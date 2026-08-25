Presentaron un nuevo SUV híbrido en la Argentina que gasta 5,1L cada 100 km

La oferta de vehículos híbridos sumó una nueva alternativa en la Argentina con el lanzamiento del GWM Ora 5 HEV, un SUV compacto que combina un motor naftero turbo con otro eléctrico y declara un consumo mixto de 5,1 litros cada 100 kilómetros.

El modelo llega importado de China en una única configuración y con un precio de lanzamiento de US$30.990. Se incorpora a la gama local de GWM, la automotriz china cuya representación en el país está en manos del Grupo Antelo.

Cómo es el nuevo Ora 5

El Ora 5 mide 4,47 metros de largo, 1,83 m de ancho y 1,64 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,72 metros y capacidad para cinco pasajeros. Utiliza neumáticos 225/60 R18 y cuenta con una rueda de auxilio de uso temporal.

Su sistema híbrido autorrecargable está compuesto por un motor naftero 1.5 turbo de 150 CV y 240 Nm, una unidad eléctrica de 190 CV y 242 Nm y una batería de 1,09 kWh. En conjunto desarrolla 223 CV y 475 Nm, transmitidos a las ruedas delanteras mediante una caja automática híbrida.

El SUV híbrido declara un consumo mixto de 5,1 litros cada 100 kilómetros

Al tratarse de un híbrido convencional, la batería se recarga mediante el propio funcionamiento del vehículo y la recuperación de energía durante las desaceleraciones. Por lo tanto, no requiere una conexión externa como sucede con los híbridos enchufables.

De acuerdo con las cifras declaradas por GWM, acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y alcanza un consumo mixto de 5,1 litros cada 100 kilómetros. El conductor puede elegir entre cuatro programas de manejo: Eco, City, Standard y Sport.

Llega importado de China en una única configuración y con un precio de lanzamiento de US$30.990

La configuración mecánica se completa con dirección de asistencia eléctrica, suspensión delantera independiente tipo MacPherson y un esquema multibrazo también independiente en el eje trasero. Los frenos son de discos ventilados adelante y sólidos atrás, acompañados por un freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold.

En el exterior, las ópticas delanteras LED tienen formas redondeadas y ofrecen encendido automático y función Follow Me Home. En la parte trasera, la iluminación fue integrada en la zona superior de la carrocería, debajo del alerón, lo que permitió prescindir de los faros convencionales sobre el portón.

En la parte trasera la iluminación fue integrada en la zona superior de la carrocería

El equipamiento incluye apertura eléctrica del baúl, barras de techo, sensor de lluvia, espejos calefaccionados con regulación y plegado eléctricos y cristales traseros oscurecidos. También dispone de un techo panorámico de 1,65 metros cuadrados con tres capas de protección térmica.

Equipamiento y seguridad

En el habitáculo incorpora un tablero digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia táctil de 14,6 pulgadas. El sistema es compatible de manera inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto y se complementa con seis parlantes, conexiones USB delanteras y traseras y un cargador inalámbrico para celulares.

A su vez, dispone de climatizador automático con salidas para la segunda fila, iluminación ambiental y tapizados de cuero ecológico. Los asientos delanteros tienen regulación eléctrica, calefacción y ventilación; el del conductor permite seis posiciones y suma una función de memoria.

El interior cuenta con un tablero digital de 10,25 pulgadasy una pantalla multimedia táctil de 14,6 pulgadas

En seguridad incorpora seis airbags, anclajes ISOFIX, cinturones de tres puntos con pretensores y alerta de olvido en las cinco plazas, control de tracción, asistencia para el arranque en pendientes y monitoreo de presión de los neumáticos.

El paquete de asistencias contempla control de velocidad crucero adaptativo, alerta de colisión frontal y frenado autónomo con detección de peatones y ciclistas. También cuenta con mantenimiento y centrado de carril, reconocimiento de señales, monitoreo de punto ciego, asistencia para cambiar de carril y alertas de tránsito cruzado delantero y trasero con intervención automática sobre los frenos.

En seguridad incorpora seis airbags y múltiples asistencias a la conducción

A esos sistemas se suman la asistencia de frenado en intersecciones, la advertencia de apertura de puertas, el aviso ante una posible colisión trasera y la función de esquiva de emergencia. Para estacionar dispone de una cámara con visión periférica de 360 grados y cuatro sensores traseros.

El GWM Ora 5 HEV está disponible en blanco, negro, gris y gris mate. La garantía general es de siete años o 150.000 kilómetros, mientras que la batería cuenta con una cobertura de ocho años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Tiene una garantía general de siete años o 150.000 kilómetros

Great Wall Motor —nombre completo de GWM— tiene su centro de operaciones en Baoding, China, y maneja un conjunto de marcas orientadas a diferentes segmentos: Haval, principalmente dedicada a los SUV; Tank, enfocada en vehículos todoterreno; Ora, vinculada con modelos electrificados; Poer, para las pickups; y Wey, posicionada en una franja superior.

Su actualidad está marcada por la expansión fuera de China. En julio de 2026 vendió 108.067 vehículos en todo el mundo y acumuló 691.962 unidades en los primeros siete meses, un 2,64% más que durante el mismo período del año anterior.

GWM vendió 108.067 vehículos en todo el mundo en julio

La mayor variación estuvo en los mercados externos: sus ventas internacionales crecieron un 50,93% interanual en julio y alcanzaron las 62.015 unidades, según cifras difundidas por la propia compañía. El Ora 5 ya había comenzado a desembarcar en mercados como Australia, Sudáfrica y Uruguay.

La expansión regional también incluyó la apertura, en agosto de 2025, de una fábrica en Iracemápolis, Brasil, con capacidad declarada para producir 50.000 vehículos por año. Se trata de una de las tres plantas integrales que GWM posee fuera de China, junto con sus complejos de Rusia y Tailandia.

En la Argentina, el Grupo Antelo comercializa GWM, Mitsubishi, Changan y JMEV. Dentro del universo de GWM, la oferta local está conformada por vehículos de Haval, Ora, Tank y Poer.