior de la nueva Nissan Frontier ahora luce más moderno y cómodo

Como se mencionó, el refresh estilístico fue total. El frente es completamente distinto y ahora luce más moderno y agresivo. Esas características están dadas por la nueva parrilla más alta y robusta y que sigue el lenguaje de diseño de la marca para sus camionetas (Nissan Emotional Geometry Design). Ahí aparecen los faros full LED con cuatro proyectores cada uno y un nuevo paragolpes más voluminoso.

Tiene las mismas medidas que la anterior (5,264 m de largo, 1,85 m de ancho y 1,86 m de alto), pero muestra cambios en la caja: al ser 4,8 cm más alta en los laterales ahora permite una carga máxima de 1098 kg (+ de 100 kg respecto de la versión anterior); además, se le incluyó un escalón en el paragolpes trasero para facilitar el acceso.

Entre los detalles que la distinguen y que le otorgan mucha personalidad, se encuentran los guardabarros con fenders en negro, la barra de San Antonio exclusiva, los calcos identificatorios, las llantas en negro brillante de 17″ (calzan neumáticos 255/55) y varios apliques en rojo distribuidos sabiamente en distintas partes de la carrocería.

En síntesis, un cambio que le sienta muy pero muy bien y que hace que no pase inadvertida en ninguna parte.

Largo: 5,264 m

Ancho: 1,85 m

Alto: 1,86 m

Distancia entre ejes: 3,15 m

Capacidad de carga: 1098 kg

Capacidad del tanque: 80 L

Ángulo ataque: 32°

Ángulo salida: 26°

Despeje: 252 mm

En el interior, que también fue replanteado, el equipamiento más relevante incluye cámara de retroceso, climatizador bizona, control de velocidad crucero, butacas delanteras calefaccionadas (la del conductor con regulación eléctrica), techo panorámico, sensores de estacionamiento trasero, entre otros.

En lo que hace a la seguridad, a los refuerzos que se le hicieron en el chasis suma frenos con ABS y EBD, 6 airbags de serie, asistente de arranque en pendiente, control de descenso y control de balanceo de trailer, y agrega un paquete de asistencias a la conducción que incluye monitor inteligente de visión periférica de 360° con detección de objetos en movimiento, alerta de cambio involuntario de carril que trabaja junto con el asistente de mantenimiento de carril, sistemas está el alerta de colisión frontal, frenado inteligente de emergencia, alerta de tráfico cruzado trasero, luces altas automáticas, alerta de cansancio del conductor, monitor de punto ciego y varios más.

Aventuras sin problemas

Esta Pro-FX4 cuenta con el motor biturbo diésel de 4 cilindros en línea, 2.3 L y 16 válvulas, con inyección directa y sistema Common Rail, que genera 190 CV a 3750 rpm y 45,9 kgm de par entre las 1500 y 2500 rpm; éste se acopla a una transmisión automática de 7 marchas y la tracción es 4x4. El impulsor es bien conocido y destacado no solo por sus prestaciones sino por su eficiencia; la caja, en tanto, está bien relacionada pero tiene cierta tendencia a demorar el paso de cambios en la parte alta del tacómetro. Además, permite optar entre 4 modos de conducción (Standard, Sport, Off-Road y Remolque)

Al respecto, los números hablan por sí solos: acelera de 0 a 100 km/h en 11,5 s, de 0 a 400 m en 18 s y recupera de 80 a 120 km/h en 8 s. Los consumos son de 11,8 L/100 km en ciudad y de 9 L/100 km a 120 km/h.

Las ópticas de la nueva Nissan Frontier ahora tienen proyectores

Nada hay nada para objetarle a las capacidades off-road de esta Frontier; es más, es de las mejores del segmento (mayores ángulos de ataque, ventral y salida y despeje más alto). Además de la buena potencia y el alto torque del propulsor, la tracción 4x4 cuenta con bloqueo electrónico del diferencial trasero, lo que ya de por sí es un plus cuando se trata de encarar terrenos complicados. A eso suma el diferencial de deslizamiento limitado que ayuda en situaciones complicadas de manera automática a mantener el control del vehículo. Por eso, en la arena floja y los médanos se mueve sin complicaciones y con mucho control, mientras que en las partes de terreno seco pero poceado se mostró con una estabilidad destacable.

Motor: biturbo diésel

Cilindros: 4 en línea

Cilindrada: 2298 cc

Válvulas: 16

Potencia: 190 CV a 3750 rpm

Par: 45,9 kgm desde las 1500 rpm

Caja: automática de 7 marchas

Tracción: 4x4

En la ruta es excelente el confort de marcha: el ruido del motor apenas se escucha, las suspensiones (delantera de doble horquilla y trasera Multilink con eje rígido con barra estabilizadora) están muy bien calibradas y no solo no transmiten las imperfecciones del camino a la cabina sino que hacen que la caja no rebote cuando está sin carga y es muy cómoda para estar muchas horas en viaje.

Otro punto fuerte es el comportamiento dinámico, aspecto en el que realmente destaca por el agarre con el que marcha en velocidad y el aplomo que se siente en las curvas rápidas.

El precio sugerido al público es de $10.282.000.